Exhibición artística
El vino se convierte en protagonista de una exposición en Alicante que incluirá catas semanales
La muestra 3.000 años de cultura del vino Alicante, que cuenta con la participación de Miguel Calatayud, Erra Gálvez y Paula Alenda, se podrá visitar en el patio de armas del Castillo de Santa Bárbara hasta enero del próximo año
La exposición 3.000 años de cultura del vino Alicante renace en el Castillo de Santa Bárbara tras su itinerancia por distintos municipios de la provincia. En esta muestra, tres ilustradores contemporáneos cuentan los principales hitos y valores del vino alicantino desde sus inicios a la actualidad. Se trata del reconocido Miguel Calatayud (Premio Nacional de Ilustración), Erre Gálvez y Paula Alenda, tres generaciones y estilos muy personales que cuentan mediante sus trabajos desde las civilizaciones antiguas que poblaron y elaboraron vino hasta la dimensión turística más actual.
La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha asistido este jueves por la mañana a la apertura de esta nueva exposición en el Castillo de Santa Bárbara junto al gerente del Consejo Regulador de la DOP, Eladio Martín, entidad impulsora de la exposición, así como responsables de la empresa Esatur, adjudicataria de la dinamización turística de la fortaleza, y aficionados y amigos del vino de esta histórica demarcación. La exposición se ha instalado en el patio de armas del baluarte y se podrá visitar hasta enero de 2027.
Esta exhibición artística en torno al arte de la vid surgió en el año 2022 y ha estado itinerando por diferentes ciudades de la provincia como Dénia, Campello, Torrevieja, Benidorm, Elche, Elda, Villena, Calp, Alcoi, Aspe y Orihuela. Tras un tiempo parada, ahora se reactiva en el patio de armas del baluarte, que según datos proporcionados por el Ayuntamiento de Alicante recibe a cerca de 950.000 visitantes al año y ya está abierta al público. Además, aprovechando la temática, se realizarán catas de vinos alicantinos todas las semanas.
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