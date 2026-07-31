"Hasta que aprendí a irme": el libro de Alejandra Moncada que convierte el sufrimiento en un mensaje de esperanza

Cuando durante mucho tiempo han ejercido violencia sobre ti, su ausencia incluso te hace sentir extraña, debes salir de ahí. Alejandra Moncada ha escrito sobre ello y no como lo que ella cree que debería hacer alguien en esa situación, es que la autora ha sido dueña de pensamientos y situaciones que nadie le tiene que contar, ha sido una mujer maltratada durante muchos años. Hasta que aprendí a irme comienza como una carta a su hijo y termina siendo una salvación para quien atraviese una situación similar.

Alejandra es una mujer colombiana de 41 años que reside en Elche. Llegó a España hace escasos cinco años y su vida cambió por completo. Cualquiera que lea este libro podría pensar que es una historia lejana en el tiempo, pues no cualquiera tiene la valentía de hablar de algo así siendo reciente, ella sí. Alejandra comenzó a escribir este libro mientras seguía sufriendo violencia, pero en este caso ella misma fue víctima y causante de esta.

La autora del libro sufrió bulimia durante tres años, se puede hablar en pasado porque hace tres meses dejó esto atrás. Fue una neumonía causada por la enfermedad lo que llevó a Alejandra al hospital, debido a eso confesó a los médicos su situación y comenzó a poner remedio.

Alejandra Moncada superó la bulimia hace tres meses / INFORMACION

Esta bulimia nace de un maltrato psicológico extendido en el tiempo al que Alejandra estaba sometida. Fue una situación de la que no pudo salir hasta que llegó a este país y consiguió poner fin a una relación que la estaba matando lentamente.

A Alejandra hay algo que, casi sin saberlo, le devolvía día a día la vida que el maltrato le quitaba, su hijo de 12 años al que le debía explicaciones. Hablarle de esto a tu hijo nunca es fácil, la todavía no escritora decidió hacerlo mediante una carta titulada Una madre bulímica.

Esta carta a su hijo fue lo que dio comienzo al libro. Le contó a un amigo lo que estaba haciendo y se hizo consciente de que su historía podría ayudar a otras mujeres. Este libro narra la historia de Alejandra desde la raíz, desde el momento en el que conoce al padre de su hijo, las distintas etapas de violencia que atraviesa, el maltrato y todo su proceso.

Aunque es un libro que aborda momentos dolorosos, Alejandra no se presenta a sí misma como una víctima ni plasma la historia desde el rencor, sino buscando reflejar la realidad de una situación para que otras mujeres puedan reconocer situaciones de control o violencia ejercidas sobre ellas.

Alejandra querría haber tenido un libro como el suyo hace años / INFORMACION

Es el testimonio de una mujer que se perdió a sí misma intentando sostener lo que la estaba matando. La vida de Alejandra ha estado marcada por el maltrato desde la adolescencia hasta en la propia maternidad. Alejandra anima a todas las mujeres que puedan estar atravesando situaciones similares a tomar decisiones, no es sencillo, pero es la solución.

Estas situaciones siguen ocurriendo, no es un caso aislado ni lejano. El libro se ha publicado en junio de este mismo año y ya ha recibido alguna respuesta de lectores que gracias a leerlo, se han dado cuenta de que atravesaban momentos similares, incluso dentro de una amistad. El maltrato no tiene por qué aparecer únicamente desde y hacia una pareja.

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Extorsión, maltrato psicológico, miedo, autolesiones, pensamientos suicidas, prostitución... Es a lo que muchas mujeres se ven sometidas durante años, algunas, hasta su muerte. Alejandra ha salido de ahí, pero su historia no termina, acaba de empezar. La escritora del libro asegura que le gustaría escribir más adelante sobre el ahora, de lo que ha logrado y en lo que se ha convertido. Por el momento este libro autopublicado se puede adquirir a través de las redes sociales de la autora y próximamente en Amazon. Hasta que aprendí a irme, el libro de Alejandra Moncada que narra lo que muchas callan por miedo a lo que les mata.