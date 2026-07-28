El columnista Antonio Sempere saca punta a la cultura de Alicante en su nuevo libro

La pluma de Antonio Sempere es capaz de sacar punta a todos los temas sobre los que se dispone a escribir. Su posición en este periódico le lleva a publicar cada día una columna televisiva en la que plasma su visión, completamente subjetiva, como corresponde a un género de opinión, de una parrilla cada vez más relegada a un segundo plano por la proliferación de las plataformas de streaming, que permiten ver lo que se quiera y cuando se quiera.

Pero Sempere, doctor en Ciencias Sociales y profesor en los grados de Periodismo y Comunicación Audiovisual de la Universidad Miguel Hernández de Elche, ha sido siempre una persona de ideas muy marcadas y fiel a una manera de entender el mundo que va más allá de las modas. Algo similar ocurre con su colaboración semanal en INFORMACIÓN con su crítica de cine, donde suele dar visibilidad a propuestas cinematográficas alejadas de los grandes circuitos comerciales.

Porque a Sempere nunca le ha preocupado el qué dirán, algo que le ha llevado a publicar tanto unas memorias desgarradoras, Memorias improvisadas, como Alicante (a)cultural, una obra en la que reflexiona sobre cómo el lugar de residencia condiciona la vida de las personas. Este segundo, recién salido del horno, es un libro cargado de crítica en el que el columnista da forma a un lamento que le ha acompañado durante años y que le ha llevado a imaginar cómo habría sido su vida lejos de la tierra que le dio cobijo.

Portada de "Alicante (a)cultural", el último libro del columnista Antonio Sempere / INFORMACIÓN

Él cataloga este libro como "una confesión a corazón abierto". Reúne 70 pensamientos, sin contar la introducción ni el epílogo, concebidos desde una perspectiva mucho más personal y confesional. "Mis memorias ya tenían un componente muy personal, pero este libro va un paso más allá: es casi un lamento. Un lamento por haberme quedado aquí, por todo lo que quizá me he perdido y por todo lo que he vivido permaneciendo en Alicante. Son textos breves, pero muy personales", explica.

Ninguno de estos artículos ha sido publicado con anterioridad. Son completamente inéditos y le han permitido sentirse "más libre" al escribir sin tener detrás la cabecera de un periódico. "Una cosa es lo que puedes escribir en un diario y otra muy distinta lo que puedes contar cuando escribes para ti", se sincera en esta entrevista con INFORMACIÓN, la primera que concede para presentar esta recopilación de artículos nacidos de su relación con Alicante que cuenta con un prólogo firmado por Jorge Olcina.

Una radiografía local que critica y lamenta

Los textos de Alicante (a)cultural son una crítica a la ciudad, pero también un lamento plasmado en primera persona por el autor. "Muchas personas aseguran mantener una relación complicada con sus lugares de residencia, ocurre exactamente lo mismo que en las relaciones personales. Ya se sabe: quien más puso, más perdió", destaca en la contraportada del libro. El volumen reúne una sucesión de textos que, aunque independientes entre sí, mantienen un hilo conductor y hablan de su relación con el entorno.

Antonio Sempere, durante unas Hogueras de Alicante, en una imagen cedida / INFORMACIÓN

Un entorno que, entiende, pertenece a "una ciudad que creció mal, sufrió una especie de bulimia urbanística y nadie le advirtió del peligro que corría. Alicante ha terminado el primer cuarto del siglo XXI convertida en un destino turístico sin encanto, con contaminación acústica, gentrificación y un centro urbano degradado. Basta comparar la Alicante de hace cincuenta años con ciudades como Murcia, Cartagena o Málaga para comprobar que todas ellas le han adelantado", subraya.

Sempere sostiene que Alicante ha salido perjudicada por su ubicación entre Valencia y Murcia desde la creación del Estado de las Autonomías. "Cuando solo era una capital de provincia tenía un peso importante, pero la descentralización hizo que gran parte de la inversión cultural se concentrara en las capitales autonómicas. Basta comparar las instituciones culturales de Valencia o Murcia con las de Alicante para comprobar que no resiste dicha comparación", destaca.

Uno de los ejemplos que refleja es el de la Biblioteca Pública Azorín, uno de sus temas más recurrentes, que le lleva a compararla con las bibliotecas de otras ciudades que ha visitado. "Volver después a Alicante suponía un auténtico bofetón moral; era como regresar de Europa a África", critica. "Es algo que ni el Ministerio de Cultura, como propietario del edificio, ni la Generalitat Valenciana, como gestora, deberían permitir".

Imagen de la concentración programada por los usuarios de la Biblioteca Azorín de Alicante el pasado 5 de febrero / Pilar Cortés

En el libro también aborda otras cuestiones culturales, como las Hogueras de Alicante, al hablar de "un vínculo entre la fiesta y la cultura que era tan frágil que se acabó rompiendo", o su juicio sobre una Filmoteca que no considera como tal. "Una filmoteca no consiste únicamente en proyectar películas. Debe organizar presentaciones, debates, encuentros con directores, publicaciones y, además, disponer de una sala estable. Aquí las proyecciones se realizan en una sala de usos múltiples con una programación muy escasa", critica.

Modelo de ciudad

Esta sucesión de cuestiones, plasmadas sin un orden concreto en un libro que construye su discurso a partir de la individualidad de los pensamientos de Antonio Sempere, apuntan a un responsable sobre el que también reflexiona el propio autor. "Nos hemos convertido en una ciudad de aluvión. Desde que me establecí definitivamente aquí, en 1980, la ciudad ha cambiado hasta convertirse en un auténtico tsunami. Ahora, con la gentrificación, ese proceso ha terminado por romper cualquier equilibrio que podría haber", explica.

Antonio Sempere, colaborador del diario INFORMACIÓN, desgrana su visión de la cultura alicantina / Jose Navarro

Considera reduccionista afirmar que Alicante vive del turismo, pues sostiene que ese modelo debe ser compatible con la calidad de vida tanto del centro como de los barrios, también desde el punto de vista cultural y social. "Resulta especialmente llamativo porque Alicante es la cuarta provincia de España, por ejemplo, en venta de entradas de cine. Y no puede ser que tantas películas importantes no lleguen aquí por falta de público. Si hubiera interés, llegarían, igual que llegan a ciudades mucho más pequeñas como Valladolid".

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Todo ello, fantasmas que rondan su mente, queda reflejado en Alicante (a)cultural, un libro que, de momento, solo puede consultarse en bibliotecas y en el Archivo Municipal de Alicante, ya que el autor no tiene intención de comercializarlo. "Prefiero que esté disponible para quienes realmente quieran leerlo. El libro tiene ISBN y depósito legal, por lo que formará parte de los fondos de la Biblioteca Nacional y de otras instituciones, pero mi intención no es comercializarlo", concluye.