El mapa de La Odisea de un profesor sitúa un tramo del viaje de Ulises frente a la actual Alicante: así fue su regreso a Ítaca

La literatura clásica está de moda -si es que alguna vez dejó de estarlo- tras el estreno de La Odisea de Christopher Nolan. Quizá el viaje de Ulises sea uno de los poemas clásicos más representados, citados y reinventados de la literatura universal: cada uno de los cantos de la obra de Homero tiene su propio cuento, adaptación literaria o capítulo de los Simpson. La cultura pop está impregnada de la clásica, inevitablemente, y conocerla es acercarnos a lo que contamos ahora y sus porqués.

Y, aunque se trata de literatura clásica, cuyos hilos del relato son movidos además por los dioses de la mitología griega -Palas Atenea como gran figura-, el mapa del recorrido de Ulises u Odiseo (Odiseo procede del griego Odysseús, mientras que Ulises deriva de la forma latina Ulixes o Ulysses, que arraigó en la tradición cultural española) es siempre carne de debate, estudios e investigación literaria.

Entre Calipso y las sirenas

Según el mapa de World History Encyclopedia, diseñado por Simeon Netchev a partir de los estudios de Peter T. Struck, profesor de Humanidades de la Universidad de Pensilvania y especialista en el pensamiento y la mitología grecorromanos, parte del viaje de la Odisea de Ulises habría pasado frente a la costa levantina y Alicante. Concretamente, la línea trazada por el Mediterráneo occidental discurre cerca de la fachada levantina de la península ibérica entre su estancia en la isla de Ogigia con Calipso (cuyo romance dura siete años) hasta su paso por la isla de las sirenas, travesía que vuelve a llevarlo frente al Inframundo, que el mapa sitúa cerca de la actual Narbona o Montpellier. Otros estudios y tradicionales interpretaciones interpretaron ese acceso al inframundo con el lago Averno, cerca de Cumas y Nápoles, en el sur de Italia.

Según esta hipótesis, Ulises habría navegado frente al territorio donde hoy se encuentra Alicante. Sin embargo, cabe recordar al lector que la reconstrucción no representa un itinerario histórico: el análisis de Struck sostiene que la geografía del poema responde más a una lógica narrativa y simbólica que a una topografía precisa que, en el poema de Homero, no queda descrita explícitamente.

El viaje de regreso de Odiseo según Peter Struck. / Worldhistory.org

El recorrido de Ulises

Transcripción literal de los puntos del mapa en orden cronológico:

TROYA

Odiseo parte con 12 naves

ISMARO

La tripulación saquea la ciudad, secuestra a las mujeres de los cícones

Los cícones matan a 76

CABO MALEA

El viento le hace perder el rumbo

CITERA

Diez días de tormentas

LOTÓFAGOS (los que comen lotos)

La tripulación come flores adictivas y se quiere quedar

CÍCLOPES

Odiseo ciega a Polifemo, hijo de Poseidón

EOLIA

La tripulación abre el saco de vientos y pierde el rumbo

LAMOS

Los lestrigones matan y se comen a casi toda la tripulación

EEA

La diosa Circe convierte a la tripulación en cerdos

CIMERIOS

Odiseo se adentra en el Inframundo

Sirenas

Se tapan los oídos con cera para evitar su canción mágica

ESCILA

El monstruo se come a seis tripulantes

CARIBDIS

Remolino monstruoso

TRINACIA

La tripulación se come los «bueyes del Sol» y Zeus la castiga

Odiseo es el único superviviente

OGIGIA

Odiseo vive un romance de 7 años con la ninfa Calipso

ESQUERIA

El mapa no incluye ninguna descripción adicional.

ÍTACA

Odiseo regresa a casa, mata a los pretendientes de su esposa Penélope