'Mujer de verso en pecho', de Gloria Fuertes: la poeta sáfica que escribió a Phyllis Turnbull

Durante décadas la imagen de Gloria Fuertes estuvo ligada a su infinita producción literaria enfocada a los niños: una infancia sin La pata mete la pata no es la misma que otra ausente de su poesía. Cada 28 de julio celebramos el cumpleaños de la poeta madrileña y hoy por hoy, afortunadamente, además de sus versos enfocados a la infancia se han editado múltiples libros y antologías en torno a su figura y su poesía más adulta. Mujer de verso en pecho, perteneciente a la colección de Letras Hispánicas de Cátedra.

Mujer de verso en pecho, publicado en 1995, es una excelente oportunidad de acercanos a la voz poética más formada de Fuertes: una voz urbana, sentimental, irónica, romántica -en el sentido más literario- y consciente de una soledad que narra de forma desgarradora.

Su poesía, además, constituye un pilar fundamental dentro de la poesía sáfica escrita en castellano: Gloria Fuertes fue una mujer que amó a otras mujeres y así lo reflejó en su trabajo. Aunque escribe no solo sobre el amor, sino también sobre la amistad como parte fundamental de la vida, la ciudad, las heridas de la Guerra Civil y el oficio de escritora. Con sus habituales giros coloquiales, el sentido del humor y la retórica que tan bien se distingue en su literatura infantil como en la adulta, este poemario promete una lectura tan nutritiva como entretenida -que no fugaz ni inmediata-. Versos cortos en muchos casos, pero que es necesario reposar.

La historia de amor con Phyllis Turnbull

No fue la única relación pero quizá sí la que más ha marcado la obra de la poeta. Y es que gran parte de su obra amorosa y su voz poética no sería la misma si la madrileña no hubiera conocido nunca a la hispanista estadounidense Phyllis Turnbull, a quien conoció hacia 1955 en el Instituto Internacional de Madrid. Estuvieron juntas durante más de una década, compartiendo no solo la vida sino también proyectos e inquietudes intelectuales. Un año después de terminarse la relación, hacia 1970, Turnbull murió de cáncer, lo que marcó profundamente a Gloria. Reconocer este vínculo y recordarlo otorga el contexto imprescindible para entender la obra de la autora.

Una antología para conocerla o para volver a ella

Su aparente sencillez es engañosa. Los poemas de esta antología, como ocurre con el resto de su obra, están medidos y trabajados en ritmo y oralidad. Gloria Fuertes convierte la cotidianidad en materia poética, condensa su intimidad para poner patas arriba los cánones y modelos de feminidad de su época, sin rastro de autocensura. Su obra tampoco se entiende sin la ciudad, en la que las palabras de Gloria resuenan como retratos de los personajes, luces y guerras que han pasado por ella.

Una lectura piscinera que admite pausas y regresos, con el permiso formal que ofrece la poesía.