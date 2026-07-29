El fenómeno del coleccionismo llega a Alicante con la intención de hacer "un récord de asistencia en IFA"

Compra-venta de objetos de coleccionista, intercambios y exposiciones. La empresa Friki Monkey desembarca por primera vez en Alicante con un evento que, según explica la propia organización, pretende romper los récords de asistencia de la IFA-Fira Alacant. Los días 15 y 16 de agosto llega Icons, un macroevento que reunirá a seguidores de diferentes disciplinas dentro del mundo del coleccionismo, con presencia de cromos deportivos, Trading Card Games (TGC), figuras y muñecos, cómics, manga y coches en miniatura o diecast, entre otros.

Una cultura que está siendo un fenómeno reciente y que está revitalizando la venta en sectores como el coleccionismo deportivo o el mercado del juguete con un aumento de presencia de público adulto. "Coleccionar no es solo cosa de niños. de hecho, un tercio de los compradores de juguetes son adultos. Coleccionar es emoción, es nostalgia y también responde al deseo de búsqueda: encontrar esa pieza, conseguirla y, finalmente, disfrutarla", ha explicado a INFORMACIÓN Carlos Bravo, CEO y fundador de Friki Monkey.

Para presentar la primera edición de Icons en Alicante, se ha desarrollado este miércoles por la mañana una rueda de prensa para conocer todos los detalles de un nuevo espacio que acogerá el recinto ferial alicantino y que supondrá, según se ha trasladado, la primera jornada de un evento que pretende instalarse de manera anual en la provincia. "Estamos organizando un evento muy grande y la superficie que nos cede la IFA nos hace soñar a lo grande", ha trasladado Bravo junto a dos compañeros más de su equipo.

Un momento de la rueda de prensa de presentación de Icons celebrada en la IFA / Jose Navarro

Así, serán más de 27.000 metros cuadrados de feria distribuida de tal forma que pretenden dar cabida a más de 1.000 vendedores, además de la instalación de foodtrucks para que los asistentes puedan comer allí y pasar el día rodeado de todo lo relacionado con el fenómeno coleccionista. A su vez, Icons también contará con exposiciones y firmas de ilustradores como Salva Espín, Belén Ortega o Rafa Sandoval, así como exfutbolistas de la talla de Juanfran Torres y Javi Martínez.

También habrá oportunidad para que los más pequeños conozcan a la selección de creadores de contenido, una unión de distintas personalidades del mundo de las redes sociales que tienen como objetivo representar al país en diferentes torneos de fútbol, encabezada por youtubers e influencers de la talla de Spursito, Valentí San Juan, Segarra, Jonata o Senen. Además, el evento pondrá a disposición de los interesados un álbum con cromos exclusivos que los creadores de contenido podrán firmar en Alicante.

Exposiciones de gran valor económico

La organización también ha anunciado que los asistentes podrán disfrutar de una serie de exposiciones muy variadas y de gran valor económico. En la rueda de prensa, los organizadores han puesto en valor una muestra valorada en más de 400.000 euros perteneciente a unos conocidos coleccionistas, considerados entre los mayores coleccionistas de Europa, además de zonas dedicadas a figuras de resina, miniaturas y otras piezas de colección.

Una carta memorabilia de Bruce Lee, presente en la rueda de prensa en Alicante / Jose Navarro

Entre los espacios destacados en Icons, figura un rincón donde se exhibirán más de 20 muscle cars clásicos estadounidenses. Estos vehículos, que se han convertido en todo un icono cultural gracias a su presencia en grandes series y películas clásicas americanas, son coches de los años 60 y 70 de estilo hollywoodiense con un motor de alta cilindrada, normalmente un V8, diseñados para ofrecer un alto rendimientos especialmente en términos de aceleración en línea recta.

También habrá presencia de algunos de los coches más emblemáticos de la historia del cine y la televisión, con la presencia de la famosa furgoneta negra con una franja roja GMC Vandura utilizada por El Equipo A; el Dodge Charger General Lee naranja de 1969, famoso por sus distintivos "01" y su papel protagonista en la serie El sheriff chiflado; el característico deportivo de acero inoxidable DeLorean DMC-12, inmortalizado como la máquina del tiempo en Regreso al Futuro; y el Pontiac Firebird Trans Am, el automóvil inteligente de El coche fantástico.

Más allá de los coches, las figuras de resina también tendrán su importancia en Icons con una de las exposiciones más especiales de esta primera edición. Kryptonia Collectibles presentará más de 150 metros cuadrados y alrededor de 20 esculturas hiperrealistas, meticulosamente elaboradas y detalladas, que van desde réplicas de alta fidelidad hasta figuras a escala 1:10 de aproximadamente 2 metros de altura elaboradas por el esculturo digital Daniel Bel con licencia y numeración.

Un guante de boxeo utilizado en la película "Rocky" / Jose Navarro

Por su parte, la muestra Tesoros de Hollywood llevará objetos presentes en películas como Indiana Jones, Rocky, Star Wars, El Señor de los Anillos, Harry Potter, el Universo Cinematográfico de Marvel o incluso algunas de las cintas más reconocidas del horror clásico. Algunas de ellas, contarán con las firmas de actores como Harrison Ford, Mark Hamill, Michael J. Fox, Arnold Schwarzenegger, Johnny Depp, Sylvester Stallone, Chris Evans, Chris Hemsworth, Andrew Garfield, Robert Englund o Mel Gibson. Por último, también habrá un rincón con dioramas tridimensionales de Lego que recrearán escenas de películas clásicas y de la cultura pop creados por aficionados.

Entradas a la venta

Al ser preguntado por tema de asistencia, el CEO de Friki Monkey, Carlos Bravo, se ha mostrado convencido de que la expectación generada puede hacerles pensar "en superar los récords de asistencia de la IFA". Además, ha añadido lo siguiente: "nos han comentado que Alicante es una provincia famosa por comprar en taquilla, así que no podemos decir cifras aproximadas, pero en estos últimos días hemos visto una avalancha de compras de entradas online".

La organización ha puesto a la venta tanto un abono por 20 euros como entrada de día al precio de 12.50 euros. Asimismo, los asistentes también podrán acudir únicamente por la tarde a un precio simbólico de 9 euros por día. Los menores de 6 años y los jóvenes hasta 16 tendrán precios reducidos según su edad, mientras que los interesados también podrán adquirir la experiencia VIP POR 280 euros.

Noticias relacionadas

El evento de Icons contará con la participación de empresas como Toys "R" Us, Mattel, Domino's Pizza y numerosas marcas vinculadas al sector. Además, en Alicante se presentarán productos exclusivos relacionados con franquicias como Dragon Ball y One Piece, que podrán verse por primera vez durante el evento, según han destacado los miembros de la organización durante la rueda de prensa.