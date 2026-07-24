Música en grandes dosis este fin de semana en la provincia

El fenómeno de la música latina, Feid, llega a Alicante

Tras realizar una gira por Miami, Boston, Chicago, San Francisco o Los Angeles, el cantante colombiano Feid, uno de los ídolos latinos del momento en todo el mundo, viene a España en cinco conciertos y tenemos la suerte de que una de ellas es este viernes a las 22 horas en El Muelle Live del Puerto de Alicante, donde sonaran muchos de sus hit globales como Classy 101, Luna o Perro negro, que ganó un Grammy Latino con Bad Bunny, o su más reciente trabajo Ferxxo vol. X Sagrado, donde muestra la evolución profunda en su trayectoria donde explora su raíces y su esencia artística, algo que pasa de lo musical a convertirse en un fenómeno estético y cultural que arrasa entre el público joven, seguido por millones de seguidores con su conocido color verde fosforito, convertido en una de sus señas de identidad. El Muelle Live, Alicante.

Feid en concierto. / AFP

Chayanne marcará el ritmo durante su visita a Benidorm

Elmer Figueroa, más conocido como Chayanne, es un ídolo portorriqueño que lleva décadas triunfando en todo el mundo con su imparable ritmo y energía desbordada sobre el escenario. Este viernes, a partir de las 21.30 horas, lo demostrará en el recinto Skycenter de Benidorm con su gira Bailemos otra vez donde este cantante, actor y bailarín desplegará todo su arte para seguir cautivando, como ha hecho siempre, ha todo tipo de públicos, bien sea en canciones tan conocidas como Salomé o Atado a tu amor, como también lo hizo en películas como Baila conmigo junto a Vanessa Willians. Skycenter, Benidorm.

El actor y humorista Pablo Carbonell. / Jero Morales

Variedad generacional y sonora en Noches Mágicas

El ciclo Noches Mágicas, que como cada año se celebra en los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant, empieza con tres conciertos de grandes figuras. El primero de ellos será este viernes a partir de las 19.30 horas donde, bajo el nombre de 80s Summer Party, se reunirán los grupos Modestia Aparte, liderado por su vocalista Fernando, con canciones como Cosas de la edad o Es por tu amor; o Toreros Muertos, con Pablo Carbonell a la cabeza y su tema Mi agüita amarilla. El sábado, a partir de las 21.30 horas será el turno del 90s Summer Party cuyo nombre reúne a varios de los mejores y exitosos grupos de aquella década como los italianos Double You, el grupo neerlandés Twenty 4 Sevent, los españoles Viceversa y Just Luis, australiano creador del éxito American pie. El domingo, a las 22.30 horas, será Miguel Campello el encargado de regalar música en un entorno tan especial como los Jardines de Abril en lo que será un repaso por toda su trayectoria. Jardines de Abril, Sant Joan d’Alacant.

Música en vivo gratuita para La Fireta de El Campello

La Fireta de Sant Jaume se celebrará en la Plaza de la Iglesia de El Campello los días 24, 25 y 26 de julio con una programación gratuita que combinará música en directo, humor, tradición y actividades para toda la familia. El evento contará con las actuaciones de grupos como Splash Roasters, Hey Zuri y Auxili este viernes. El sábado, por su parte, será el turno de Abril. Plaza de la Iglesia, El Campello.

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Antonio Orozco, el artista que estará este sábado a las 21.30 actuando en la Plaza de Toros de Alicante con La gira de tu vida es ahora mismo uno de los grandes de la música española desde que debutase en el año 2000 con el álbum Un reloj y una vela. Con el paso del tiempo, ha ido logrando retos cada vez mayores, desde ganar un disco de diamante o nueve de platino, hacer más de 2.500 actuaciones, ser un ídolo también en Hispanoamérica o cautivar a todos los públicos con su enorme carisma como coach del programa musical La Voz. Sus dos últimos discos son autenticas joyas sonoras, tanto La canción que nunca viste como El tiempo no es oro, de donde han salido grandes temas como Entre sobras y sobras me faltas o Te juro que no hay un minuto que no piense en ti. Plaza de Toros de Alicante.