Colas desde primera hora de la mañana para ver al cantante de reguetón Feid en Alicante

El colombiano Feid es uno de los artistas más escuchados en la actualidad por los jóvenes. Sus números en las plataformas de streaming corroboran la influencia del reguetonero del verde fosforito. Eso ha provocado, entre otras cosas, que su concierto en Alicante, programado para este viernes 24 de julio por la noche haya registrado un lleno absoluto, colgando el cartel de sold out poco después de salir las entradas a la venta de su gira española.

El artista arrancó su gira por España Feid Falxo Tour el sábado 11 de julio en Santiago de Compostela y siguió el 16 de ese mismo mes en el Movistar Arena de Madrid, llenando aforo en ambos casos. Tras un tercer concierto en el Palau Sant Jordi de Barcelona, ahora afronta su cuarto concierto en El Muelle Live de Alicante y finalizará este pequeño tour nacional en la Plaza de Toros de Murcia el sábado 25 de julio.

Unas seguidoras, vestidas con el verde característica de Feid, esperando la apertura de puertas / Pilar Cortés

Pero si algo ha sorprendido son las colas que se han generado desde buena hora de la mañana en la puerta de las instalaciones del escenario ubicado en el Puerto de Alicante. Desde las 10 de la mañana, y pese al calor que ya rondaba a esas horas del día, varios jóvenes se han sentado esperando conseguir un sitio privilegiado para ver "al Ferxxo" en directo. Es una oportunidad única para escuchar en Alicante canciones que se han convertido en auténticos éxitos como Feliz Cumpleaños Ferxxo, Normal, Classy 101 o Luna, y la respuesta del público refrendó eso.

Sus temas, marcados por melodías envolventes, hablan del amor y del desamor, experiencias cotidianas que sus seguidores también han vivido y que les hace sentirse identificados con el compositor, que inició su carrera componiendo canciones para artistas como J Balvin, Reykon o CNCO. Su primer álbum salió en noviembre de 2017, Así como suena, y desde ese momento ha protagonizado una carrera meteórica que le ha impulsado a ser uno de los líderes de la música urbana y latina actual.

Noticias relacionadas

Algunos de los jóvenes haciendo cola, en una imagen realizada a las 12 del mediodía / Pilar Cortes

No es de extrañar que cerca de 70 personas, algunas incluso llegadas de otros puntos del país, hayan decidido esperar con sillas de playa la apertura de puertas este viernes 24 de julio, sin importarles el aviso sanitario medio o naranja por altas temperaturas, por el que se aconsejaba limitar las actividades físicas intensas al aire libre y evitar la exposición al sol en las horas centrales del día. Todo ello, tras una noche bochornosa que ha marcado picos de hasta 36 grados a las 00.24 horas en la provincia.