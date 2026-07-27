José Piñero, director del Low, afronta su primer año en Torrevieja: "En 16 años hemos invertido entre 70 y 80 millones de euros en el festival"

El culebrón festivalero de la provincia llegará oficialmente a su fin con la celebración de la decimosexta edición del Low Festival en Torrevieja. El macroevento de Producciones Baltimore se celebrará los días 30 y 31 de julio y 1 de agosto en el parque Antonio Soria con la intención de reunir a 20.000 personas diarias en un recinto que ultima los preparativos para estar listo este viernes, cuando abrirá sus puertas al público llegado de muchos puntos de España.

Pero para entender este cambio hay que remontarse unos meses atrás. La salida del Low Festival de Benidorm se produjo después de que el Ayuntamiento sacara a licitación la explotación de la zona del estadio municipal Guillermo Amor. El concurso recibió una única oferta, presentada por una Unión Temporal de Empresas (UTE) integrada por empresarios de sociedades locales como Eventos AFS 2002, Gelatería Pinocchio, Digisat Electrónica y Sonido Limón.

Aunque en un primer momento el festival contaba con cierto respaldo institucional para garantizar su continuidad en Benidorm, según subrayan desde la organización, las condiciones económicas planteadas por la adjudicataria precipitaron el cambio de rumbo. Según pudo saber INFORMACIÓN, la UTE exigía 560.000 euros para permitir la celebración del evento en el recinto: 300.000 euros en concepto de alquiler y el control íntegro de la explotación de los food trucks, una actividad valorada en unos 260.000 euros.

Estas condiciones modificaron por completo el escenario para el Low Festival, que hasta la pasada edición recibía una subvención municipal de 123.000 euros, además de la cesión gratuita del espacio. Esa situación llevó a su promotor, el alicantino José Piñero, a buscar alternativas. La encontró en Torrevieja, que se convirtió en la nueva sede del festival, especialmente después de que trascendiera la intención del Ayuntamiento torrevejense de destinar 653.000 euros para asegurar la celebración del evento en la ciudad hasta 2028.

Llega este fin de semana una nueva edición del Low Festival, pero en este caso en un recinto diferente. ¿Cómo está siendo esa mudanza a Torrevieja?

Pues la verdad es que está yendo muy bien. Nos ha motivado muchísimo a todo el equipo, pues un nuevo recinto es como tener un lienzo en blanco y te permite crear un espacio diferente a lo que llevamos haciendo estos últimos años, pero siempre basado en nuestra experiencia. Creo que es el mejor recinto que hemos hecho nunca en el Low, sobre todo por la comodidad, por la amplitud y por la capacidad de los servicios. Se ha quedado un recinto muy chulo, la verdad.

¿Cuáles son las principales características que hacen diferente este recinto?

Lo primero es que vamos a contar con 15.000 metros cuadrados de césped artificial, por lo que todo el recinto estará cubierto de césped. Además, hemos diseñado un formato en "L" con los escenarios principales, lo que va a suponer una mayor comodidad para el público, ya que todo estará mucho más cerca. También hemos habilitado una zona VIP impresionante, con vistas a ambos escenarios. Es un espacio especial, distribuido en tres alturas y con una gran amplitud. En cuanto a los servicios, este recinto nos ha permitido que el 100 % de los baños sean de John Privy, los mejores aseos que existen en el mundo de los eventos. Están presentes en la Fórmula 1 y en los grandes festivales europeos. En el recinto anterior había un sistema mixto, pero este año todos los aseos serán de este tipo. A todo ello se suma una zona de restauración muy amplia. En definitiva, no hemos tenido que adaptarnos al recinto; el recinto se ha adaptado a nosotros. Hemos aprovechado esta oportunidad para mejorar en todos los aspectos y crear un espacio confortable para todos. Además, contará con sistemas de nebulización, y tanto las barras como los escenarios y la zona gastronómica están pensados para que el público pueda afrontar el calor de la forma más cómoda posible.

José Piñero, durante una entrevista realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

La orografía también cambia respecto a la anterior.

Totalmente. Tenemos un suelo perfectamente nivelado de hormigón proyectado. Aunque va a estar todo cubierto de césped, para el montaje de las infraestructuras, es muy cómodo que esté todo nivelado. Quizás era uno de los principales inconvenientes en Benidorm. Esguinces no van a haber, que era una de las quejas habituales por la orografía del recinto antiguo, que tenía esa dificultad para transitar andando. Además, este recinto permite crecer. Es un espacio de 70.000 metros cuadrados, imagínate lo grande que es, pero nosotros hemos decidido coger una parte de todo el recinto.

¿Están pensando en poder aumentar aforo en un futuro?

Nuestra intención principal es que sea un festival cómodo para el usuario. Puedes meter a miles y miles de personas en un espacio, pero luego podrá generar cierta incomodidad. Nosotros siempre hemos tendido a diseñar espacios no por el aforo que nos dan, sino por la comodidad del público. El Spring Festival es un claro ejemplo de ello, podríamos ampliar y hacerlo mucho más grande, pues hay terreno que lo permite, pero hay cosas que van por encima del aforo. Por lo tanto, esperamos unas 20.000 personas por día en Torrevieja que seguro estarán cómodas.

Hablemos un poco del cartel, ¿qué destacaría de esta edición?

Yo creo que sigue siendo el Low de siempre, es decir, grandes artistas internacionales como Kasabian, Editors o The Hives; junto a lo mejor del indie nacional como Love Of Lesbian, Sidonie, La Casa Azul o Fangoria. Tenemos también a Dani Fernández, que va a hacer muy pocos festivales y ha elegido el Low como su único festival en la Comunidad Valenciana. Y luego tenemos el escenario de Radio 3 con todas esas bandas emergentes, porque el Low nunca se olvida de artistas como Mala Gestión, La Paloma, Juventude, Repion... Eso es parte también del festival, dar oportunidades a esas bandas que esperemos que sigan creciendo y permitir al público descubrir talento.

José Piñero, antes de hacer la entrevista con INFORMACIÓN / Jose Navarro

Mencionó que este cartel ya estaba confeccionado antes de que el recinto cambiase de ciudad. ¿Torrevieja permite hacer una apuesta más solida por artistas con una mayor demanda? El año pasado me dijo que su sueño era traer a The Cure.

Eso nunca se sabe (ríe). Yo nunca había pensado que podían tocar los Pixies, Portishead, The Chemical Brothers, Massive Attack o Pet Shop Boys aquí. Al final, tú no piensas en el límite. Yo creo que más allá de que el Low se haga en un sitio u otro, sigue teniendo el mismo espíritu, el mismo ambiente y la misma sensación. La ciudad no tiene que cambiar nada. Que se haya celebrado este año en Torrevieja y el año pasado en Benidorm no importa, el cartel estaba diseñado para nuestro público. Siempre intentamos hacer el mejor festival posible, pero no solo en el plano artístico, también en cuanto a la producción.

Pero la posibilidad de aspirar a algo más está presente, ¿no?

A ver, es un hecho que aquí nos puede salir una cabeza de cartel gigante y aspirar a 30.000 personas. El recinto de Torrevieja te permite eso, mientras que en Benidorm no se puede hacer. Pero ya te digo que nuestra meta no es esa.

En ese sentido, ¿cómo está siendo la sintonía con el Ayuntamiento de Torrevieja?

Excelente. Nos acogieron con los brazos abiertos y nos hemos encontrado con una ciudad más que preparada. Parece que lleven haciendo grandes eventos toda la vida y absolutamente todo el mundo está implicado en el proyecto, mostrando un gran respeto y mucho cariño. Al final, cuando hay una colaboración público-privada, hay que buscar hacer equipo y estamos notando cómo se preocupan por la ciudad. Deseamos que llegue ya ese fin de semana para ver un ambiente que, seguro, va a ser súper chulo. Pero ya te digo, hay mucha sintonía, lo que provoca que sea más fácil conseguir todos los objetivos.

¿Para cuántos años han firmado?

Para tres años.

¿Con posibilidad de renovación?

Esto es muy sencillo. Donde te quieren, es donde te quedas. Y creo que eso funciona para cualquier faceta de la vida. Nos estamos encontrando una respuesta por parte de la ciudad y de todas sus instituciones muy buena.

La semana pasada llegaron a un acuerdo con Hosbec, y una de las cosas que más alarmó a la gente con el cambio fue precisamente el tema hotelero. Benidorm tenía una capacidad de alojamiento que Torrevieja no tiene. ¿Cómo han solventado eso?

A ver, no hay que olvidar que Torrevieja es la décima ciudad con más apartamentos turísticos de toda España. Creo que una de las cosas que tiene que hacer un festival es descubrir el talento de ciertas ciudades. Hemos visto cómo ciertos municipios se han visibilizado a través de un gran evento musical o un gran festival. No estamos teniendo ningún problema de alojamiento, los precios son súper competitivos y yo creo que lo que tiene que hacer la gente es descubrir una ciudad como Torrevieja. Al final, no puedes tener un festival en la puerta de tu casa y menos de la calidad del Low. Hay mucho público que está acostumbrado a moverse y ahora simplemente esa atracción tiene que ir hacia otra ciudad.

José Piñero habla sobre la situación del Low tras su traslado a Torrevieja / Jose Navarro

¿Han vuelto a hablar con Benidorm desde aquello?

Uno tiene problemas más importantes de los que preocuparse (ríe). Nosotros preferimos preocuparnos del presente y del futuro, y eso es Torrevieja.

Mientras ya estaban promocionando el nuevo Low, los Iberian Festival Awards nominaron a su macroevento por la buena simbiosis que generaba con el territorio. Pocos festivales estaban tan arraigados como en Low con Benidorm.

Nos han llegado mensajes de muchas personas apenadas por la decisión, sobre todo por parte del pueblo de Benidorm, porque es verdad que había una simbiosis muy bonita. Pero bueno, al final creo que igual esto lo tendría que responder el concejal, que ha generado esto con sus decisiones. Nosotros pensamos en presente y en futuro. Un buen caso es el de Hosbec que comentabas antes. Hosbec celebra que el festival se haya quedado en la provincia. Al final, el beneficio de un gran festival no solo redunda en una ciudad sino en toda una provincia. Ya lo dijo Eduardo (Dolón), que uno de los grandes éxitos es que el Low se queda en la provincia.

El Low Festival es, al final, una marca turística independiente.

Es que hay que poner en valor lo que es capaz de hacer un festival como este, con muchos años y con una gran trayectoria. En estos 16 años de festival, hemos invertido entre 70 y 80 millones de euros. Dile a una empresa privada que invierta 70 o 80 millones de euros en tu municipio... Además, una cosa curiosa es que el festival va a tener el mejor año de patrocinio de su historia. Es curioso, pero en nuestro nuevo emplazamiento vamos a tener un mayor apoyo de patrocinadores de empresas privadas que nunca, los estamos anunciando en nuestras redes sociales, y eso es muy bueno. Siempre hay que quedarse con lo positivo y nosotros no hemos visto nada negativo en el cambio. Si tenemos que valorar a nivel de datos, el aforo va a estar súper bien, la aceptación está siendo muy buena, vamos a tener más patrocinadores que nunca y un recinto impresionante.

El CEO de Producciones Baltimore, José Piñero, en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Jose Navarro

Cuando lanzaron las entradas, informó que la tendencia de venta era incluso mejor que en Benidorm. ¿Se ha mantenido?

Sí, ahora cuando se haga el próximo lanzamiento de Low para el 2027 veremos cómo se comporta el público y si se mantienen las cifras, pero ahora mismo nuestros festivales son los que más aceptación tienen por el público simplemente por la gran producción que tienen, por el cartel y por el factor precio-calidad. Yo creo que todo lo que hacemos es imbatible y el Low sigue en esa senda. El festival no ha perdido ni un ápice de esa potencia.

¿Quién cree que pierde más con este cambio, Benidorm o Producciones Baltimore?

Yo es que no hablo nunca de perder, al final es una nueva oportunidad. Pocos festivales pueden decir que tienen 16 ediciones. Estamos viendo cómo ahora se cancelan eventos, cómo en nuestra misma provincia hay festivales que han tenido que suspenderse y que las cifras no están siendo buenas en toda España. Y, sin embargo, el Low Festival se mantiene y cumple 16 años. Yo creo que eso contesta a cualquier pregunta. Por eso digo, que igual la pregunta hay que dirigirla hacia el concejal, a ver qué te dice. Al final son cosas que pasan y no es la primera vez que nos toca crear un festival o irnos a otra ciudad o hacer otra cosa. Al final, se ve cómo todos los proyectos que estamos haciendo tienen solidez y profesionalidad. Nostros seguimos intentando hacerlo lo mejor posible. Siempre habrá fallos, pero intentamos solucionarlos. El Low Festival es una apuesta ganadora.

Este momento inestable de la música en directo coincide con la entrada de nuevos promotores que buscan montar su propio festival.

Si tienes que hacerte una casa, ¿en quién confías? ¿En un arquitecto o en un médico? Creo que se ha olvidado la profesionalidad, hay que saber quién hace los proyectos, quién está detrás, cuál es su trayectoria. Hay que hacer más hincapié en eso, pero estamos viendo que el público no es tonto. No se le puede tratar con fotitos de Instagram. Se está convirtiendo la escena en un todo vale, ahora cualquiera cree que puede ser promotor. Pero yo nunca me metería a hacer un restaurante. Nosotros montamos festivales, conciertos y eso es lo que vamos a hacer. Hay gente que se mete en esto creyendo que es muy fácil, pero ese tipo de propuestas debilitan al sector porque la gente deja de confiar. Que un festival cancele y no devuelva las entradas es una putada y está haciendo un daño increíble a profesionales y a un sector que se dedica a esto. Por eso yo pediría más responsabilidad y seriedad a la hora de ver quién hace los proyectos y a quién se le dan estos concursos que hacen los ayuntamientos. Si adjudicas algo, tienes que saber primero qué capacitación profesional tiene la persona encargada. Como pasa en todos lados, hay que hacer las cosas bien.

El Low afronta su decimosexta edición con artistas de la talla de The Hives, Kasabian o Love of Lesbian / Jose Navarro

Ustedes tienen el Spring Festival, el Warm Up de Murcia, el Área 12, Baltimore Live de Marmarela... Y este año todavía queda el Oasis de Elche. ¿Qué nos puede contar?

Empezaremos muy pronto a dar información del cartel. Sin entrar en detalles, el cartel va a tener una sorpresa muy buena y se va a notar con eso el cariño que nos tienen los grupos. Y no es cariño por hacer las cosas bien, sino por llevar 28 años haciendo conciertos. Una vez acabe el Low creo que podremos anunciarlo todo. Siento no poder decir nada, pero hay una sorpresa que estamos deseando soltar.

Y sabiendo cómo son ustedes los promotores, imagino que ya tendrán en mente el grueso del Low del 2027.

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Sí, lo tenemos muy claro todo. Este primer año nos ha permitido conocer todo lo que Torrevieja puede ofrecer, ahora ya lo sabemos. El próximo año, el festival no será un simple festival. Vamos a hacer un montón de cosas con la ciudad asociadas al Low. Vamos a aprovechar el verano, la playa, el parque de agua... Hay muchas cosas súper chulas que estamos pensando de cara al año que viene. Hay que tener en cuenta que el cartel ya estaba diseñado y nos faltaba conocernos, de cara al segundo año esperamos que sea mucho mejor y podamos ofrecer más contenidos.