La alicantina Asunción Valdés recibe un galardón por su trayectoria en los Premios de Periodismo Internacional 2026

La periodista alicantina Asunción Valdés, que fue redactora de INFORMACIÓN, ha sido reconocida por el Club Internacional de Prensa (CIP) con uno de los Premios Anuales de Periodismo Internacional 2026 junto a los corresponsales de El País, Patricia Alvarado, Pío Cabanillas y el Círculo Orellana. Estos galardones reconocen anualmente la trayectoria y la contribución de destacados profesionales e instituciones vinculadas al mundo de la comunicación.

La Junta Directiva del CIP ha otorgado el premio a toda una trayectoria profesional a Asunción Valdés en reconocimiento a su carrera como periodista de prensa y radio, corresponsal en Alemania y Bélgica, del Parlamento Europeo y, posteriormente, jefa de prensa de la casa real. Según destaca el CIP, el galardón reconoce su "excelencia en la práctica del periodismo", su compromiso ético y profesionalidad a lo largo de su carrera.

El premio dedicado a los corresponsales españoles ha recaído en la red de corresponsales de El País, coincidiendo con el 50 aniversario de la fundación del periódico, por su apuesta por la información internacional desde sus comienzos. El reconocimiento se personaliza en Ramón Vilaró, corresponsal en Bruselas, Washington y Tokio, además de enviado especial a numerosos países y autor de la información de portada del primer número del diario, publicado en 1976.

En la categoría de corresponsal extranjera en España ha sido premiada la periodista mexicana Patricia Alvarado por su labor informativa sobre España y México para distintos medios de comunicación, mientras que el Premio Internacional de Fotografía ha recaído en Pío Cabanillas por la calidad de sus trabajos documentales y reportajes realizados en distintos países, entre ellos Siria.

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También se ha concedido el premio a la Proyección Internacional al Círculo Orellana, presidido por Leticia Espinosa de los Monteros, por su trabajo para visibilizar la aportación de las mujeres españolas e hispanoamericanas en distintos ámbitos. La entrega de los galardones tendrá lugar a finales de septiembre en los jardines de Cecilio Rodríguez, en el parque del Retiro de Madrid, en un acto presidido por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.