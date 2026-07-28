El certamen Busot en Corto consolida su segunda edición con proyecciones gratuitas y directores nominados al Goya

El festival Busot en Corto celebra su segunda edición. Una iniciativa que pone en valor el talento cinematográfico alicantino a través de la proyección de una selección de cortometrajes. La cita tendrá lugar el próximo 31 de julio, a las 20.30 horas, en la Casa de Cultura de Busot, donde se proyectarán ocho trabajos recientes de cineastas de la provincia, muchos de ellos reconocidos y premiados en festivales nacionales e internacionales.

Esta inciativa forma parte del Festival de Cine de Alicante para acercar la cultura a la provinicia. El director del Festival Internacional de Cine de Alicante, Vicente Seva, ha agradecido "el compromiso del Ayuntamiento de Busot con esta iniciativa, que cumple su segunda edición y nos permite seguir acercando el cine a diferentes municipios de la provincia mientras damos visibilidad al talento de nuestros cineastas".

Presentación de la segunda edición del festival / INFORMACION

La sesión se abrirá con Cotton Candy, de Adán Aliaga, director nominado en dos ocasiones a los Premios Goya y con una amplia trayectoria internacional. Estrenado en el Festival de Málaga y seleccionado en la pasada edición del Festival de Cine de Alicante, el cortometraje cuenta la historia de Carol, tercera generación de feriantes, que pasa las vacaciones junto a su hija adolescente, Marina, quien comienza a cuestionar la tradición familiar del algodón de azúcar mientras descubre un gran secreto.

En segundo lugar, se proyectará Leonardo, de los directores alicantinos Meka Rivera y Álvaro G. Company, protagonizado por Fernando Cayo y Roo Castillo. Inspirado en el Hombre de Vitruvio y en el denominado síndrome de Leonardo DiCaprio, el cortometraje sitúa al espectador en un futuro cercano en el que Néstor, tras perder a su pareja, busca consuelo en una réplica artificial de ella hasta que un inesperado acontecimiento cambia su vida.

Cortometraje "Leonardo", de los directores alicantinos Meka Rivera y Álvaro G. Company, / INFORMACION

Seguidamente llegará el turno de Pordentro, de Álvaro G. Company y Mario Hernández, protagonizado por Ramón Barea y Lorena López. La historia sigue a Elías, un hombre que ha pasado 80 años sin ser quien realmente es. Hasta hoy.

Después, el ciclo continuará con Mamá quero ser libre, de Salva Monleón, protagonizado por Merce Galiana, Paco Moya, Ester Galiana y Mónica de Lanuez. El cortometraje narra la historia de Paco, un hombre de 30 años con síndrome de Down que vive sobreprotegido por su madre, recientemente viuda. Cuando le plantea su deseo de contratar a una escort para iniciarse en el sexo, ambos se enfrentarán a una situación que cambiará inesperadamente sus vidas.

La programación continuará con Amor y guerra, de Marco Gosálvez, protagonizado por Matilde Albert y Salva Monleón. El cortometraje muestra cómo los conflictos armados irrumpen en la vida de una familia, obligándola a enfrentarse a la separación, la pérdida y el desarraigo, en un retrato íntimo sobre las consecuencias humanas de la guerra.

A continuación, se proyectará Tiempo al tiempo, de Andrés López, ganador del Premio Alicante Cinema en la pasada edición del Festival de Cine de Alicante. Protagonizado por Hada Nieto, Sergio Romero y Álex Spijksma, narra la historia de Val, que tras la muerte de su madre y el regreso inesperado de su hermano Nico deberá enfrentarse a las heridas del pasado que le impiden avanzar.

"Amigas" de Andrés Romero será una de las proyecciones del festival / INFORMACION

El público podrá ver también Amigas, de Andrés Romero, protagonizado por Tamara Peña y Vega Riera. Ambientado en un futuro no muy lejano, el cortometraje plantea un mundo marcado por el imparable avance de la inteligencia artificial y una guerra entre humanos y máquinas, en el que una niña y un androide emprenden una huida en busca de un lugar seguro.

La sesión concluirá con El último vals, de David Navarro, protagonizado por Mario Gomis y Carmen Llorens. El cortometraje cuenta la historia de Salva, un hombre que vive en un banco frente al mar hasta que conoce a Alba, un encuentro que cambiará por completo su destino. La entrada será libre hasta completar aforo.

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Tal y como ha resaltado el alcalde de Busot, Alejandro Morant, "para Busot es un orgullo volver a formar parte del Festival Internacional de Cine de Alicante a través de Busot en Corto. Esta iniciativa nos permite acercar el mejor cine a nuestros vecinos y visitantes, al tiempo que contribuye a dar visibilidad al enorme talento de nuestros directores, productores, actores y actrices. Desde la concejalía de cultura se apuesta por todo tipo de actuaciones o eventos que ponga en valor a los artistas o compañías de nuestra tierra que nos representan con su creatividad y su trabajo. Agradecemos a Vicente Seva y a todo el equipo del Festival que, un año más, hayan confiado en Busot para formar parte de este proyecto, que enriquece nuestra programación cultural y consolida al municipio como un referente para la celebración de iniciativas culturales de calidad”.