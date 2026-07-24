Bares de barrio, guardianes del buen comer

Hay establecimientos que no necesitan reinventarse porque llevan décadas haciendo bien lo más difícil: atender a la gente. Son esos bares de barrio los que, en algunos casos, abren antes de que salga el sol para servir el primer café y bajan la persiana cuando ya hace horas que terminó el bullicio de sus calles. Lugares donde conviven el jubilado que desayuna todos los días, el trabajador que llega al almuerzo, la familia del domingo y el ejecutivo o bon vivant que busca darse un homenaje con un buen marisco. Son, sin más, centros de convivencia donde la gastronomía forma parte de la vida cotidiana. La evolución es natural , solo hay que tener profesionalidad y amor por el oficio, mantener la identidad a base de mejorar el producto, afinar la cocina y formar al servicio. Parece sencillo, ¿verdad?

Hosteleros de familias y en familia, que son muchos en Alicante, porque la hostelería de verdad es una familia; y en esa familia se encuentra Roberto El Ferrao Bar, en la calle Juan de Herrera de Alicante. Abrió sus puertas en 1987 y el próximo año cumplirá cuarenta años de historia. Cuarenta años que solo se explican por la forma que tiene de interpretar este oficio. Porque Roberto pertenece a esa generación de hosteleros que no abandonan el restaurante hasta que todo está recogido, que recorren la sala varias veces durante el servicio, saludan a los clientes por su nombre, preguntan si todo está a su gusto y permanecen atentos a cualquier detalle. Es, en cierto modo, el mesonero del siglo XXI: alguien que sirve con la misma dedicación una ensaladilla que una docena de gamba roja, una cerveza con una tapa que un vino de alta gama. Ese es, probablemente, el secreto de su éxito. Aquí no existen clientes de primera y de segunda. Todos reciben la misma atención, el mismo respeto y la misma cercanía. Más del ochenta por ciento de quienes ocupan sus mesas son clientes habituales.

Roberto, de Roberto El Ferrao Bar. / INFORMACIÓN

No vienen sólo por la comida; vuelven porque se sienten reconocidos y atendidos. La barra resume perfectamente esa filosofía, no está pensada para impresionar, sino para que se abran tus cinco sentidos al ver el repertorio de tapas , pescados, mariscos , embutidos , salazones …. Todo a la vista diciendo «cómeme». Pescados y mariscos del día, guisos tradicionales, tortillas, ensaladillas, frituras, carnes para la plancha y una sucesión de elaboraciones caseras hablan de cocina diaria, de mercado y de una rotación constante. En estos establecimientos la carta casi sobra: basta mirar la vitrina para saber el nivel de la casa. La propuesta gastronómica mantiene la misma filosofía que transmite la barra: cocina reconocible, producto y muy pocas complicaciones innecesarias. Comenzamos con una ensalada de tomate y salazón, uno de esos platos que parecen sencillos hasta que uno comprende que todo depende de la materia prima.

El tomate, probablemente de Mutxamel por su textura carnosa y su extraordinario sabor, era de esos que justifican por sí solos la visita. El salazón tradicional aportaba el contrapunto salino, mientras unos encurtidos terminaban de convertir el plato en una auténtica declaración de alicantinismo gastronómico. La fritura de palaya y pescadilla fue uno de los grandes momentos de la comida. Producto muy fresco y una fritura impecable, ligera, jugosa; perfectamente ejecutada, de esas que no dejan rastro de aceite ni en el plato ni en el paladar. El calamar de potera a la plancha confirmaba el nivel de la cocina. Aquí todo depende de la calidad del producto y del dominio del punto de cocción. Tierno, jugoso y tratado con el respeto que merece un gran calamar. Mención especial merecen también las mollejas de cordero salteadas con ajos y patatas fritas. Un plato cada vez menos frecuente en las cartas y que aquí aparecen con limpieza, intensidad de sabor y unas patatas fritas en sartén que merecen por sí solas un aplauso. La carne, sin recurrir a largas maduraciones ni a razas convertidas en reclamo , demostró que una buena pieza, bien cocinada, sigue siendo suficiente para convencer. Jugosa, sabrosa y servida exactamente en el punto.

Diferentes copas de vinos en mesa para disfrutar el verano. / INFORMACIÓN

El apartado dulce mantiene el nivel del resto de la comida. Un magnífico flan, un excelente pan de Calatrava y una notable tarta de chocolate ponen un broche casero y honesto. Y cuando parecía que la sobremesa había terminado, llegó . Pedí un cremaet y la rel clásico , tradición reveladora: «¿De qué lo quiere?», porque me ofreció hasta seis destilados distintos. Opté por uno elaborado con licor de mandarina y el resultado fue magnífico: perfectamente equilibrado entre café y alcohol, aromático y con personalidad propia.

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Alicante es tierra de cremaets, y encontrar establecimientos que siguen preparándolos con este mimo merece digno reconocimiento. Roberto El Ferrao Bar, demuestra que la fidelidad de los clientes nunca se compra; se gana cada día detrás de una barra, con cercanía, cariño, producto y precio acorde, que convierte a estos establecimientos en auténticos referentes de la gastronomía cotidiana alicantina.