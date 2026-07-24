La Luna, el pub que convirtió el centro de Alicante en un rincón de la Movida Madrileña

Eran los años 80 y Alicante también quería formar parte de aquello que llamaban la Movida Madrileña, pero esta todavía parecía no tener sede en la ciudad. Manolo Ruano le puso solución y este próximo sábado 25, a partir de las 20 horas, se homenajea aquella decisión casi 30 años después.

Abrió sus puertas en 1982 y se llamó La Luna. Este local recién estrenado se iba a convertir con el tiempo en uno de los primeros pub punkis de Alicante. En el número 18 de la calle Cienfuegos nacía el lugar que cambiaría la vida nocturna de la ciudad. Por esas estrechas calles convivían mesones y locales como El coscorrón o El forat, era la descripción más gráfica de la transición que atravesaba el país en ese entonces.

La Luna juntaba a gente de una generación que, aun pudiendo tener inquietudes diferentes, se reunían en aquel local para escuchar y bailar los temas más sonados Alaska, David Bowie o The Rolling Stones. Además, también atraía a grupos como Los Suaves que, tras pasar por la Plaza de Toros, querían continuar la fiesta en aquél garito decorado con calaveras y favorable a la libertad. En una época de pura transición, los jóvenes del momento estaban despertando y La Luna fue un dinamizador de la vida nocturna del barrio.

Manolo Ruano regentó el pub desde 1982 / INFORMACION

Referentes alicantinos

El pub La Luna fue construyéndose poco a poco de la mano de grandes representantes de la cultura alicantina. Cuando el local bajaba su persiana dejaba ver una de las primeras obras de los pioneros del graffiti en Alicante, Tom Rock. Tom en ese entonces frecuentaba el local, pero todavía no había convertido a Alicante en su mejor mural. El artista callejero comenzaba a hacerse un hueco en este mundo y la persiana de La Luna fue uno de sus primeros lienzos. Con el paso del tiempo, Tom ha decorado numerosos barrios de la ciudad y, a pesar de que se dedica más a lo estético que lo político, una de sus últimas obras más comentadas fue la de Vladímir Putin y Benjamín Netanyahu junto a Adolf Hitler y el infierno de fondo.

La cultura punki atraía a referentes de todas las disciplinas / INFORMACION

Inevitablemente en ese local se respiraba reivindicación, y la primera bocanada la soltó su dueño, Manolo Ruano. Manolo fue uno de los fundadores de Alacant Desperta en 2003, un colectivo ciudadano que comenzó y continúa promoviendo la cultura de base en Alicante. Actualmente, esta agrupación no atraviesa su mejor momento debido a su polémica con el Ayuntamiento de Alicante el pasado mes de mayo.

La Luna estuvo abierto hasta 1997 y, aunque en su última etapa pasó a llamarse Lo Oscuro, estuvo durante 15 años siendo un espacio donde la cultura y música punki estaba más presente que nunca. De hecho, según recuerdan algunos de los que acudían al local, cada noche se cerraba con la mítica canción Mucha policía, poca diversión de Eskorbuto.

Con el paso del tiempo, ese local ha sido habitado por otros pubs, pero la identidad de La Luna parecía seguir vida. A principios de los 2000 pasó a llamarse La Vereda, uno de los más conocidos. Después fue Vendetta y ahora Exilio.

Exilio es actualmente un bar de punk y rock que ha decidido rendir homenaje al local donde el mismo suelo que ahora regenta Mercedes Ramos, hace 29 años Manolo Ruano ponía la primera piedra de uno de los primeros pub punkis de Alicante.

Exilio mantiene mucha de la estética de La Luna / INFORMACION

Mercedes se hizo cargo de Exilio en 2023, ella recuerda disfrutar de las canciones de grupos como Extremoduro o Marea en ese mismo lugar cuando se llamaba La Vereda. "Me comentaron que querían hacer un homenaje a La luna y estuve encantada desde el primer momento", cuenta Mercedes.

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El evento comienza a las 20 horas del sábado 25 de julio y los asistentes podrán revivir las noches más punkis de la ciudad. Mercedes asegura que el local mantiene mucha de su estética, "la barra está exactamente igual que en La Luna". Estará ambientado con fotos de la época cedidas por la familia de Manolo Ruano y sonarán las canciones más destacadas de una Movida Madrileña que ya había encontrado su sede en Alicante.