El grupo irlandés Fontaines D.C. celebra su tercer "sold out" tras agotar todas las entradas en Alicante

Fontaines D.C. llega a El Muelle Live el próximo martes 11 de agosto a las 22 horas para presentar a los alicantinos su último disco Romance. Las entradas ya están agotadas y el público de la terreta espera a la banda irlandesa con su potente directo y su inconfundible sonido entre el post-punk, el indie rock y la poesía urbana.

Formados en Dublín, el grupo irlandés se ha convertido en un fenómeno global gracias a discos como Dogrel, A Hero’s Death, Skinty Fia o su reciente trabajo Romance, consolidándose como una de las propuestas más importantes de la nueva escena alternativa internacional.

Romance (Deluxe edition) es el cuarto álbum de la banda y fue lanzado en abril de 2025. Se trata de una versión ampliada y ligeramente modificada del mismo álbum lanzado en agosto de 2024. En esta versión "de lujo" podemos encontrar nuevos temas como It's Amazing To Be Young, canción lanzada previamente como sencillo digital en febrero de 2025; Before You I Just Forget, un tema inédito producido por James Ford y Starburster / In Heaven (Lady in the Radiator Song), una versión acústica y minimalista en directo de su gran éxito Starburster, fusionada con la clásica pieza de la película Eraserhead (1977) de David Lynch.

La banda tocará las canciones más sonadas de su último disco "Romance" / INFORMACION

Las fechas más cercanas de la banda en España son el 8 y 9 de agosto en el Baluarte de la Candelaria en Cádiz. Ambas fechas ya han colgado también el cartel de sold out. Si quieres escuchar a Fontaines D.C en España, ya solo queda una oportunidad, Pamplona el día 13 de agosto, pero también comienzan a acercarse al "aforo completo" vendiendo ya sus últimas entradas.

Segundo "Sold Out" de El Muelle Live

El recinto junto al Mediterráneo tiene motivos para celebrar este verano. El sold Out del grupo irlandés Fontaines D.C. no ha sido el primero que recibe El Muelle Live de Alicante. El espectáculo del pasado 13 de junio por parte de La Reina del Flow fue el primero de la temporada en colgar el cartel de "completo".

Un total de 8.500 personas, lleno absoluto en el recinto ubicado junto al Puerto de Alicante, cantaron las canciones más populares de la serie y celebraron con sus protagonistas favoritos esta cita. Una asistencia intergeneracional reafirmó el poder de convocatoria de la producción televisiva de Caracol Televisión.

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Ahora ha sido el turno de Fontaines D.C., quienes a dos semanas del concierto, también han venido todas sus entradas para la cita que los alicantinos esperan con ganas desde su anuncio.