Estos son los horarios y novedades del mítico festival de punk rock Aúpa Lumbreiras
El evento tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Villena del 13 al 15 de agosto y contará con un camping exclusivo y entrada gratuita a menores de 12 años
El festival de punk rock Aúpa Lumbreiras regresa a Villena tras una década de espera. Los días 13, 14 y 15 de agosto las bandas más míticas del del punk rock vuelven a reunirse para subir al escenario que tendrá lugar en el Polideportivo Municipal de Villena.
El verano de 2025 fue la novena y última edición del festival Rabolagartija, desde la organización asumieron que los gustos del público habían cambiado y este festival había llegado a su fin. No obstante, no quisieron dejar al público alicantino sin poder disfrutar de sus artistas más punkis y resucitaron al mítico Aúpa Lumbreiras.
Horarios y novedades
Como ha anunciado la organización, el festival se trata de un return, pero esta vez llegan pisando fuerte. Aúpa Lumbreiras cuenta con tres escenarios donde la música sonará ininterrumpidamente durante todo el evento. Los dos escenarios principales, Boni y Rober, se alternarán de manera continua, mientras que el tercero mantendrá su propio ritmo.
En cuanto al recinto, la organización asegura que es "inmejorable", pues se trata de un espacio que ofrece una zona de descanso arbolada, dispone de una piscina olímpica con aforo limitado y un camping con opciones gratuitas y de pago, con sombra, ubicado a pocos metros del recinto y duchas gratis.
Entradas para el evento
Ya están disponibles los diferentes abonos para acceder al festival. Por un lado, el abono festival incluye la entrada a los tres días del evento. Por otra parte, está disponible el abono piscina con el que se podrá acceder a la piscina olímpica durante las jornadas del festival y, por último, el abono camping, para acceder al camping sombra del festival para disfrutar de un espacio cubierto con acceso exclusivo.
Es importante tener en cuenta que el acceso a camping y piscina está vinculado exclusivamente al abono completo, por lo que no se venden estos servicios por días sueltos. No obstante, sí se podrá adquirir entradas para días individuales.
Además de poder adquirir las entradas a través de la web oficial del evento, se han habilitado puntos de venta en diferentes puntos de la comunidad y alrededores.
Un festival para todos los públicos
La organización asegura que el festival es "kid-friendly" y apto para todas las edades. La entrada es gratuita para menores de 12 años (excepto piscina) y los menores de 16 deben ir acompañados de un adulto y presentar un formulario de autorización que se recoge en la taquilla del festival.
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