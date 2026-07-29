El restaurante Dársena de Alicante, Premio Alimentos de España a la Restauración 2026

La gastronomía alicantina continúa consolidando su prestigio en el panorama nacional. Si la pasada semana el histórico maître del restaurante Nou Manolín, Casto Copete, era distinguido con el Premio Nacional de Gastronomía 2026 a la Mejor Dirección de Sala, ahora es el restaurante Dársena el que suma un nuevo reconocimiento al recibir el Premio Alimentos de España a la Restauración, un galardón que distingue a aquellos establecimientos e iniciativas gastronómicas que destacan por potenciar la utilización, la presentación, la innovación y el buen uso de los alimentos en la cocina española.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha comunicado la concesión del premio mediante una carta remitida a la directora gerente del establecimiento, Cristina de Juan. Antonio Pérez Planelles, socio mayoritario de Dársena, explica a INFORMACIÓN que el reconocimiento supone "un premio al producto, a las instalaciones y al trabajo de investigación que desarrollamos en torno al arroz". La entrega oficial del galardón tendrá lugar el próximo 13 de octubre, en una ceremonia que se celebrará en Madrid.

Instalaciones del restaurante Dársena en Alicante / INFORMACIÓN

Aunque el restaurante todavía espera recibir el informe que detalla los motivos de la concesión, Pérez Planelles considera que el reconocimiento responde, principalmente, a la labor investigadora que el establecimiento ha desarrollado durante décadas en torno al arroz. "Presentamos la candidatura hace unos meses y entendemos que el premio reconoce, sobre todo, nuestra investigación sobre el mundo del arroz", explica. En ese trabajo desempeña un papel fundamental el congreso que organiza anualmente el restaurante y que reúne a productores, investigadores y cocineros, entre ellos varios chefs con estrella Michelin.

"Después de todas las iniciativas que hemos impulsado, nos aconsejaron presentar la candidatura con el respaldo de la Universidad y del Ayuntamiento de Alicante, que aportaron cartas de apoyo, y finalmente hemos conseguido este reconocimiento", señala. "Para nosotros supone muchísimo, porque son muchos años dedicados no solo a cocinar arroz, sino también a investigarlo y estudiarlo, desde el campo hasta la mesa".

Un reconocimiento al trabajo de toda una trayectoria

Dársena, uno de los restaurantes históricos de Alicante, lleva décadas reivindicando la identidad gastronómica de la provincia a través de la cultura del arroz. "Recuerdo que en 1986, cuando celebramos nuestro 25 aniversario, dejamos de hablar de paellas para hablar de arroces. Desde entonces nuestra idea ha sido promocionar la cultura del arroz porque, mientras en Valencia hacen paellas magníficas, en Alicante hacemos arroces", afirma Pérez Planelles.

Arroz a banda del restaurante Dársena, en una imagen de archivo / INFORMACIÓN

Esa apuesta llevó al restaurante a profundizar en el estudio de las distintas variedades de grano, la elaboración de los fondos y las técnicas más adecuadas para cada receta. "Este premio también supone un respaldo para Alicante como capital gastronómica y para todo el trabajo que se está haciendo en la ciudad", añade el restaurador.

Casi cuatro décadas reconociendo la excelencia

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación convoca los Premios Alimentos de España desde 1987 con el objetivo de reconocer a los profesionales, empresas y entidades que contribuyen al desarrollo y la proyección del sector agroalimentario español.

En 2026 estos galardones alcanzan su XXXVIII edición y distinguen iniciativas que fomentan la excelencia en toda la cadena alimentaria, desde la producción y la transformación hasta la comercialización, la innovación, la sostenibilidad y la difusión de la gastronomía española.

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Dentro de estos premios se incluyen diferentes modalidades destinadas a reconocer la trayectoria empresarial, la innovación culinaria, el emprendimiento, el compromiso medioambiental y la proyección internacional del sector, entre otros ámbitos.