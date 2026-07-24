Shakira suma un concierto en Madrid en una fecha perfecta para los alicantinos

Shakira ha añadido una nueva fecha a su residencia europea en Madrid y la elección no podría resultar más conveniente para sus seguidores de Alicante. La cantante actuará el viernes 9 de octubre, jornada festiva en toda la Comunitat Valenciana por la celebración de su día autonómico.

La fecha permitirá viajar a Madrid sin necesidad de utilizar, en principio, un día de vacaciones. Además, el concierto abre un fin de semana especialmente largo: tras el festivo autonómico del viernes llegan el sábado y el domingo, mientras que el lunes 12 de octubre también es festivo nacional. Los alicantinos dispondrán así de un puente de cuatro días para asistir al espectáculo y prolongar su estancia en la capital, si así lo desean.

La nueva actuación eleva a doce conciertos la residencia que Shakira ofrecerá en el espacio Iberdrola Music, en el distrito madrileño de Villaverde. La artista actuará los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, además del 2, 3, 4, 9, 10 y 11 de octubre.

Un concierto el viernes y todo el puente por delante

El calendario convierte la actuación del 9 de octubre en una de las fechas más atractivas para el público alicantino. Al caer en viernes y coincidir con el Día de la Comunitat Valenciana, los seguidores podrán desplazarse durante la mañana y regresar después del fin de semana o incluso el lunes, que también será festivo.

El recinto abrirá sus puertas a las 12.00 horas, aunque el concierto central de Shakira está previsto entre aproximadamente las 20.30 y las 23.00 horas. Las instalaciones permanecerán abiertas hasta cerca de la medianoche, de manera que el público podrá pasar prácticamente todo el día dentro del denominado “Estadio Shakira”.

La programación incluirá además la participación de artistas invitados, aunque sus nombres todavía no se han dado a conocer.

Una ciudad efímera para 50.000 personas

La residencia no se limitará a una sucesión de conciertos. Shakira y Live Nation preparan una especie de ciudad efímera inspirada en el realismo mágico y la cultura latina, diseñada específicamente para acompañar las doce actuaciones.

El proyecto ha sido desarrollado por el estudio de arquitectura Bjarke Ingels Group y contará con capacidad para unas 50.000 personas. El recinto estará organizado como un árbol cuyas ramas conducirán a diferentes experiencias culturales antes de desembocar en un gran espacio central inspirado en Macondo.

Javier Vendrell Camacho

Los asistentes encontrarán ocho pabellones dedicados a disciplinas como la música, el cine, la literatura, el arte, la moda y la gastronomía. Cada uno tendrá una identidad propia, con colores, programación e invitados diferentes durante las jornadas de la residencia.

La propuesta parte de la idea de que la “Nación Latina” no constituye únicamente un territorio geográfico, sino una comunidad unida por el idioma, la música, la creatividad, la resiliencia y la alegría.

Un espacio pensado también para las familias

Una de las principales novedades anunciadas por la organización es la apertura del recinto al público familiar. La ciudad temporal contará con Macondito, una zona específica en la que los niños podrán participar en distintas actividades y experiencias.

Live Nation mantiene además conversaciones con la Comunidad de Madrid para que el espacio pueda recibir visitas escolares de lunes a jueves, cuando no haya conciertos programados.

El objetivo es que la experiencia comience muchas horas antes de que Shakira aparezca sobre el escenario. El público podrá acceder desde el mediodía, recorrer los diferentes pabellones, comer, participar en actividades y permanecer en las instalaciones hasta después de la actuación.

Entradas VIP de hasta 750 euros

El recinto incorporará también dos áreas exclusivas, denominadas Espacio Garden y Espacio Terrace. Estas zonas contarán con terraza y jardín y estarán destinadas a quienes adquieran las entradas VIP.

Los pases para estos espacios saldrán a la venta el lunes y tendrán precios situados entre aproximadamente 550 y 750 euros, según la información facilitada por Live Nation.

El presidente de la promotora en España, Pino Sagliocco, defendió que este tipo de servicios se ha convertido en algo habitual en los grandes eventos musicales, aunque insistió en que la experiencia principal estará abierta a todos los asistentes.

Shakira, durante su actuación en el Estadio Azteca. / EFE

La organización también ha querido diferenciar estas zonas de otros espacios exclusivos que han generado controversia en conciertos recientes, y ha anunciado que ofrecerá más detalles sobre su funcionamiento.

El final de una gira histórica

Madrid será la última parada de la gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, presentada como la gira latina más taquillera de la historia.

La cantante colombiana cerrará así una etapa marcada por cifras multitudinarias. Entre los hitos destacados por su equipo figuran una actuación ante unas 400.000 personas en el Zócalo de Ciudad de México y un concierto en la playa de Copacabana seguido por más de dos millones de asistentes.

La residencia madrileña pretende ir más allá del formato convencional y convertir cada fecha en una jornada completa dedicada al universo artístico de Shakira y a la cultura latina.

Para los seguidores de Alicante, la nueva fecha ofrece además un aliciente difícil de mejorar: concierto el viernes 9 de octubre, fin de semana completo en Madrid y lunes festivo antes de regresar a casa.