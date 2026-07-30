Libros piscineros (VIII)
'Ofert a les mans, el paradís crema' de Pol Guasch: un canto poético contra el colapso
Frente a un mundo que dificulta la vida, Rita y Líton convierten la amistad en una forma de resistencia y en un intento compartido de imaginar un lugar todavía habitable
No es una distopía formal, más bien que es una obra que podría retratar un futuro inmediato. Ofert a les mans, el paradís crema sigue la relación de Rita y Líton a lo largo de los años: una vive en la Colonia, una comunidad situada en una mina con los días contados; él viene de la ciudad y formará parte del Servicio, un sector cuyo objetivo es combatir los incendios que se extienden por los bosques, que lo arrasan todo. El colapso climático, la desaparición de las especies y la importancia de construir vínculos entre las personas forman parte de esta narración llena de poesía - en ocasiones algo laberíntica- de Pol Guasch.
Frente a un mundo que dificulta la vida, Rita y Líton convierten la amistad en una forma de resistencia y en un intento compartido de imaginar un lugar todavía habitable.
Fragmentos de poesía sobre el colapso
El lector avanzará en la amistad y vida de los protagonistas, sus vínculos y sus amores (con un trasfondo LGTB en ambos personajes principales muy importante) a través de una estructura fragmentaria, guiada por la memoria y las emociones de los personajes. La cronología del relato no es, por tanto, lineal, y requiere de mucha atención, porque además la prosa poética del autor así lo pide.
Guasch no construye una distopía explicativa ni presenta la crisis ecológica como un telón de fondo. Conforme se va deteriorando el paisaje, también lo hace la vida -qué es una cosa sin la otra-: el futuro se deshace con los incendios y el mundo, más oscurecido en lo social, solo parece sostenerse por los hilos de vida que se tienden aquellos que tejen las redes entre unos y otros.
Un libro cuya narrativa te transporta a la memoria de los personajes, escrito de tal forma que resuena, en muchas ocasiones, a la memoria de todos los que han tenido la suerte de crecer junto a un buen amigo.
Autor: Pol Guasch
Título: Ofert a les mans, el paradís crema (En las manos, el paraíso quema)
Editorial: Anagrama
Colección: Llibres Anagrama
Año de publicación: 2024
Número de páginas: 160
Fecha de publicación: 24 de enero de 2024
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