'La Odisea' de Nolan y la polémica por su rodaje en Dajla, territorio saharaui ocupado

El blockbuster de Nolan basado en la obra universal de Homero, La Odisea, ha dejado imágenes y comentarios polémicas, desde los textos originales omitidos, el vestuario adaptado al pudor de Hollywood y otras cuestiones de rigor literario e histórico. Sin embargo, quizá la más grave la que tiene que ver con el rodaje en territorios saharauis ocupados, concretamente en la región del Dajla. El Festival Internacional de Cine del Sáhara Occidental (FiSahara) animó a no ver la película, señalando que habría estado rodada con permisos "de la potencia ocupante (Marruecos), ignorando al legítimo dueño, el pueblo saharahui". A la petición se suman las firmas de actores, actrices y directoras de cine: Javier Bardem, Carlos Bardem, Pedro Almodóvar, Aitana Sánchez-Gijón, Icíar Bollaín, Luis Tosar o Carolina Yuste son algunos de los nombres que apoyan la causa.

En el comunciado de FiSahara, se exige a Universal Pictures, Syncopy y Christopher Nolan "que rompan su silencio sobre por qué eligieron la ciudad de Dajla, ocupada por Marruecos, en el Sáhara Occidental, como lugar de rodaje de escenas de la película La Odisea." Además, desde la organización recuerdan que es "evidente" que ya saben de la ocupación de este territorio, puesto que han sido "contactados por tantos periodistas para obtener una respuesta".

La odisea / -

"Filmó sin el consentimiento del pueblo saharahui"

Tal y como denuncia FiSahara, " Sr. Nolan filmó allí sin el consentimiento del pueblo saharaui. El único consentimiento que recibió provino de la fuerza ocupante: Marruecos. A día de hoy, Dajla y el Sáhara Occidental no son el lugar soñado que Nolan imagina para su película". Apuntan desde la organización que, desde la invasión de Marruecos al Sáhara Occidental en 1975, el pueblo saharahui se vio " obligado a huir al desierto y fue bombardeado con fósforo blanco y napalm por aviones marroquíes y franceses en una ocupación que fue apoyada por Estados Unidos. Cientos de ellos siguen todavía desaparecidos."

Recuerdan, además, que los saharahuis siguen a la espera de un referéndum de autodeterminación auspiciado por la ONU: "Mientras tanto, las familias languidecen en campos de refugiados y bajo la ocupación, separadas por el segundo muro de separación más largo del mundo", denuncian. "El pueblo saharaui está representado por su gobierno en el exilio, la República Árabe Saharaui Democrática, y por el Frente Polisario, que es reconocido como su legítimo representante por las Naciones Unidas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.", añaden en el manifiesto.

Peticiones de FiSahara en su comunicado: Como dijo FiSahara en su primer comunicado, Nolan y su equipo pueden haber contribuido sin saberlo a la represión del pueblo del Sáhara Occidental, ayudando a normalizar la brutal ocupación de Marruecos. Por esta razón: Le pedimos al Sr. Nolan y al estudio/compañías involucradas en La Odisea que reconozcan públicamente que no deberían haber filmado escenas en Dajla, y que no las editen en la película o que obtengan el consentimiento para hacerlo del pueblo saharaui.

Invitamos al Sr. Nolan y a su equipo a comprometerse directamente con los y las defensoras de derechos humanos, cineastas y periodistas en riesgo que puedan darle un relato de primera mano de su situación, así como a utilizar su poderosa plataforma para arrojar luz sobre la crítica situación de los y las saharauis bajo la ocupación marroquí y de los que viven en condiciones extremas en los campos de refugiados de Argelia, donde tiene lugar FiSahara.

Invitamos al Sr. Nolan y a su equipo a nuestra próxima edición de FiSahara, alojándose con una familia saharaui, viendo películas en el desierto del Sahara y presenciando la realidad del pueblo saharaui.

Esperamos que ninguna otra compañía cinematográfica, ni proyecto cultural, considere la posibilidad de actuar en el territorio ocupado del Sáhara Occidental. No les quitaremos ojo.

El interés de la proyección turística

Existe un interés oficial de Rabat por convertir Dajla en un destino turístico internacional: la propia Oficina Nacional Marroquí de Turismo promociona sus playas paradisíacas como un lugar donde practicar kitesurf y otros deportes acuáticos, impulsando rutas directas con ciudades españolas como Madrid o Lanzarote y otras europeas, como Marsella y Burdeos. Tampoco es la primera vez que la zona es utilizada como escenario audiovisual: la segunda temporada de La rueda del tiempo, de Prime Video, rodó allí varias secuencias. Desde FiSahara señalan que: "Marruecos ha convertido a Dajla en un centro turístico, tal y como Netanyahu pretende hacer con Gaza, un sitio para practicar kitesurf, eventos culturales (incluido un festival que imita a FiSahara), conferencias, proyectos de energía renovable utilizados para maquillar de verde la ocupación, etc".

Sara Fernández

El cine, al igual que el turismo, se plantea como una forma más de sacar rentabilidad a un territorio, lo que lanza la pregunta de hasta qué punto estamos dispuestos a sacrificar el derecho a la tierra de personas desplazadas, así como la preservación de espacios y recursos naturales en otros casos, sobre el beneficio económico.

Noticias relacionadas

Puedes leer el manifiesto completo aquí.