El alicantino David García Coll, protagonista de "Kurios": "Este espectáculo del Circo del Sol apela directamente a las emociones"

Un universo postpunk marcado por la magia. El Circo del Sol ha vuelto a Alicante con su espectáculo Kurios - Gabinete de Curiosidades, que estará en la avenida de la Costa Blanca de Playa de San Juan hasta el próximo 23 de agosto. El público podrá adentrarse a un mundo en el que las leyes del espacio-tiempo y la lógica difieren de las conocidas con una propuesta protagonizada por un inventar, apodado "el Científico", interpretado por el alicantino David García Coll, encargado de desencadenar un despliegue visual compuesto por un elenco de 120 integrantes de 33 nacionalidades.

El espectáculo, que se estrenó el 16 de julio, se encuentra en mitad de su residencia temporal alicantina, y según la organización el público está respondiendo muy bien. Para hablar sobre este show, el alicantino David García Coll visita las instalaciones de INFORMACIÓN para hablar en primera persona sobre cómo es la vida de un artista itinerante del Circo del Sol y en desgranar todas las curiosidades que engloban a Kurios.

El Circo del Sol ha regresado a Alicante con el espectáculo Kurios. ¿Cómo está siendo para usted enfrentarse al público de su ciudad?

Estoy en mi fiesta. Me siento como si hubiese organizado una gran celebración y todavía no estuviera cansado. Tenía mucho miedo porque nunca sabes cómo va a reaccionar el público de una ciudad aunque el espectáculo haya funcionado en muchos lugares del mundo. Siempre existe esa pregunta: "¿Les gustará?". Además, cuando actúas en tu ciudad, es distinto. Vienen amigos, familiares y personas a las que quieres mucho y a las que quizá hace tiempo que no ves. Todo adquiere una dimensión mucho más emocional, es algo irrepetible. Michael, nuestro director, me decía que pocas veces un artista del Circo del Sol tiene la oportunidad de actuar en su propia ciudad. Y yo tengo la suerte de poder decir que me está pasando ahora mismo.

¿Actuar en Alicante le genera más seguridad o más nerviosismo?

Muchos nervios, la verdad. Recuerdo que los minutos previos de aquella primera función tenía la boca seca. Eso no me ocurría desde la primera vez que hice el show. No soy una persona especialmente nerviosa en los estrenos, pero esta vez era diferente. Eso sí, todo desapareció en cuanto pisé el escenario, ahí empecé con mi fiesta, que es actuar. Para mí, era como celebrar mi fiesta de los 50 años (risas). Estoy todavía en un éxtasis, como Santa Teresa hablando con Dios.

David García Coll, protagonista de "Kurios", en la redacción de INFORMACIÓN en Alicante / Alex Domínguez

¿Y cómo está respondiendo el público alicantino en las primeras funciones?

Muy bien. Está siendo un público muy respetuoso y muy atento a todo lo que sucede en escena. Incluso actuamos el domingo pasado coincidiendo con la final del Mundial entre España y Argentina y teníamos cierta preocupación por cómo podía afectar eso. Sin embargo, el público estuvo completamente con nosotros, muy respetuosos y atentos a lo que ocurría sobre el escenario. La gente, que posiblemente se compró la entrada meses atrás sin saber que iba a coincidir con el fútbol, fue muy respetuosa con los artistas.

¿Qué tiene de especial Kurios-Gabinete de Curiosidades para quien todavía no ha podido ir a verlo?

Siempre digo la misma frase: le vamos a explotar la cabeza. Creo que resume muy bien lo que genera este espectáculo en el público. Vamos a llevar a los espectadores a un lugar que les resultará familiar, pero que nunca han visto antes. El nivel de imaginación es enorme, suceden muchas cosas constantemente, aparecen imágenes sorprendentes una detrás de otra y las emociones se traducen en acrobacias imposibles. El vestuario, la música, la iluminación, el maquillaje y el movimiento crean una experiencia muy poderosa. Habrá muchos momentos de asombro y de decir "guau". Es un espectáculo que te hace sentir cosas desde las tripas, ideado más para sentir que para pensar. Porque no es una propuesta especialmente intelectual, Kurios apela directamente a las emociones.

Cirque du Soleil convierte Alicante en su reino de lo imposible / PIlar Cortés

Alicante recibe un espectáculo del Cirque du Soleil cada dos años. ¿Cómo valora esa relación entre la ciudad y la compañía?

Es un auténtico lujo que el Circo del Sol elija Alicante para venir cada dos años. Normalmente, para disfrutar de espectáculos de este nivel tienes que viajar, coger aviones e incluso cambiar de país. Yo mismo, cuando era espectador, tenía que irme a Madrid o Barcelona para verlos. Por eso me siento privilegiado de que Alicante haya sido elegida, eso significa que la ciudad responde y que existe un público que valora este tipo de propuestas. Además, es importante que Alicante no solo ofrezca playa, cerveza y buen clima, sino también cultura y grandes espectáculos. Eso sí, también me gustaría que, igual que defendemos nuestra gastronomía, defendiéramos nuestra cultura con el mismo entusiasmo y la gente no solo acudiera a los shows internacionales. Porque tenemos muchos artistas y muy buenos.

"Nos tocó actuar coincidiendo con la final del Mundial y el público fue muy respetuoso"

Con Alegría, por ejemplo, también vino el clown alicantino Pablo Gomis.

Claro, porque aquí hay muchísimo talento. Alicante es cuna de artistas que muchas veces tienen que marcharse fuera para poder desarrollar su carrera. Algunos se quedan y tienen exactamente el mismo mérito que quienes hemos tenido que emigrar. Yo siempre he intentado quedarme aquí, pero cada vez que se me ha cerrado una puerta en Alicante he tenido que buscar oportunidades fuera. Y, sinceramente, tengo que agradecérselo a toda esa gente porque sin esas puertas cerradas probablemente no habría terminado en el Circo del Sol (risas). Yo tuve que hacer las maletas e irme a vivir cinco años a Lima. Pero si no me hubiesen cerrado las puertas, me hubiera quedado aquí. No por falta de ambición, sino porque en Alicante se vive muy bien. Luego me encantaría que tuviéramos el mismo amor por la cultura que los holandeses. Cuando llegó la crisis, salieron a la calle para defender que no se recortara la inversión ni en sanidad, ni en educación, ni en cultura.

Un momento de la entrevista del artista David García Coll con INFORMACIÓN / Alex Domínguez

Para afrontar este estilo de vida tiene que dejar mucho atrás y hacer sacrificios.

(Dudas). Sí, es cierto, pero es que yo no pienso en eso. Sientes un impulso y lo sigues, como si el corazón te llamara. Yo siempre que he llamado a una puerta nunca se ha abierto, pero se ha abierto la de al lado. Hay gente que tiene un objetivo muy claro y lo consigue siguiendo una línea recta. Mi caso no ha sido así, cada vez que una puerta se cerraba, aparecía otra oportunidad inesperada. Siempre que he hecho algún casting para el Circo del Sol, nunca ha funcionado. Ha sido una vez que ellos me han llamado que he llegado hasta aquí. Para que te hagas una idea, hace unos años me fui a París a estudiar. Mi objetivo era aprender, conocer gente y seguir creciendo como artista. Lo último que imaginaba era quedarme allí trabajando, pero antes de terminar me ofrecieron dar clases en la propia escuela. A veces sigues una intuición sin saber muy bien adónde te va a llevar. Los sacrificios los entiendes después, no mientras los estás haciendo. Porque el sueño de trabajar en el Circo del Sol era tan grande que dejé atrás muchas cosas sin pensarlo demasiado. Luego llega un momento en el que sientes la necesidad de volver a tu Ítaca, que en mi caso se llama Alicante. Aquí está mi familia, mis amigos y la gente a la que quiero.

¿Cuánto tiempo pasa en Alicante en un año?

Muy poco. Este año es diferente porque estamos actuando aquí, pero normalmente, si sumo todos los días, probablemente no llegue a un mes. Cuando estoy de gira por Europa intento escaparme siempre que puedo, a veces incluso cojo un avión durante nuestros días libres para poder venir. Tienes que tener en cuenta que los inviernos fuera son muy duros. Hay momentos en los que piensas: "¿qué me falta?". Y te das cuenta de que te falta el sol, el cariño de la gente, entrar en un bar y acabar hablando con un desconocido... Son cosas que forman parte de la vida cotidiana y que solo valoras realmente cuando estás lejos.

David García Coll, en la función de estreno de "Kurios" en Alicante / PIlar Cortés

¿Cómo ha sido el camino de aquel joven que hacía teatro en Alicante hasta llegar al Cirque du Soleil?

Empecé haciendo teatro en el Instituto Jorge Juan de Alicante. Allí había un grupo dirigido por Rafa Hernández, que años después acabaría siendo director del Teatro Arniches. Al principio jugábamos a hacer teatro, pero poco a poco nos lo empezamos a tomar más en serio. Mientras tanto yo estudiaba Derecho porque claro, me decían que tenía que tener una carrera universitaria. Pero me aburría muchísimo y cada vez me gustaba más el teatro. Todo seguía así hasta que hubo un momento en el que varios compañeros nos planteamos una pregunta: "¿Y si intentamos ser profesionales?". No teníamos ni idea de qué significaba ser profesional ni cómo hacerlo, pero nos lanzamos a ello. Montamos una obra que funcionó muy bien y coincidió con la puesta en marcha del Centro 14. Buscaban asociaciones para desarrollar actividades y nosotros éramos prácticamente la única asociación juvenil de teatro que existía entonces. De repente empecé a dar clases y a cobrar por hacer algo que me apasionaba. Recuerdo pensar: "Derecho no me gusta y aquí me están dando dinero". Así que decidí marcharme a Murcia para formarme seriamente como actor. Allí conocí a Antón Valén, que fue uno de esos profesores que te cambian la vida.

"En el estreno en Alicante tenía muchos nervios, algo que no me pasaba desde mi primera función con la compañía"

Pablo Gomis también me habló de Antón Valén.

Es que hay maestros que simplemente enseñan y otros que te hacen descubrir quién eres. Él también estaba allí y, cuando terminamos la escuela, montamos una compañía. Antón dirigió uno de nuestros espectáculos, que estrenamos en el Principal de Alicante, y luego se incorporó al Circo del Sol con la primera versión de Alegría, precisamente. De alguna manera, él fue quien inició toda esta cadena. Yo, mientras, después del confinamiento, decidí irme a París a estudiar en la escuela de Philippe Gaulier, uno de los grandes referentes mundiales del clown y el teatro físico. Llegué incluso a vender mi parte de una vivienda familiar para poder costearme los estudios. Era una apuesta enorme, una escuela que para un español es muy cara, pero lo curioso es que allí acabé dando clases. Yo pensaba que me estaba yendo fatal y, sin embargo, me ofrecieron quedarme como profesor (risas).

¿Y cómo da el salto definitivo al Circo del Sol?

Fue en Nueva York, donde me salió la posibilidad de impartir cursos. Justo en uno de esos viajes, fui a visitar a Antón, que estaba trabajando con Kurios en Washington. Durante una cena, me preguntó: "¿Tú crees que podrías hacer lo que hago yo?". Yo le dije que sí y ahí empezó todo.

David García Coll, en el centro, junto a otros integrantes del Circo del Sol / PIlar Cortés

Desde fuera, parece un trabajo cimentado por la inquietud y las casualidades.

Sí, aunque esta es la parte bonita de la historia, pero la otra parte también existe. Durante la crisis de 2008 hubo momentos en los que trabajaba y no cobraba. Tenía funciones, pero no me pagaban y llegó un punto en el que tuve que preguntarme si podía pagar el alquiler. Fue entonces cuando me marché a Lima, que iba para tres meses y terminé quedándome cinco años. Contado así parce muy bonito, pero ha habido dolor y sufrimiento. ¿Cuántas veces en mi ciudad me han preguntado de qué trabajo de verdad? Me han llegado a decir que "si no te he visto en la tele, es que no eres actor serio".

¿Cuál es el principal problema de Alicante? ¿La falta de espacios o de oportunidades?

Espacios hay, lo que pasa es que no se usan. Lo que falta es un plan. El Ayuntamiento tiene muy buenos técnicos de cultura, porque además los conozco, gente muy preparada y comprometida con lo que hace. Pero hace falta una visión clara desde arriba, una apuesta continuada e ideas que llevar a cabo. Si no hay ideas, es muy fácil: copia lo que funciona en otras ciudades. Pero es una cuestión de voluntad política que no es solo de este gobierno. Es del anterior y del anterior. La transformación cultural de una ciudad no se consigue en cuatro años, ni tampoco su degradación. Hay mucho desinterés desde tiempos de Ángel Luna.