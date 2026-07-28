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Óleo sobre chapa y madera

La vida y el arte se dan la mano en una nueva exposición disponible en la Diputación de Alicante por tiempo limitado

El valenciano Borja Ibáñez Viño, que actualmente reside en Elche, reúne veintiséis obras propias unidas por su reflejo de lo cotidiano en la muestra Inteligencia hipervisual, que se podrá ver hasta el 6 de septiembre en el Palacio Provincial

Borja Ibáñez Viño, junto al diputado de Cultura Juan de Dios Navarro, recorre la exposición en la Diputación de Alicante

Borja Ibáñez Viño, junto al diputado de Cultura Juan de Dios Navarro, recorre la exposición en la Diputación de Alicante / INFORMACIÓN

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Juan Fernández

Juan Fernández

Alicante

Borja Ibáñez Viño es el protagonista de la nueva exposición que acogerá el Palacio Provincial de Alicante. El artista valenciano, pero afincado en Elche, reúne en la sede de la Diputación de Alicante una selección de veintiséis obras que, bajo el nombre de Inteligencia hipervisual, se podrá visitar hasta el próximo 6 de septiembre.

La muestra, inaugurada este martes por la mañana, ha contado con la participación del diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha asegurado que “la Diputación de Alicante reafirma un compromiso inquebrantable: el de mantener dinámica, atractiva y accesible la oferta artística de primer nivel durante la época estival, abriendo nuestras puertas tanto a los ciudadanos de nuestra provincia como a quienes nos eligen como destino vacacional”.

Un momento de la inauguración de la muestra &quot;Inteligencia hipervisual&quot;

Un momento de la inauguración de la muestra "Inteligencia hipervisual" / INFORMACIÓN

Junto a él estaba el propio artista, quien ha explicado que la exposición "es una invitación formal a redescubrir lo cotidiano". El autor toma lo doméstico, lo familiar y los instantes del día a día para transformarlos, a través de una mirada profundamente subjetiva, en un territorio de reflexión sobre la búsqueda de la propia identidad. Es una pintura que vincula de manera directa la vida y el arte.

La propuesta consta de 26 obras, caracterizadas por el uso de técnica óleo sobre chapa y madera. Como él mismo ha apuntado, las composiciones, construidas mediante manchas de color limpias y bien delimitadas, prescinden deliberadamente de las transiciones tonales clásicas para beber directamente de las fuentes de la fotografía y la ilustración contemporánea, ofreciéndonos una lectura visual fresca, directa y espontánea.

Borja Ibáñez Viño explica la exposición durante la inauguración en el Palacio Provincial de Alicante

Borja Ibáñez Viño explica la exposición durante la inauguración en el Palacio Provincial de Alicante / INFORMACIÓN

Sobre el autor

Nacido en Valencia, pero afincado en Elche, Borja Ibáñez Viño es licenciado en Bellas Artes, diseñador y actualmente doctorando en Comunicación. Asimismo, el artista compagina su oficio gráfico con la investigación sobre mediación cultural y canales digitales. El sólido bagaje técnico del artista y la frescura de su factura plástica le han hecho merecedor de prestigiosos galardones y exposiciones en circuitos de España, Italia o Francia.

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La muestra Inteligencia hipervisual llega ahora a la Diputación de Alicante para reunir veintiséis de sus obras en un recorrido que pretende vincular de manera directa la vida y el arte. Dicha exposición se puede visitar en la Sala de Exposiciones del Palacio Provincial de lunes a sábado, excepto festivos, de 11 a 13 horas y de 17, 30 a 20 horas.

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