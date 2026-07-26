La media verónica
Manzanares vuelve a torear en Ondara
La Feria de La Marina regresa en agosto en el segundo año de su creación, los días 1 y 8 de agosto, con dos carteles de primeras figuras a pie y a caballo
Tras el impacto de su creación, hace ahora un año, la llamada Feria de la Marina regresa en su segunda edición reforzada por el éxito de público del primer año. De nuevo, la llamada Joya Levantina, que así se conoce a la Plaza de Ondara vuelve a abrir sus puertas para la actividad taurina y lo hace con dos carteles de figuras a pie y a caballo. En este sentido, y pese a estar programados a las 18 horas, la organización ha comunicado que los festejos se retrasarán y arrancarán oficialmente a las 19 horas.
El primero de los festejos se celebrará el próximo sábado 1 de agosto. Para esa fecha están anunciados José María Manzanares, el francés Sebastián Castella y el sevillano de Espartinas Borja Jiménez con toros de Núñez de Tarifa, propiedad de Álvaro Núñez, un cartel perfecto para esa plaza, que tiene en Manzanares al representable de la tierra y que a buen seguro hará que los tendidos de Ondara vuelvan a verse repletos.
La otra gran apuesta llegará el sábado siguiente, concretamente el 8 de agosto y en esta ocasión será el toreo a caballo el protagonista. Andy Cartagena, Guillermo Hermoso de Mendoza y Lea Vicens se medirán ante reses de Soto de la Fuente, otro gran cartel taurino de primeros nombres del panorama mundial en el arte del rejoneo. Los dos festejos están programados a las seis de la tarde y como siempre se recomienda que el público llegue con tiempo para poder acceder sin problemas a la plaza levantina.
Recordemos que la osada feria se celebró con una gran éxito de público que a buen seguro repetirá este año. Las localidades se pueden obtener por internet o en las mismas taquillas de la plaza en el horario habitual comercial. La plaza de toros de Ondara ha sido uno de los grandes baluartes taurinos de la provincia durante muchos años compitiendo con Benidorm en festejos estivales y llenando casi a diario sus tendidos en la década de los 90.
Ahora, esta feria y el esfuerzo de los empresarios Joselillo de Colombia y el mexicano Jose Luis Alatorre devuelve a Ondara su espíritu taurino para que su historia siga adelante llenando de éxitos esta joya del Levante alicantino.
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