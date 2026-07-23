La historia del Gallo Rojo, la sala de fiestas adelantada a su tiempo que cambió el rumbo de El Campello

Decía ser la mejor sala de fiestas de Europa y abrió sus puertas por todo lo alto, el 7 de julio de 1962, con una actuación de la inigualable Lola Flores. Nacía así, apadrinado por "la faraona", un espacio adelantado a su tiempo: un recinto al aire libre de más de 6.000 metros cuadrados que aspiraba a llevar a una localidad tan pequeña como era entonces El Campello a los circuitos culturales de primer nivel, acogiendo a artistas nacionales e internacionales de primer orden.

Fueron años de esplendor cultural. El singular emplazamiento del Gallo Rojo, enclavado en el interior de un huerto de palmeras, contribuyó a dar personalidad a un proyecto que, en sus inicios, podía parecer una apuesta arriesgada y algo kamikaze. Sin embargo, la respuesta del público de toda la provincia no tardó en confirmar su éxito. Semana tras semana, cientos y miles de personas acudían a una sala situada a apenas cincuenta metros de la playa del Carrer la Mar a disfrutar de la música en directo.

Ray Charles, durante su concierto en el Gallo Rojo de El Campello en julio de 1982 / PERFECTO ARJONES

Por su escenario desfilaron figuras imprescindibles de la música española como Raphael, Rocío Jurado, Joan Manuel Serrat, Camilo Sesto, Marison, Julio Iglesias o Nino Bravo. También acogió actuaciones de leyendas internacionales de la talla de Ray Charles y Louis Armstrong, generando un gran atractivo para el público local. La locura que desprendía era tal que, pese a que su capacidad inicial estaba prevista para unos 2.500 espectadores, la noche de la inauguración se llegó a hablar de más de 5.000 asistentes allí presentes, una cifra que habría duplicado el aforo previsto.

Durante más de dos décadas, el Gallo Rojo se convirtió en un auténtico oasis cultural para la provincia. Su historia llegó a su fin el 25 de agosto de 1984 con una actuación del alcoyano Camilo Sesto, poniendo el broche a un proyecto de 22 años que permanece grabado en la memoria de varias generaciones. No es extraño que, décadas después, continúe siendo uno de los grandes símbolos de El Campello, emblema de una época en la que la localidad comenzó a proyectar una identidad propia y a mirar más allá de su pasado como antigua pedanía de Alicante.

Página de INFORMACIÓN con un anuncio de la inauguración del Gallo Rojo en 1962 / INFORMACIÓN

Con ese legado como telón de fondo, el Ayuntamiento de El Campello ha querido mirar atrás con motivo del 125 aniversario de la emancipación del municipio respecto a la capital de la provincia. Para conmemorar esta efeméride, ha organizado un programa de actividades para este viernes 24 de julio que incluye la inauguración de una exposición dedicada al Gallo Rojo y la proyección de un corto documental elaborado por INFORMACIÓN, que recorre la historia de un local de fiestas que sigue ocupando un lugar destacado en la memoria colectiva campellera.

El tiempo ha transformado profundamente El Campello. Ha pasado de ser un pequeño municipio costero a convertirse en una localidad de referencia turística. Y donde antaño era posible disfrutar de una velada en el Gallo Rojo por 75 pesetas, con consumición incluida en mesa, o por 50 pesetas en barra, hoy asistir a un concierto suele exigir un desembolso muy superior en cualquier parte del mundo, incluso para artistas de menor proyección que aquellos que hicieron historia sobre el escenario de una sala que marcó una época.

Manolo Escobar junto a su esposa Ana Marx Schiffer. como espectadores en un concierto en el Gallo Rojo / PERFECTO ARJONES

Es el recuerdo nostálgico de una sala que promocionaba las actuaciones de la semana en avionetas publicitarias sobre la bahía de Benidorm y Alicante. Una idea del empresario y emprendedor Miguel Luis Vidal Massanet, nacido en Nueva York e hijo de emigrantes alicantinos, hermano del reconocido periodista de INFORMACIÓN Pepe Vidal. En esos momentos de la llamada "dictablanda", donde se notaba menos la mano autoritaria de Francisco Franco, se conseguía una apertura también a nivel cultural. Sobre las páginas de este diario, además, también se podía consultar los artistas que acudían semanalmente al local.

Una inauguración accidentada

La crónica de la inauguración, publicada por INFORMACIÓN al día siguiente, calificó la apertura como "un verdadero acontecimiento tanto en el orden artístico como en el de asistencia de público". La expectación generada por el estreno fue enorme. Las entradas se agotaron y la afluencia de espectadores llegó a duplicar el aforo previsto del Gallo Rojo, con asistentes llegados desde distintos puntos de la provincia y de otras regiones de España.

Raphael también pasó por el Gallo Rojo de El Campello / PERFECTO ARJONES

La velada inaugural contó con la actuación estelar de Lola Flores, acompañada por Antonio González a la guitarra. El espectáculo se anunciaba como un gran "ballet-espectáculo", una fórmula promocional que reflejaba la ambición de una propuesta concebida para sorprender al público desde el primer día, con un programa cumbre que contaba con las "atracciones" de ídolos del Folies Bergere de París como Jack Lacayene y Ghelsamina y la "estrella egipcia" Nayma Sherky.

Entre los atractivos más novedosos del recinto, la prensa de la época destacaba la presencia de "diversos estands decorados con sumo gusto". Uno de los más llamativos era el de Prensa Gráfica, que, según especificaba INFORMACIÓN en la época, ofrecía "un servicio fotográfico prácticamente revolucionario gracias a cámaras eléctricas procedentes de Estados Unidos, que permiten a los asistentes obtener una fotografía en apenas diez segundos".

Rocío Durcal también pasó por el Gallo Rojo para actuar en El Campello / PERFECTO ARJONES

Quienes vivieron aquella noche recuerdan todavía una inauguración que desbordó todas las previsiones. La afluencia masiva de público provocó importantes problemas de tráfico y saturó tanto los aparcamientos como la carretera de acceso al recinto. La situación también se trasladó a las taquillas, donde cientos de personas se agolpaban ante las puertas con la esperanza de conseguir una entrada y no quedarse fuera de un acontecimiento que había despertado una expectación sin precedentes.

Un desenlace previsible

Sin embargo, el contexto que había hecho posible el éxito del Gallo Rojo comenzó a cambiar con el paso de los años. La llegada de la democracia, la expansión urbanística y el crecimiento demográfico transformaron profundamente El Campello. Aquel núcleo pesquero de apenas 3.000 habitantes inició una etapa de desarrollo que alteró por completo el entorno de la sala. Los terrenos prácticamente despoblados que rodeaban el recinto fueron ocupándose progresivamente por nuevas edificaciones, generando una convivencia cada vez más complicada entre la actividad de la sala y los nuevos residentes.

Camilo Sesto fue el artista encargado de clausurar el Gallo Rojo en agosto de 1984 / PERFECTO ARJONES

A ello se sumó el creciente malestar vecinal por las molestias derivadas de la actividad del local. La presión social fue aumentando al mismo ritmo que crecía la población del municipio, que con el paso de las décadas acabaría superando los 32.000 habitantes. Paralelamente, los hábitos de ocio comenzaron a cambiar y las administraciones públicas irrumpieron con una oferta creciente de conciertos y espectáculos subvencionados o gratuitos, una competencia difícil de igualar para una empresa privada.

El desenlace llegó el 25 de agosto de 1984. Aquella noche, el alcoyano Camilo Sesto fue el encargado de despedir el escenario del Gallo Rojo. Con su actuación se cerraba definitivamente una etapa irrepetible de la historia cultural de la provincia. La sala que durante más de dos décadas había congregado a miles de espectadores dejaba de existir como espacio de espectáculos para comenzar su transformación en mito. El espacio, por su parte, se convirtió en la discoteca Morasol Costa, que años después también acabaría clausurándose.

Noticias relacionadas

El documental, que se proyectará este viernes por la noche en la plaza de la Virgen del Carmen de El Campello, analiza el auge y la caída de este recinto con la participación de fuentes de primer nivel que dan contexto a este espacio cultural que fue vanguardia en plena apertura al turismo por parte del franquismo. En él participan el presidente de la Diputación y alcalde de Benidorm, Toni Pérez; las que fueran periodistas de INFORMACIÓN, María Rosa Mirasierras y Pirula Arderius; Pilar Gómez Falque, viuda del fotoperiodista Perfecto Arjones; José Ramón Giner, exdirector de INFORMACIÓN; Juan José Berenguer, actual alcalde de la localidad; o Leonor Gomis Sala, vecina de El Campello que recuerda en primera persona cómo era aquella sala de espectáculos.