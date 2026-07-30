Primeras imágenes de Teagan Croft como Rapunzel en el live action de ‘Enredados’, la nueva película de Disney rodada en Alicante

La nueva Rapunzel de Disney ya se ha dejado ver. Las primeras imágenes de Teagan Croft caracterizada como la protagonista del live action de ‘Enredados’ han empezado a circular en redes sociales y han disparado la expectación entre los fans de una de las películas más queridas de la etapa moderna de la compañía.

La cuenta especializada Tangled Updates ha compartido un primer vistazo de la actriz en el set de rodaje, donde aparece con el icónico cabello rubio y una estética muy reconocible para quienes crecieron con la película animada estrenada por Disney en 2010. No se trata de una imagen promocional oficial, sino de material captado durante la producción, pero ha sido suficiente para el disfrute de los fans.

Alicante, uno de los grandes escenarios de ‘Enredados’

La filtración llega con el rodaje ya en marcha en España y con Alicante como una de las bases de la superproducción. Disney ha elegido Ciudad de la Luz como centro operativo del proyecto y ha grabado también en Orihuela, donde el Colegio Diocesano Santo Domingo se ha transformado en un escenario medieval inspirado en el Reino de Corona.

La Generalitat ya anunció que Alicante sería uno de los ejes principales de esta superproducción, llamada a generar un importante movimiento audiovisual, técnico y logístico alrededor del proyecto.

Disney rueda "Enredados" tanto en el interior como en el exterior del Colegio Diocesano Santo Domingo / INFORMACIÓN

Orihuela se convierte en el Reino de Corona

Uno de los escenarios más llamativos está en Orihuela, donde el Colegio Diocesano Santo Domingo ha sido transformado para recrear parte del mundo medieval y fantástico de la película.

Los espacios interiores y exteriores del conjunto histórico han incorporado tapices, estandartes, mobiliario de época, vegetación ornamental, grandes enredaderas y elementos florales para adaptar el edificio a la estética del Reino de Corona, el territorio ficticio en el que transcurre la historia de Rapunzel.

Según la información difundida por Activa Orihuela, las grabaciones han incluido escenas con decenas de intérpretes caracterizados como caballeros medievales, encargados de representar a los guardianes y defensores del reino.

Maximus también aparece en el rodaje

La expectación por el live action no se limita a Rapunzel. En redes sociales también han comenzado a circular las primeras imágenes de Maximus, el caballo de Flynn Rider y uno de los personajes más queridos de la película animada.

Las fotografías, difundidas por perfiles especializados, muestran cómo la producción de Disney está recreando con detalle el universo de la historia, incluido el inseparable caballo que en la cinta original se convirtió en una de sus grandes sorpresas cómicas.

Teagan Croft, Milo Manheim y el nuevo reparto

El reparto de la película cuenta con Teagan Croft como Rapunzel y Milo Manheim como Flynn Rider. También figuran Kathryn Hahn como Madre Gothel y Diego Luna en un papel que no aparecía en la versión animada.

La dirección corre a cargo de Michael Gracey, responsable de El gran showman. Y aunque el live action de ‘Enredados’ todavía no tiene fecha de estreno, las primeras imágenes del rodaje ya han disparado la expectación entre los fans.