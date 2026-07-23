"Las alas de mi abuela Lola": el cuento que explica la realidad del Alzheimer a niños de hasta seis años

"El abuelo esta malito", dice una madre a su hijo. Esta frase puede servir para calmar a un niño que no entiende por qué su abuelo le pregunta todos los días su nombre, pero a veces no es suficiente. La profesora y escritora Susana Paredes ha conseguido reflejar la realidad del Alzheimer en un cuento para niños de entre 3 y 6 años. El libro de la editorial Babidi-bú se llama Las alas de mi abuela Lola y explica la enfermedad desde una mirada infantil.

Susana es profesora desde hace más de 25 años y ha vivido la enfermedad desde tres etapas diferentes. La escritora sufrió el Alzheimer de su abuela cuando ella aún era una niña, lo volvió a vivir con su suegra en la adultez y, además, lo ve todos los días en las aulas, lo que animó a Susana a escribir este cuento.

Susana decidió escirbir el cuento tras escuchar las historias de sus alumnos / INFORMACION

Todas las mañanas Susana tiene un primer encuentro con los niños en el que hablan de sus cosas , es en este momento donde la profesora escucha historias tristes que los niños cuentan entre risas. "Mi abuelo se ha perdido y lo está buscando la policía", confesó uno de los alumnos. Susana preguntó a los padres por lo sucedido y el abuelo sufría deterioro cognitivo, pero su nieto no era consiente. Hay quienes pueden pensar que no es necesario que los niños sepan toda la realidad de lo que ocurre, pero a veces el problema es no saber encontrar las palabras y la forma adecuada para hacerlo.

Susana lleva a las aulas su cuento / INFORMACION

La experiencia tan cercana a la enfermedad que tiene Susana Paredes, le ha permitido realizar un cuento muy adaptado a las necesidades de un niño que necesita que le expliquen las cosas de otra manera. "Creo que tengo una composición bastante completa y que conozco muy bien el funcionamiento del cerebro de los niños, sé lo que necesitan", dice la autora de Las alas de mi abuela Lola. Gracias a esto, la escritora ha conseguido representar muy bien lo que le ocurre a una persona con Alzheimer.

Una cabeza con alas

Que se les olvide recogerlos del colegio, que pierdan las cosas, que no se acuerden de cómo llegar a su casa...Hay muchas cosas que los niños no consiguen entender. Susana cuenta que la mente de los niños funciona muy bien con metáforas, por ello, la cabeza de la abuela tiene dibujada unas alas que le hacen estar viajando de un lado para otro por mundos de enredo y fantasía. "Esto hace que no entiendan su cabeza y por eso deban tener paciencia y cuidarla mucho", explica la escritora.

Las ilustraciones de Fiammetta Manola describen la realidad adaptada a los niños / INFORMACION

El libro pertenece a la editorial Babidi-bú y está ilustrado por Fiammentta Manola, lo que hace que el cuento esté repleto de dibujos que ayudan a los niños a comprender la enfermedad. Para los adultos, el cuento termina de una manera muy triste, pues un día la niña llega del cole y la mecedora está vacía, pero para el niño que lo lee es diferente. "No tienen el concepto de muerte que tenemos nosotros como algo irreversible, para ellos es algo trasformador", cuenta Susana.

Cuentacuentos y talleres

El viernes 31 de julio a las 18.30 horas, Susana Paredes estará en Mi minitribu presentando Las alas de mi abuela Lola. Este día la autora no solo contará el cuento, sino que llevará marionetas de la abuela, de la niña, la mecedora...Además, también habrá un taller sensorial en el que los niños podrán experimentar con una mesa tuff y jugarán con hojas de limón, canela, morteros... Esto son los olores que a la niña del cuento le recuerdan a su abuela. También harán manualidades que podrán llevarse a casa. El aforo está limitado a 15 niños aproximadamente, por lo que para acceder deberán apuntarse a través de la plataforma de Mi minitribu o el Instagram de la autora.

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Alumnos trabajando con la mesa sensorial / INFORMACION

Gracias a este tipo de lecturas, niños de entre 3 y 6 años podrán entender cómo funciona ahora la cabeza de aquellas personas que han cuidado tanto de ellos, por qué a su abuelo se le ha olvidado recogerlo del cole o por qué no sabe volver a casa. Ahora los alumnos y todos los niños que lean este libro comprenderán que su abuelo no simplemente está malito, sino que su mente ahora es diferente y, aunque pueda llegar el momento en el que la mecedora esté vacía, el olor de las hojas de limón o la canela les llevará hasta donde las alas de su cabeza le hayan dejado.