Israel Fernández, el cantaor de moda, llega a Alicante: "El flamenco debería estudiarse en los colegios"

El cantaor Israel Fernández llega a Sant Joan d'Alacant con una propuesta que busca la emoción más pura. En un formato íntimo, junto a la guitarra de Diego el Morao y un cuarteto de cuerdas, el artista repasa las canciones populares de su infancia, sus raíces e incluso sus composiciones más personales a piano este próximo jueves 30 de julio, a las 22.30 horas, dentro de la programación del festival Noches Mágicas.

Va a estar presente en el festival Noches Mágicas de Sant Joan d'Alacant, ¿cómo va a contribuir a hacer mágica la noche de los alicantinos?

Voy a poner todo lo que está de mi parte, que es mi corazón y la forma de sentir, conjuntamente con Diego el Morao y la gente que me acompaña, mi grupo de siempre. Vamos a pasar una noche bonita de verano en un lugar tan bonito como Alicante y en esas noches, que por eso se llaman mágicas.

No estrena disco, sus últimos álbumes son Pura sangre y Por amor al cante. ¿Qué repertorio se está escuchando ahora mismo en sus espectáculos?

Ahora estoy en mi nuevo espectáculo Oro y marfil, es un recital muy íntimo junto con Diego el Morao, con un cuarteto de cuerdas muy bonito y acordándonos de los clásicos. Además, también haré yo varias piezas a piano de algunos temas que tengo muy personales, escritos y compuestos por mí. Tocaré también cosas que cantaba en mi infancia, canciones populares...Y bueno, lo demás que sea sorpresa.

Israel Fernández, una de las voces imprescindibles del flamenco contemporáneo. / INFORMACIÓN

¿Es cierto que no ensaya para sus shows?

Bueno, es que realmente siempre he sido un cantaor de mucha inspiración. Porque, desde que tengo 6 o 7 años, esto para mí es como el comer. No es que no ensaye, es que de forma natural a diario estoy cantando: cuando no estoy con la guitarra estoy escribiendo, o cantando en la calle, en casa, en el coche o escuchando música. Siempre estoy en el enchufe de la música. Entonces claro, cuando llega un espectáculo, sí que miramos alguna que otra cosa: qué vamos a hacer o qué podemos cambiar. Tenemos más o menos una estructura, por supuesto, porque hay que ser un poquito consciente, pero me dejo llevar también por la inspiración y por el momento del público. Dicho eso, no suelo tampoco comerme mucho la cabeza ni la energía en los ensayos.

Llevando esto tan dentro, ¿cómo fueron sus inicios? ¿Recuerda su primer sueldo como cantaor?

Sí, claro. Fue muy especial porque yo canto desde que era chiquitito, pero claro, en la familia, en las fiestas o en las juergas familiares. Mis tíos me daban 20 duros, lo típico, o algún regalito por cantar. Pero la primera vez ante un público, y ya con un premio televisivo, fue en Barcelona. Tenía 10 u 11 años y canté en un programa de Televisión Española, ese fue el primer concierto que di en un escenario. Estaba nervioso porque era la primera vez que cantaba delante de tanta gente. A día de hoy también se tienen nervios, pues uno es cada vez más consciente, tiene más responsabilidad consigo mismo y también mucho más respeto al público, que es el soberano y el que manda.

¿Qué le ha enseñado a usted el flamenco?

El flamenco me ha enseñado y me sigue enseñando a mantenerme vivo.

Usted es creyente, ¿tan presente está en usted la fe?

Una cosa es creer y otra cosa es saber. Yo ya sé que tenemos un Dios vivo, que tenemos un compañero, un referente, una persona siempre con nosotros a cada segundo, a cada instante, y eso una maravilla. Lo tenemos ahí para podernos cobijar tanto en la alegría como en la pena. Creo que la fe es un plus para siempre poder afrontar las cosas tanto buenas como malas. El sol no se puede tapar con un dedo y Dios, que es su creador, menos todavía.

Israel Fernández, durante 'El Encuentro' de Apple. / JUANJO MARTÍN

Y en el mundo del flamenco, ¿quién diría que es su referente?

Yo soy un cantaor de una humildad cristalina y bonita, siempre desde la admiración. Me apasiona el cante flamenco y estoy profundamente enamorado de él. El cante es lo que me mantiene vivo. Pero si tuviera que elegir mis grandes fuentes de inspiración cuando me pierdo, serían, sin duda, Camarón de la Isla y la Niña de los Peines. Pertenecen a épocas muy distintas, pues Pastora, que era su verdadero nombre, nació en 1890 y Camarón en 1950, pero ambos son los referentes que pasan por el filtro de mi corazón y de mi alma para salir a través de mi garganta, que es la puerta al cielo.

¿Qué le diferencia a usted de otros cantaores?

Lo más bonito del mundo es ser diferente, lo peor que puede pasar es que seamos todos iguales, sería una monotonía horrible. Lo que te puedo decir es que soy una persona muy aficionada al cante, con mucha pasión y mucha fe.

¿Qué momento cree que atraviesa ahora el flamenco?

Atravesamos un momento muy bonito, aunque todo tiene sus vertientes para bien y menos bien. La palabra "mal" no me gusta, prefiero "menos bien". Las redes sociales y todo este mundo digital permiten que se abran ventanas a un público mucho más amplio. En ese aspecto estamos bien, es bonito y se agradece mucho. Ahora también hay mucha juventud escuchando flamenco por artistas como yo o Rosalía, que es una de las artistas con más poder de convocatoria. Es una maravilla que artistas como ella o como Pablo Alborán, Antonio Orozco, Pablo López, al maestro Alejandro Sanz...amen el flamenco. En general, el flamenco tiene mucha salud porque hay cantaoras, guitarristas, bailaores y bailaoras muy buenos, la verdad.

Portada de su disco último disco "Por amor al cante" / Nuria Camps

No cree entonces que el cante esté en peligro de extinción, ¿hay relevo?

No, el flamenco no puede estar en peligro de extinción nunca.

¿Es cierto que cree que el flamenco debería estudiarse en los colegios?

Sería una maravilla que hubiese una asignatura de flamenco. Igual que se estudia inglés o historia, que por supuesto que es importante para nuestra cultura y nuestro conocimiento tendría que haber un apartado de una música flamenca para saber de dónde venimos. Sería para mí una bendición grandísima y una gran felicidad que hubiese información en todas las escuelas de España de lo que es el flamenco. No estoy hablando de otra cosa más que de cultura musical porque la música amansa. Sería bonito que los niños supieran lo que es la música española, la copla y el flamenco. Lo que es nuestro.

Portada del disco lanzado en 2023 "Pura sangre" / INFORMACION

¿Hay diferencia entre actuar ante un público que entiende de flamenco y el que no?

Diferencia para el que ejecuta, sí. Aunque el público soberano siempre manda, si tú estás jugando al fútbol y te viene a ver Ronaldo, Maradona o Messi, pues te pones nervioso. Porque entienden de fútbol, son futbolistas. Si hay un guitarrista tocando en una plaza o en un teatro y ve a Paco de Lucía en primera fila, se pone nervioso. A lo mejor cantas o tocas mejor si no están, porque cantas más calmado y disfrutas más o, quizá, te sale el concierto de tu vida por la presión.Todo puede ser.

¿Qué planes futuros tiene?

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Hacer las cosas bien ahora para mañana estar lo mejor posible. Ir mejorando y prepararme lo mejor posible para cuando hay un concierto. A eso tienes que darle su lugar. Aquí lo que mueve el mundo es el amor y al amor tienes que alimentarlo con hechos. Quiero estar bien de salud, estar bien físicamente, bien psicológicamente, escuchar cante, hacer lo que me gusta, escuchar letras, componer, vivir... Mi filosofía es que para escribir tienes que vivir.