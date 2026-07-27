El Restaurante Maestral de Alicante reúne a los aficionados al mus en un torneo con premios en metálico y jamones

Jugar al mus tiene premio. El Restaurante Maestral de Alicante será escenario, del 28 al 30 de julio, de la celebración del 27º Simposium Mes que Mus Alicante, considerado por sus organizadores como "uno de los torneos de mus de mayor prestigio de la provincia". La cita está organizada por la Asociación Mes que Mus Alicante y cuenta con la colaboración del Restaurante Maestral, Vectalia, Carnicería Lumiares y Restaurante Poniente.

La competición se disputará en el salón de eventos Madison Maestral Garden durante las jornadas del martes 28, miércoles 29 y jueves 30 de julio. La inscripción podrá formalizarse el martes entre las 18 y las 19 horas y tendrá un coste de 110 euros por persona, lo que asciende a un total de 220 euros por pareja.

El torneo se desarrollará mediante un sistema de competición con dos grupos. En el Grupo A, las parejas quedarán eliminadas tras acumular tres derrotas, mientras que en el Grupo B la eliminación será a la primera derrota. Además, la organización mantiene el tradicional Premio Membrillo, destinado a las parejas que encadenen cuatro derrotas consecutivas. En este caso, el galardón no recaerá en los últimos clasificados, sino en la pareja vencedora entre quienes hayan accedido a esta competición paralela.

Las dos primeras jornadas estarán dedicadas a las partidas de clasificación de ambos grupos. En la jornada final se disputarán las finales de los grupos A y B durante la tarde y, a las 22 horas, tendrá lugar el cóctel de clausura y la entrega de trofeos.

En el Grupo A, los tres primeros clasificados se repartirán el 70 % de la recaudación obtenida por las inscripciones, distribuida en un 50 %, 30 % y 20 %, respectivamente. Además, la pareja campeona obtendrá la inscripción gratuita para participar en el Máster Nacional de Asesmus, que este año se celebrará en Oviedo durante la última semana de noviembre.

Por su parte, la pareja ganadora del Grupo B recibirá dos jamones Gran Reserva Duroc El Pozo, mientras que los subcampeones obtendrán dos quesos curados de ARQUESPAL, donados por la Carnicería Lumiares de Alicante.

Por último, el Premio Membrillo consistirá en una comida o cena en el Restaurante Maestral para la pareja vencedora y sus acompañantes. Asimismo, la organización entregará trofeos conmemorativos a todas las parejas premiadas.

Cómo apuntarse al torneo y reglas

El martes 28 de julio, durante la primera jornada del torneo, se formalizarán las inscripciones a partir de las 18 horas en el propio Restaurante Maestral de Alicante. Se dejará un margen de una hora para que la gente interesada se apunte y a las 19 horas se procederá a sortear los emparejamientos y a celebrar las partidas correspondientes a la primera jornada, donde cada pareja realizará hasta tres partidas.

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Además, en las reglas se deja claro que se jugará "con deje a pares y a juego, no se puede mentir una vez cortado el mus y no vale la Real". Asimismo, y para evitar esperas, se establece un límite de una hora y media para concluir cada partida. Transcurrida una hora y cuarto desde el banderazo de salida de cada turno, las partidas cuyo resultado sea de menos de 3 juegos concluirán cuando una de las dos alcance los 3 juegos, y si se alcanza el empate a 3, el último juego se jugará a 4 amarracos. De normal, las partidas serán a 4 juegos de 40 amarracos, incluida la gran final.