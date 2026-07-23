La novela que entusiasmó a Amy Winehouse: "Nunca viajo sin un buen libro"

Este 23 de julio se cumplen quince años del fallecimiento de Amy Winehouse, una de esas voces que, aun habiéndose ido demasiado pronto, tenemos por seguro que no dejarán de sonar nunca. Pocos años antes de su muerte aquel fatídico 23 de julio de 2011, la cantante ofreció una entrevista publicada por The Guardian (febrero de 2007) donde Amy explicó que jamás viajaba sin una buena lectura. Gracias a ella sabemos qué libros había adquirido recientemente -Amy confesaba ser una apasionada de las librerías, ya fuera para comprar o simplemente para entrar y conocer nuevas futuras adquisiciones- y más importante aún: qué novela le estaba entusiasmando.

"Nunca viajo sin un buen libro"

"Leo mucho cuando viajo y siempre estoy leyendo un par de libros a la vez", señalaba Winehouse a The Guardian. Sobre sus preferencias literarias, Amy afirmó que leía todo tipo de cosas: "Esta semana [la del 25 de febrero de 2007] compré una antología de narrativa gráfica, porque me encantan las novelas gráficas y las viñetas, y otro ejemplar de Carter engaña al diablo, de Glen David Gold: una novela magnífica. También compré Barcelona Plates, de Alexei Sayle, que tengo muchas ganas de leer. Podría pasarme muchísimo tiempo en las librerías simplemente curioseando".

Se cumplen 15 años de la muerte de Amy Winehouse / .

Carter engaña al diablo

Carter engaña al diablo es la primera novela de Glen David Gold, publicada en 2001. La trama convierte al ilusionista estadounidense Charles Carter en protagonista de una aventura histórica donde el espectáculo y las conspiraciones se entrelazan. La acción arranca cuando Carter realiza ante el presidente Warren G. Harding un número de magia audaz. Poco después, el mandatario muere y el mago queda bajo sospecha de haber acabado con su vida "mágicamente".

Portada de Carter engaña al diablo / -

A partir de esa premisa, Gold mezcla personajes reales con episodios ficticios y reconstruye el mundo del vodevil, los grandes teatros y los pioneros del entretenimiento durante las primeras décadas del siglo XX con ambientación en la San Francisco de la época. La novela combina misterio, romance y aventura, pero su mejor truco consiste en hacer que el lector dude continuamente -¿ocurrirá lo que se sospecha, o se trata todo de una ilusión más?-. Como en cualquier buen espectáculo de magia, lo importante no es solo descubrir el mecanismo, sino dejarse seducir por la puesta en escena y disfrutar por el camino.

Es una lectura extensa de casi seiscientas páginas, exuberante y muy entretenida: un libro piscinero que cautivó a la diva del R&B.

Eso sí: la edición española de Carter engaña al diablo, publicada por Grijalbo en 2003, está descatalogada por el distribuidor. Para su lectura pueden preguntar en su biblioteca de confianza o adquirirla a través de plataformas de segunda mano.