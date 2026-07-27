Israel Fernández, Ana Torroja o Rodrigo Cuevas entre los protagonistas de la segunda semana de Noches Mágicas

El Festival Noches Mágicas 2026 ha superado con gran éxito su primer fin de semana de programación y afronta su segunda semana con seis grandes citas todavía por celebrar.

Tras las primeras jornadas, los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant han vuelto a confirmar que el festival es mucho más que una sucesión de conciertos: es una experiencia completa donde música, gastronomía, arte y naturaleza conviven en un entorno único.

Con tres de los nueve conciertos ya celebrados, la XIV edición espera algunas de sus citas más esperadas, con una excelente respuesta del público. Ana Torroja ya ha colgado el cartel de entradas agotadas, mientras que para el concierto de Ara Malikian quedan las últimas entradas a la venta y las localidades VIP ya están completamente vendidas. También se han agotado las entradas VIP para la actuación de Rodrigo Cuevas.

La XIV edición espera algunas de sus grandes citas / INFORMACION

El festival arrancó el viernes con una esperada 80's Summer Party protagonizada por Modestia Aparte y Toreros con Chanclas, quienes mantuvieron una conexión constante con el público durante todo el concierto, interactuando entre canción y canción y convirtiendo la velada en una auténtica celebración de los grandes himnos de varias generaciones.

Desde la apertura de puertas, los asistentes disfrutaron del recinto a su propio ritmo. Muchos aprovecharon para pasear por los Jardines de Abril, descubrir las exposiciones de arte, recorrer el mercado de artesanía, cenar en la zona gastronómica o asistir al concierto previo del Escenario Jardín antes del inicio de la actuación principal, demostrando una vez más que Noches Mágicas ofrece una experiencia única desde primera hora.

Los noventa protagonizan el segundo día de Noches Mágicas / Noches Mágicas

El sábado llegó una de las grandes novedades de esta edición con la primera 90's Summer Party de la historia del festival. La noche destacó por su dinamismo, enlazando actuación tras actuación con un público completamente entregado desde el primer momento. Twenty 4 Seven sorprendieron interpretando varios fragmentos a capela e incorporando beatbox en algunos de sus temas, mientras que Double You, Just Luis y Viceversa hicieron también sonar algunos de los himnos más recordados de los años noventa.

El domingo fue el turno de Miguel Campello, que cerró el primer fin de semana con un concierto intenso y emocionante dentro de su gira conmemorativa de sus 25 años de trayectoria, poniendo el broche a tres jornadas que han confirmado el excelente arranque de esta edición.

Algunos de los momentos más destacados han llegado tras finalizar los conciertos. La fiesta continuó en la zona dj, donde prácticamente nadie quiso marcharse. En el entorno privilegiado de los Jardines de Abril, cientos de personas prolongaron la velada bailando sin descanso grandes éxitos de distintas décadas, consolidando el carácter experiencial que diferencia al Festival Noches Mágicas.

Seis grandes citas todavía por delante

La programación continuará este martes 28 de julio con Ara Malikian y su gira Intruso, un espectáculo en el que el prestigioso violinista explora músicas y culturas de todo el mundo desde su personal universo artístico. Para esta actuación quedan únicamente unas 40 entradas disponibles.

Todavía se pueden adquiri entradas para los conciertos / INFORMACION

El jueves 30 de julio llegará Israel Fernández con De oro y marfil, uno de los espectáculos más ambiciosos del flamenco actual, donde el piano, las cuerdas y el cante convivirán en una propuesta de gran profundidad artística.

El viernes 31 de julio será el turno de Nach, una de las grandes referencias del rap en español, que presentará Destino, su primer trabajo discográfico tras siete años, combinando sus nuevas composiciones con algunos de los temas más emblemáticos de su carrera.

El sábado 1 de agosto tendrá lugar uno de los conciertos más esperados del festival con Ana Torroja, que actuará con todas las entradas vendidas.

Ana Torroja cuelga el cartel de "Sold Out" / INFORMACION

La programación continuará el domingo 2 de agosto con Rodrigo Cuevas y su espectáculo La Belleza, una propuesta donde tradición, folclore, electrónica y vanguardia conviven con absoluta naturalidad. Para esta cita ya se han agotado las entradas VIP.

El cierre del Festival Noches Mágicas llegará el jueves 6 de agosto con La Banda Sabinera, integrada por los músicos históricos de Joaquín Sabina, en una noche que permitirá revivir las canciones más emblemáticas del repertorio del artista y que volverá a convertir al público en protagonista.

El arte sigue creciendo en Noches Mágicas

La propuesta artística del festival continúa ampliándose con la incorporación de dos nuevos creadores. El artista plástico Nasper se suma al recorrido expositivo de esta edición y realizará además dos sesiones de pintura en directo los días 31 de julio y 6 de agosto, permitiendo al público contemplar en vivo su proceso creativo.

Junto a él, también se incorpora el escultor Amador Llorens, cuyas obras pasan a formar parte del recorrido artístico que acompaña al festival y convierte los Jardines de Abril en un gran espacio expositivo al aire libre.

Mucho más que un festival de música / INFORMACION

Con un primer fin de semana que ha confirmado la excelente acogida del público, Noches Mágicas afronta ahora sus seis últimas citas consolidando un formato único que combina grandes conciertos, arte, gastronomía y naturaleza en una de las experiencias culturales más completas del verano en la provincia de Alicante.

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Las últimas entradas para los conciertos del Festival Noches Mágicas 2026 continúan disponibles a través de la web oficial del festival.