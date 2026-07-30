El actor Manolo Solo y su estrecho vínculo con Alicante en la última etapa de su carrera

La muerte del actor Manolo Solo, a los 62 años, ha conmocionado tanto al mundo de la cultura como a la sociedad en general. El intérprete, enfermo de cáncer, fallece cuando atravesaba uno de los mejores momentos de su carrera, tras participar en proyectos como la serie Anatomía de un instante y películas como Una quinta portuguesa. A lo largo de su trayectoria estuvo nominado al Premio Goya por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y La isla mínima.

Una de las últimas películas en las que participó Manolo Solo fue A la cara, dirigida por el alicantino Javier Marco y seleccionada en la Sección Oficial del Festival de Cine de Alicante. En ella interpretaba a Pedro, un hombre divorciado y solitario que ocupaba sus ratos muertos incendiando las redes sociales con comentarios vejatorios dirigidos a personajes conocidos. Ese comportamiento acaba conectándolo con Lina, una popular presentadora de televisión interpretada por la actriz pinosera Sonia Almarcha.

Manolo Solo en una escena de "A la cara", largometraje dirigido por el alicantino Javier Marco / INFORMACIÓN

El director alicantino ha querido compartir con INFORMACIÓN unas palabras de recuerdo dedicadas al actor. "Conocí a Manolo en 2019. Llevaba tiempo siendo muy fan de su trabajo y quería trabajar con él. Íbamos a rodar el corto de A la cara y quise preguntarle si quería ser el protagonista junto a Sonia Almarcha. No tenía su contacto directo, pero vi que tenía una web de música con su grupo. Le envié un mensaje pensando que nadie me contestaría, pero al día siguiente me respondió y me dijo que, por supuesto, le encantaría leer el guion", recuerda Marco.

La respuesta fue afirmativa y el actor se incorporó al proyecto, una noticia que el cineasta recibió como "una alegría brutal". Sobre el rodaje, Marco asegura que "solo ponerle la cámara delante era suficiente para quedarte mirándole durante horas, aunque no tuviera un solo diálogo", y lo define como "uno de los mejores actores que hay en la actualidad". "Era un gusto rodar y ensayar con él porque era un actor muy intuitivo. Siempre que decía algo había que escucharlo, porque elevaba los proyectos a otro nivel", añade.

A la cara obtuvo el Goya al mejor cortometraje de ficción en 2021 y, desde entonces, Marco tuvo claro que aquella historia protagonizada por Manolo Solo y la alicantina Sonia Almarcha tenía potencial para convertirse en un largometraje. Antes llegaría Josefina (2021), el debut del alicantino en el largo, un proyecto al que Solo también se sumó tras la buena sintonía surgida durante el rodaje del cortometraje.

Manolo Solo compartía protagonismo en "A la cara" con la actriz de Pinoso Sonia Almarcha / INFORMACIÓN

El éxito de A la cara en el circuito de festivales terminó impulsando su adaptación al largometraje, lo que permitió a Marco trabajar por tercera vez con el actor. "Era un disfrute ver cómo le daba humanidad a un personaje que nació en un cortometraje de 14 minutos hasta verlo crecer tanto. Pero lo más importante no era solo que fuera un actorazo, sino la buena persona que era. Siempre estaba allí con una sonrisa y disfrutando del rodaje", afirma. "Le gustaba hacer equipo".

El director reconoce sentirse "un afortunado por haber tenido la oportunidad de trabajar con él tres veces. Se hace raro pensar que ya no habrá una cuarta. Pero me quedo con todos los momentos que compartimos juntos", concluye. Manolo Solo no pudo presentar en el Festival de Cine de Alicante la película A la cara, que llegó a los cines el pasado 29 de mayo.

Pero su vínculo con Alicante no se limitó a ese proyecto, sino que se estrechó todavía más en los últimos años. El actor también se puso a las órdenes de Avelina Prat en Una quinta portuguesa, coproducida por la alicantina Jaibo Films, de Adán Aliaga y Miguel Molina. Su interpretación de Fernando, un profesor de Geografía cuya vida se derrumba tras la desaparición de su esposa y que acaba asumiendo la identidad de otro hombre para trabajar como jardinero en una quinta del norte de Portugal, le valió una nominación al Goya al mejor actor protagonista.

Fotograma de la película "Una quinta portuguesa", coproducida por la alicantina Jaibo Films / INFORMACIÓN

Una carrera con gran repercusión mediática

Licenciado en la Universidad de Sevilla en Ciencias de la Educación, nunca ejerció de profesor. La vida de Manolo Solo estaba estrechamente vinculada con el mundo de la cultura. Él quería ser rockero y la música le ha acompañado durante todo este tiempo como compositor, instrumentista y cantante, integrando grupos como Los relicarios, Combo crónico o Los kevin bacons. Pero fue la interpretación la que le dio una estabilidad laboral.

Tras matricularse en el Instituto del Teatro de Sevilla y dejarlo en el segundo curso para formarse y trabajar en doblaje, puso voz a personajes de series como Dragon Ball Z o Rex, un policía diferente. Su debut en la pantalla grande fue con El vivo retrato, en 1986, y, desde entonces, no paró de actuar a las órdenes de cineastas como Alberto Rodríguez, Guillermo del Toro, Fernando Franco, Fernando León, Iñárritu, Isabel Coixet, José Luis Cuerda, Álex de la Iglesia, Alejandro Amenábar o Manuel Martín Cuenca.

Manolo Solo, en 2017, tras recibir el premio a mejor actor de reparto por su trabajo en "Tarde para la ira" / Juanjo Martín / EFE

En 2017 se alzó con el Goya al mejor actor de reparto por Tarde para la ira, ópera prima de Raúl Arévalo, y el año anterior estuvo nominado al "cabezón" por primera vez por su interpretación del juez Pablo Ruz en B, la película, sobre el caso Bárcenas. Un galardón para el que fue candidato también como mejor actor protagonista en 2024 con Cerrar los ojos y en 2026 por su emotivo papel en Una quinta portuguesa, de Avelina Prat.

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Recientemente, también ha sido destacado su papel en la serie Anatomía de un instante (2025), sobre el 23F, interpretando al militar Manuel Gutiérrez Mellado. Pero si se echa un vistazo a toda su carrera, Solo suma muchos galardones como el Feroz 2017 por Tarde para la ira; Premio de la Unión de Actores por La Isla mínima, Tarde para la ira o B; y el Premio Asecan -Asociación de escritores cinematográficos de Andalucía- a la mejor interpretación masculina por El Gran Vázquez, El cónsul de Sodoma, Amador y Biutiful.