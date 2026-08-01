Torrevieja ya baila al ritmo del Low Festival

Ha sido un año de espera atípico. Era lógico que las dudas se instalaran en la mente del seguidor del Low Festival después de tantos años de peregrinación a Benidorm. Tantos, que el camino ya podía recorrerse casi con los ojos cerrados. Y la incertidumbre genera inseguridad. Esta crónica parte de una visión inevitablemente centralista, con Alicante como punto de referencia. Benidorm estaba a un paso, con un acceso directo que ahora se ha perdido. Ahora hay rotondas interminables y parkings dispersos. A cambio, el traslado ha traído consigo mejoras evidentes en comodidad que conviene reconocer.

El viernes 31 de julio estaba señalado en el calendario como el día en que las dudas debían transformarse en certezas. El Low Festival ya ha llegado a Torrevieja. Es un hecho, con sus luces y sus sombras. El Parque Antonio Soria se ha convertido en ese nuevo refugio musical del verano y el inevitable atasco de acceso, dentro de lo habitual en un evento de estas dimensiones, era la mejor prueba de ello. La entrada difiere de la del Brilla Torrevieja y todo el recinto se distribuye sobre una superficie completamente llana. No hay pendientes ni largas caminatas. Los dos escenarios principales, dispuestos en forma de L, permiten moverse entre ellos con rapidez, sin sobresaltos y sin el riesgo de perderse el inicio de alguno de los conciertos. Y hay nebulizadores por todo el recinto para luchar contra el calor.

El Low Festival arranca en su primer día en Torrevieja / Jose Navarro

El escenario de Radio 3 parece haber asumido el papel de gran sacrificado de esta edición. Situado de espaldas al resto del recinto para evitar el solapamiento del sonido, acoge, sin embargo, algunas de las propuestas más interesantes del panorama alternativo nacional. En esta primera jornada pasaron por él nombres de la talla de Toldos Verdes, Parquesvr o La Plata. Algo similar sucede con el escenario de electrónica, que este año, por fin, dispone de un espacio verdaderamente propio y trabajado. En general, el recinto transmite una sensación de mayor cuidado, reforzada por el despliegue de césped artificial, un añadido que aporta comodidad y compensa la ausencia del césped natural que caracteriza a a la ya lejana Capital Turística de la Costa Blanca.

En cuanto a la programación de los escenarios principales, la jornada resultaba algo discreta para los intereses de quien firma estas líneas. Los festivales han terminado por volverse previsibles y este cartel era un buen ejemplo. León Benavente abría un maratón musical al que seguirían Rufus T. Firefly e Iván Ferreiro. Son artistas de indudable calidad, pero también habituales en este tipo de citas. Ferreiro, por ejemplo, confirmó que ha dejado definitivamente atrás el complejo de mirar a la nostalgia y reivindica el legado de Los Piratas con la cabeza bien alta. El público lo agradece. También lo hizo Diego Arroyo, vocalista de Veintiuno.

El Low Festival arranca en su primer día en Torrevieja / Jose Navarro

Precisamente Veintiuno protagonizó una de las sorpresas más agradables del día. Su directo, muy trabajado, evolucionó desde un pop aparentemente contenido hacia un auténtico recital de rock conforme avanzaban las canciones. El comienzo fue algo atropellado, hasta el punto de que Arroyo evidenció cierto desgaste físico en los primeros minutos. Sin embargo, el grupo fue creciendo con el paso del concierto, encontrando su mejor versión en temas como "La Ruina" , "Cabeza bajo" o "La Toscana". También hubo espacio para un breve homenaje a Extremoduro con un fragmento de "La vereda de la puerta de atrás", un guiño que pasó casi desapercibido entre el público. A partir de ahí llegó el punto de inflexión. Sin renunciar a su habitual descaro, Arroyo condujo el espectáculo hacia un terreno mucho más roquero con "Dopamina" y la siempre celebrada "La vida moderna" .

El Low Festival arranca en su primer día en Torrevieja / JOSE NAVARRO

No era el día de Santi Balmes, ya que Love of Lesbian reservaba su actuación para la noche del sábado. Su ausencia, sin embargo, la suplió Javi Ferrara, de Parquesvr, con una propuesta que combinó un pop contemporáneo y muy cuidado con un punk desaliñado que, sin ser apto para todos los públicos, conectó con buena parte del respetable y dejó uno de los momentos más estimulantes de la jornada. Lo que sí resulta difícil de entender es que dos conciertos tan destacados como los de Ginebras y Kasabian hayan quedado programados fuera del horario de cierre de este periódico, impidiendo que su correspondiente crítica pueda aparecer en estas páginas.

Para INFORMACIÓN, la encargada de cerrar esta primera jornada fue Fangoria, ya lejos de su inseparable Benidorm. Ese vínculo se ha roto, pero Alaska continúa siendo una de las grandes señas de identidad del Low Festival. Su espectáculo apenas cambia: un joven cuerpo de baile acompaña la puesta en escena mientras ella permanece en el centro, moviéndose lo justo para integrarse en la coreografía. Sin embargo, el público sigue respondiendo con entusiasmo, motivo por el que Producciones Baltimore mantiene a Fangoria como uno de sus nombres imprescindibles. Para quienes buscaban una propuesta diferente, Toldos Verdes ofreció una actuación que confirmó el enorme potencial de una banda con mucho camino por recorrer. Así concluía una primera jornada que no era más que el aperitivo del gran día del festival. Este sábado será el turno de The Hives, al frente de un cartel en el que también figuran Love of Lesbian, Editors y los superventas Ultraligera.