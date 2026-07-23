Un homenaje gratuito a The Beatles y Mamma Mía en la nueva edición de Conciertos del Fraile

La Diputación de Alicante ha presentado este jueves una nueva edición de Conciertos del Fraile que, por sexto año consecutivo, llevará la música en directo a Hondón de los Frailes el primer fin de semana de agosto.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha ofrecido los pormenores de este ciclo musical, puesto en marcha en el verano de 2020 con el objetivo de impulsar la música en directo y acercar una programación cultural de calidad tanto a los vecinos del municipio como a los de las localidades del Vinalopó Mitjà. En este sentido, Navarro ha destacado que “esta iniciativa refleja el compromiso de la Diputación con la difusión de la cultura en todo el territorio provincial, favoreciendo el acceso de la ciudadanía a propuestas musicales de primer nivel y contribuyendo a dinamizar la vida cultural de los municipios”.

El diputado de cultura ha destacado el compromiso de la Diputación con la difusión de la cultura / INFORMACION

Lady Liverpool ofrecerá el sábado 1 de agosto un emotivo homenaje a The Beatles con un recorrido por algunos de los temas más conocidos de la mítica banda británica. El domingo, 2 de agosto, será el turno de Nuestro último verano, que llevará al escenario un espectáculo musical inspirado en Mamma Mía con música, baile y una puesta en escena enfocada a grandes y pequeños.

La concejala de Cultura de Hondón de los Frailes, Ana Rosa Abad, agradece a la Diputación de Alicante su compromiso / INFORMACION

Por su parte, la concejala de Cultura de Hondón de los Frailes, Ana Rosa Abad, ha insistido en la importancia impulsar este tipo de iniciativas y ha manifestado que se trata de “desde la concejalía de Cultura seguimos trabajando para ofrecer actividades de calidad, abiertas a vecinos y visitantes, que fomenten la convivencia y permitan disfrutar de la música en directo”. Además, ha agradecido especialmente a la Diputación de Alicante su apoyo y colaboración, “fundamentales para poder celebrar una nueva edición de este ciclo”.

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Las actuaciones son gratuitas y se celebrarán al aire libre, en la pista de frontón del polideportivo municipal, un espacio que permite disfrutar de la música en un entorno cercano y accesible para todos los públicos. La dirección artística de los Conciertos del Fraile corre a cargo de Celia Torá, cuya labor ha contribuido a consolidar este proyecto cultural a lo largo de sus seis ediciones.