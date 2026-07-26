Ana Torroja se confiesa antes de su paso por Alicante: "Pensé que mi vida solo sería Mecano"

A pesar de la tentación de dejarlo todo, Ana Torroja no solo no se retira, sino que viene con su disco más personal, Se ha acabado el show, en el que explica a través de sus letras todo lo que nunca ha contado. Este próximo 1 de agosto, Ana vuelve a Alicante de la mano de las Noches Mágicas en los Jardines de Abril de Sant Joan d’Alacant. El show no ha acabado y Alicante se lo ha demostrado obligando a la artista a colgar el cartel de Sold Out.

Estrena en Alicante su nuevo disco, Se ha acabado el show, y sus seguidores han hecho sold out en Noches Mágicas. ¿Cómo ha recibido esta noticia?

Con muchísima emoción. Alicante siempre me ha tratado muy bien; es un placer tocar allí. La gente es increíble, es de esos públicos que disfrutan de ir a los conciertos y de estar ahí, de dejar todo fuera y de vivir únicamente ese momento.

¿Qué repertorio se van a encontrar? Además de sus nuevas canciones, ¿sonarán los clásicos?

Sí, siempre. El repertorio de canciones míticas siempre lo llevo en mi maleta. Es un concierto bastante equilibrado, porque yo también tengo mis clásicos como A contratiempo, Ya no te quiero, Sonrisa... Hay muchas canciones también de mi etapa en Mecano. Tengo la suerte de que siguen muy vivas hoy en día, se han ido heredando de generación en generación. Vienen los padres con los hijos y las cantan juntos. Eso es maravilloso. También voy a incluir alguna de las canciones nuevas del disco, que encajan increíble. Luego la gente me dice: "Oye, yo no sabía si esta era tuya o era de Mecano", porque hemos traído esas míticas canciones al sonido de este disco y se llevan muy bien, son buenas amigas.

Ana Torroja cuelga el cartel de "Sold Out" en Alicante / INFORMACION

Le he escuchado decir que hubo un momento en que pensaba que ya lo había cantado todo. ¿Qué quedaba por contar?

En este disco, partiendo de la duda existencial que tenía de si dejar la música o seguir en ella, también hablo de lo difícil que fue para mí la no despedida de Mecano, la sorpresa que me encontré en el camino cuando pensaba que mi vida iba a ser Mecano siempre... Y luego lo es, porque sigo cantando esas canciones. Lo difícil que fue para mí encontrar mi lugar en la música y mi identidad viniendo de algo tan grande como había sido Mecano. También hablo, en otra canción que se llama Otra mitad, de si tenía algo más que contar, si la gente querría seguir escuchándome... Es un disco que habla no solo de dudas, sino de conversaciones conmigo misma: entre Ana persona, Ana artista, Ana de Mecano y Ana solista. Hablo de relaciones de pareja de muchos años, de los reveses que hay en las relaciones cuando están basadas en el amor y el respeto. Hablo de los recuerdos, de cómo uno se aferra a ellos para que sigan existiendo esas personas o esos momentos...

¿Hay alguna canción en especial que se dedique a usted misma?

Han salido todas de muy dentro, en serio. Estas diez canciones están ahí porque tienen que estar; hay dos que se quedaron fuera porque no tenían que ser. Estas diez son muy yo. Es un disco muy honesto en el que me he dejado llevar, me he sentido libre realmente para hablar de mí.

En el momento en el que dudó si seguir o no, ¿cuánto tuvo que ver aquí el peso de Mecano y las preguntas sobre el grupo? ¿Fue una de las cosas que más le pesó para querer dejarlo?

Me pesaba sobre todo al principio, porque intentaba encontrar mi hueco y era como que no me dejaban sacar la cabeza, o eso sentía yo. Yo intentaba salir y decía: "Aquí estoy", pero luego siempre aparecía el "¿Y Mecano cuándo vuelve?". Realmente era, de alguna forma, frustrante para mí, pero eso, en vez de debilitarme, me hizo más fuerte. He ido sacando disco tras disco intentando hacerlo lo mejor posible y creo que la gente lo aprecia y lo valora. Los que a lo mejor son más fans de Mecano luego descubren, en los conciertos, esas canciones que les suenan de la radio y dicen: "Ah, pues mira, también tiene buenas canciones". Pero en este disco también hay una reconciliación con esa época. No existiría Ana Torroja sin Ana de Mecano y viceversa, y no existiría ninguna de las dos si no estuviera Ana persona para cantar esas historias.

Esa frustración al preguntarle por Mecano, ¿le hacía sentir impotencia porque le preguntaban por algo que usted habría hecho de otra manera?

Claro, sí. Fue una decisión unilateral totalmente respetable. En ese momento, para mí, para todos y para el público sobre todo, fue una ducha de agua fría. Todo el mundo se preguntaba por qué en el mejor momento de su carrera. Realmente, lo que ocurrió, y lo he ido entendiendo con el tiempo, es que la gente no pudo hacer el duelo. Es como cuando se va alguien y no te puedes despedir, se queda ahí como una heridita. Pero bueno, yo siempre digo que lo más cerca que tiene la gente a Mecano hoy en día, aparte de los discos, es venir a escucharme a mí, porque al final soy la voz.

Este disco dice que es uno de los más personales. ¿Nunca había estado tan implicada en el proceso de escritura de las letras?

No al 100 %, es decir, no un disco completo. Sí que desde mi primer disco en solitario, Puntos cardinales, he escrito canciones a medida que he sentido que necesitaba contar algo. Para mí, escribir canciones es catártico, es una forma de sacar cosas de dentro, de tomar perspectiva y de compartir lo que sientes con la gente. Luego, lo más mágico es que muchas personas te dicen que se sienten identificadas. Por ejemplo, con la canción No estás, que le escribí a mi madre, me costó mucho hacer el duelo y luego mucha gente me escribió diciéndome cómo les había ayudado esa canción. Al final no somos tan diferentes unos de otros.

Ana Torroja se reconcilia en este disco con la etapa de Mecano / INFORMACION

En esos primeros discos decía que a veces sentía que no era capaz de escribir. ¿Qué ha cambiado en usted para que ahora sí se vea capaz de hacerlo?

He ido sintiendo esa seguridad que al principio no tenía, sobre todo porque venía de donde venía y el listón estaba muy alto. Una de las cosas en las que me empeñaba al principio era en no llevar a engaño a la gente y que entendieran que Ana de Mecano era una cosa y Ana Torroja solista era otra forma de contar las cosas. En este disco no me lo planteé. Iba a hacer un par de canciones y empecé pidiendo canciones a otros, pero me di cuenta de que ninguna tenía que ver conmigo. La única forma de hacerlas era si las contaba yo, de la mano de otros autores y de gente joven. Al cabo de un año, sin perspectivas y sin una meta clara, me encontré con un disco. Ha sido algo muy orgánico y natural.

Hablando de la gente joven con la que ha trabajado, he visto que ya tiene cuenta de TikTok. ¿Cómo ve el panorama actual? Antes, el que más sonaba en la radio era quien se hacía un hueco, pero ahora parece que la canción tiene que sonar en TikTok.

Yo creo que hay sitio para todo. En TikTok tienes que estar parado en un sitio con el teléfono delante. La radio te acompaña a todas partes, igual que las playlists. Por favor, que la radio no deje de existir nunca. Pero sí es verdad que lo difícil ahora es que te encuentren, que el algoritmo te toque con su varita mágica. Hay que adaptarse. A mí me costó abrir la cuenta de TikTok. Empecé en Instagram porque me encanta la fotografía, pero luego me di cuenta de que a la gente le daba igual. Te vas adaptando a los tiempos y haces lo que puedes, manteniendo unos límites con los que no te sientas ridícula y siendo coherente conmigo misma y con la edad que tengo.

¿No cree que usted también fue un poco influencer en su época por el estilismo y todo lo que marcó Mecano en los 80 y 90?

Sí, de otra forma, pero sí. A mí me gusta más decir "inspirar", inspirar a la gente. Fuimos inspiración para muchísima gente y lo maravilloso es que seguimos siéndolo para la gente más joven.

Portada de 'Descanso dominical', el quinto álbum de Mecano. / ARCHIVO

¿Se sentía más libre antes para expresar sus pensamientos que ahora, que la respuesta del público en redes puede ser más masiva?

A mí realmente me da igual. He aprendido la regla del 33 %: a un 33 % le vas a gustar, a otro 33 % no, y al otro 33 % le vas a dar igual. Con eso vivo mucho mejor. Pero sí es verdad que ahora hay cosas que, si las sacan de contexto, chocan, y hay que tener bastante prudencia a la hora de decirlas. Eso, en cierta forma, coarta la libertad de expresión y de actuación. El otro día veía lo de Rosalía, que tuvo que salir a pedir perdón por un repost... Es que no te dejan ni respirar.

¿Con qué artista joven le gustaría colaborar que no lo haya hecho?

Con artistas como Aitana y con Ana Mena colaboré en un especial de Navidad hace unos años. Canté con Aitana Mujer contra mujer y con Ana Mena Sonrisa; fue muy bonito. Pero hay uno que me gusta mucho y es Marc Seguí. Lo tengo en mi playlist y lo escucho habitualmente.

Peter Gabriel fue uno de sus primeros conciertos y gracias a él quiso dedicarse a esto. ¿Qué vio en él que cree que ha conseguido adquirir usted?

La conexión. La conexión y la magia. Él te transportaba a donde quería, te hacía viajar. La conexión que sentías con él te hacía uno con él, y yo dije: "Guau, me encantaría ser parte de eso". También la felicidad y la buena terapia que hace la música en el espíritu de la gente. Creo que esto sí lo he conseguido.

Después de tantas dudas sobre si dejar la música, ¿tiene ahora más fuerza para, cuando acabe esta gira, seguir haciendo música? ¿Qué planes tiene?

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Sí, me está llenando de fuerza. A veces piensas que la gente ya estará cansada de ti porque viene gente joven pisando fuerte, pero luego, en los conciertos o por la calle, me demuestran que no es así. El público y los fans son mi motor, son los que me hacen seguir ahí. ¿Con quién compartiría mis historias si no?