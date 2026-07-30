'Ofert a les mans, el paradís crema' de Pol Guasch: un canto poético contra el colapso

No es una distopía formal, más bien que es una obra que podría retratar un futuro inmediato. Ofert a les mans, el paradís crema sigue la relación de Rita y Líton a lo largo de los años: una vive en la Colonia, una comunidad situada en una mina con los días contados; él viene de la ciudad y formará parte del Servicio, un sector cuyo objetivo es combatir los incendios que se extienden por los bosques, que lo arrasan todo. El colapso climático, la desaparición de las especies y la importancia de construir vínculos entre las personas forman parte de esta narración llena de poesía - en ocasiones algo laberíntica- de Pol Guasch.

Frente a un mundo que dificulta la vida, Rita y Líton convierten la amistad en una forma de resistencia y en un intento compartido de imaginar un lugar todavía habitable.

Portada de 'Ofert a ls mans, el paradís crema' / Anagrama

Fragmentos de poesía sobre el colapso

El lector avanzará en la amistad y vida de los protagonistas, sus vínculos y sus amores (con un trasfondo LGTB en ambos personajes principales muy importante) a través de una estructura fragmentaria, guiada por la memoria y las emociones de los personajes. La cronología del relato no es, por tanto, lineal, y requiere de mucha atención, porque además la prosa poética del autor así lo pide.

El escritor Pol Guasch en el videopodcast 'Libros y cosas'. / -

Guasch no construye una distopía explicativa ni presenta la crisis ecológica como un telón de fondo. Conforme se va deteriorando el paisaje, también lo hace la vida -qué es una cosa sin la otra-: el futuro se deshace con los incendios y el mundo, más oscurecido en lo social, solo parece sostenerse por los hilos de vida que se tienden aquellos que tejen las redes entre unos y otros.

Un libro cuya narrativa te transporta a la memoria de los personajes, escrito de tal forma que resuena, en muchas ocasiones, a la memoria de todos los que han tenido la suerte de crecer junto a un buen amigo.