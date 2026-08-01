La última niebla, de María Luisa Bombal: una envolvente obra surrealista precursora del realismo mágico

Hay lecturas piscineras que no se recuerdan y otras que pueden convertirse en una sensación plasmada en la memoria por años. Publicada en Buenos Aires en 1934 por primera vez, La última niebla fue la primera novela de la escritora chilena María Luisa Bombal: una obra modernísima por aquél entonces, innovadora en la forma y revolucionaria en cómo la autora pone en el centro un relato sobre la intimidad y el deseo desde el punto de vista de una mujer. Además, se considera una de las obras precursoras del realismo mágico, por ciertos rasgos y características que comenzaban a aflorar en la narrativa latinoamericana mucho antes del boom, en 1967, de Cien años de soledad.

Una protagonista sin nombre

La protagonista, cuyo nombre nunca conocemos, se casa con Daniel, su primo y antiguo compañero de juegos. Él continúa obsesionado con su primera esposa, ya fallecida, y contempla a la nueva mujer como una sustituta incapaz de ocupar el lugar de la muerta. El matrimonio transcurre en una casa de campo, dentro de una existencia rutinaria y emocionalmente estéril, dominada por el silencio, la indiferencia del marido y las convenciones que limitan la vida femenina. Sin embargo, una noche la narradora conoce a un hombre desconocido y vive con él unas experiencias y encuentros que cambian por completo su autopercepción: Bombal, hace casi cien años, estaba abriendo el melón del deseo y la sexualidad femeninas. Esta prueba de que alguna vez fue deseada, dueña de ese deseo y libre, suponen para ella un sustengo al que aferrarse. Sin embargo, a medida que pasan los años la memoria y la realidad comienzan a generar dudas que mantendrán al lector en tensión -y atención- por no solo lo que se cuenta, sino el cómo se está narrando.

Bombal sitúa al lector en el centro de un relato dominado por las sensaciones, intensa y lírica a la par que breve: ideal para una tarde piscinera. El conflicto de la protagonista no viene dado únicamente por un matrimonio infeliz, sino de una sociedad que no le permite construirse autónomamente fuera del amor contruido desde la heteronorma.

Monumento a María Luisa Bombal en Viña del Mar, busto de mármol con retrato en alto relieve realizado por Francisco Javier Torres Rojas. / Carlos yo

¿Surrealismo? ¿Realismo mágico?

Como hemos comentado anteriormente, la novela apareció en 1934, antes del auge del realismo mágico latinoamericano: Cien años de soledad se publica en 1967 y anterior a esta Pédro Páramo se publicó en 1955. Aunque La última niebla se estudia también como una obra surrealista, simbolista y lírica, encontramos en ella varios rasgos que después se asociarían a la corriente del realismo mágico: la convivencia entre realidad, sueño y fantasía; la aceptación de lo extraño sin una explicación racional cerrada; una naturaleza que parece participar de la conciencia de los personajes, y la difuminación de los límites entre experiencia objetiva y percepción íntima. Por eso se la tiene en cuenta como antecedente del realismo mágico y de la narrativa del boom. Quizá, los derroteros del relato y la ambigüedad del testimonio de la narradora lo acercan al género de lo fantástico, ya que en el realismo mágico los hechos sobrenaturales suelen integrarse en la realidad social o colectiva, no tanto en un único personaje como sí ocurre en esta novela pionera e imprescindible.