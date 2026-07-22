Stars Gala volverá a traer a algunas de las mayores estrellas del ballet mundial a Alicante

El ballet internacional vuelve a darse cita en Alicante. La ciudad acogerá este fin de semana la decimotercera edición de Stars Gala, que tendrá lugar el próximo sábado 25 de julio, a las 20 horas, en el Teatro Principal, lugar donde se podrá ver a algunas de las actuales estrellas del ballet mundial en una misma velada. Un evento de cerca de dos horas de duración que ha colgado el cartel de entradas agotadas.

Primeros bailarines y solistas de reconocidas compañías internacionales como el Bayerisches Staatsballett de Múnich, el Dutch National Ballet de Ámsterdam, el Ballet de la Deutsche Oper am Rhein de Düsseldorf, el Musa Jalil Tatar Opera and Ballet Theatre de Tartaristán o de los prestigiosos teatros como el Mariinsky, el Mikhailovsky o el de Novosibirsk (NOVAT) ofrecerán un espectáculo único, compuesto por once piezas, entre pasos a dos y fragmentos de ballets románticos, clásicos y neoclásicos, con una duración prevista de dos horas.

Stars Gala organizó el debut en España de la primera bailarina del Bolshoi Elizaveta Kokoreva el pasado año / INFORMACIÓN

Las estrellas invitadas estarán acompañadas por un cuerpo de baile de jóvenes bailarines de RMB, reuniendo en torno a un centenar de artistas sobre el escenario. La gran novedad es la incorporación de Zhanna Gubanova y de Lizi Avasajanishvili, solista y demisolista del Bayerisches Staatsballett, respectivamente, quienes participan por primera vez en Stars Gala. Todos ellos han querido participar en un evento que tiene una finalidad puramente benéfica.

La recaudación de esta edición de Stars Gala, y como viene siendo habitual en años anteriores, será destinada a respaldar un programa de becas y apoyo directo a jóvenes bailarines de ballet en situaciones de vulnerabilidad económica y social. El compromiso de la Asociación Nacional de Ballet Profesional, según explican, es fomentar el ballet clásico como un arte beneficioso para toda la sociedad y colaborar con artistas que comparten los valores de este arte escénico.

Debut en España de Maria Ilyushkina

Uno de los principales alicientes de la presente edición de Stars Gala es el debut en España de Maria Ilyushkina, primera bailarina del Mariinsky, quien ostenta el honor de ser la artista más joven de la historia en ser promovida a la máxima categoría de la reconocida compañía de ballet. Formada en la prestigiosa Academia Vaganova, las interpretaciones de Ilyushkina se caracterizan por la limpieza de su técnica y por un lirismo a flor de piel.

Noticias relacionadas

Ilyushkina y el primer solista del Mariinsky Even Capitaine interpretarán el adagio del ballet romántico Giselle (1841), extraído del Acto II de la obra creada por Jules Perrot y Jean Coralli. La segunda pieza seleccionada por la pareja del Mariinsky es el Pas de Deux de El talismán. Por otra parte, Evgeniya Victory González, cuya participación había sido anunciada anteriormente por parte de la organización, ha causado baja y no podrá estar presente en la gala en Alicante.