Literatura
El mapa de La Odisea de un profesor sitúa un tramo del viaje de Ulises frente a la actual Alicante: así fue su regreso a Ítaca
Según el mapa de World History Encyclopedia, diseñado por Simeon Netchev a partir de los estudios de Peter T. Struck, parte del poema discurriría frente a la fachada levantina
La literatura clásica está de moda -si es que alguna vez dejó de estarlo- tras el estreno de La Odisea de Christopher Nolan. Quizá el viaje de Ulises sea uno de los poemas clásicos más representados, citados y reinventados de la literatura universal: cada uno de los cantos de la obra de Homero tiene su propio cuento, adaptación literaria o capítulo de los Simpson. La cultura pop está impregnada de la clásica, inevitablemente, y conocerla es acercarnos a lo que contamos ahora y sus porqués.
Y, aunque se trata de literatura clásica, cuyos hilos del relato son movidos además por los dioses de la mitología griega -Palas Atenea como gran figura-, el mapa del recorrido de Ulises u Odiseo (Odiseo procede del griego Odysseús, mientras que Ulises deriva de la forma latina Ulixes o Ulysses, que arraigó en la tradición cultural española) es siempre carne de debate, estudios e investigación literaria.
Entre Calipso y las sirenas
Según el mapa de World History Encyclopedia, diseñado por Simeon Netchev a partir de los estudios de Peter T. Struck, profesor de Humanidades de la Universidad de Pensilvania y especialista en el pensamiento y la mitología grecorromanos, parte del viaje de la Odisea de Ulises habría pasado frente a la costa levantina y Alicante. Concretamente, la línea trazada por el Mediterráneo occidental discurre cerca de la fachada levantina de la península ibérica entre su estancia en la isla de Ogigia con Calipso (cuyo romance dura siete años) hasta su paso por la isla de las sirenas, travesía que vuelve a llevarlo frente al Inframundo, que el mapa sitúa cerca de la actual Narbona o Montpellier. Otros estudios y tradicionales interpretaciones interpretaron ese acceso al inframundo con el lago Averno, cerca de Cumas y Nápoles, en el sur de Italia.
Según esta hipótesis, Ulises habría navegado frente al territorio donde hoy se encuentra Alicante. Sin embargo, cabe recordar al lector que la reconstrucción no representa un itinerario histórico: el análisis de Struck sostiene que la geografía del poema responde más a una lógica narrativa y simbólica que a una topografía precisa que, en el poema de Homero, no queda descrita explícitamente.
El recorrido de Ulises
Transcripción literal de los puntos del mapa en orden cronológico:
- TROYA
Odiseo parte con 12 naves
- ISMARO
La tripulación saquea la ciudad, secuestra a las mujeres de los cícones
Los cícones matan a 76
- CABO MALEA
El viento le hace perder el rumbo
- CITERA
Diez días de tormentas
- LOTÓFAGOS (los que comen lotos)
La tripulación come flores adictivas y se quiere quedar
- CÍCLOPES
Odiseo ciega a Polifemo, hijo de Poseidón
- EOLIA
La tripulación abre el saco de vientos y pierde el rumbo
- LAMOS
Los lestrigones matan y se comen a casi toda la tripulación
- EEA
La diosa Circe convierte a la tripulación en cerdos
- CIMERIOS
Odiseo se adentra en el Inframundo
- Sirenas
Se tapan los oídos con cera para evitar su canción mágica
- ESCILA
El monstruo se come a seis tripulantes
- CARIBDIS
Remolino monstruoso
- TRINACIA
La tripulación se come los «bueyes del Sol» y Zeus la castiga
Odiseo es el único superviviente
- OGIGIA
Odiseo vive un romance de 7 años con la ninfa Calipso
- ESQUERIA
El mapa no incluye ninguna descripción adicional.
- ÍTACA
Odiseo regresa a casa, mata a los pretendientes de su esposa Penélope
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