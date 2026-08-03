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Arqueología

Cerca de 20.000 personas ya han visto la nueva exposición del MARQ en Alicante

El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia, con 300 piezas procedentes del Museo del Oro de Bogotá, recibe a 19.000 visitantes en su primer mes de exhibición

El Dorado llega al MARQ de Alicante con la exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia'

El Dorado llega al MARQ de Alicante con la exposición 'El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia'

Jose Navarro

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África Prado

África Prado

Alicante

La exposición de los tesoros de Colombia, la nueva gran muestra internacional que acoge el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) desde el pasado 29 de junio, ha sido visitada ya por alrededor de 19.000 personas durante su primer mes de exhibición. Del total de visitantes, más de tres mil visitantes han elegido realizar además el pase guiado en castellano, valenciano, francés o inglés, ofrecidos por la Fundación CV MARQ.

El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia es un proyecto expositivo fruto de la colaboración entre el Museo del Oro del Banco de la República de Colombia, la Universidad de Cambridge, en Reino Unido, el MARQ y la Fundación C.V. MARQ que ofrece al visitante contemplar, en algunos casos por primera vez en España, 291 objetos arqueológicos, de los que 157 son de oro, con más de dos mil años de antigüedad, junto a creaciones de comunidades indígenas actuales.

La muestra se ha instalado en Alicante por cerca de un año de duración, ya que podrá visitarse hasta el próximo 27 de mayo de 2027.

En el recorrido destaca la presencia de máscaras, pendientes, narigueras y pectorales, y la de seres híbridos, como los famosos humanos-murciélago o los chamanes en vuelo. Objetos únicos y excepcionales por su diseño y por su maestría técnica, pero también por el importante papel que cumplieron para asegurar la preservación del mundo.

Visitantes en la exposición del MARQ

Visitantes en la exposición del MARQ / Diputación de Alicante

La concepción indígena de un universo compartido entre seres humanos y no humanos es el hilo conductor de El oro y el universo. Saberes indígenas de Colombia. De ahí que lo que se exhibe no sean adornos o joyas, sino presencias vivas con capacidad de actuar en un mundo en el que no hay reyes ni tesoros. Un mundo en el que el oro no se acumula, ni confiere riqueza, se regala, se comparte, se devuelve, y une a las personas. Más allá de su belleza y complejidad técnica, estos seres extraordinarios evocan conocimientos milenarios sobre transformación, equilibrio y reciprocidad. La exposición plantea una combinación de ciencia arqueológica y antropológica, y por otro de biología, ingeniería y sostenibilidad

Ambientación y sonidos inmersivos

El proyecto cuenta con una ambientación y unos contenidos que crean un espacio inmersivo, con la evocación de diversos ambientes y conceptos del mundo indígena, a partir de una arquitectura y museografía innovadora, vídeos, sonidos y olores basados en investigaciones recientes. Cuando el visitante accede a las salas temporales del MARQ, entra en una casa comunal indígena o maloca, siente el fuego de un taller metalúrgico, vive la experiencia de transitar a otras dimensiones, y participa en bailes rituales.

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Además, la ambientación sonora incluye melodías grabadas en exclusiva, con flautas y ocarinas con una antigüedad de entre 600 y 1.000 años, en diálogo con la naturaleza, que se combina con grabaciones de los paisajes sonoros del páramo andino y las tierras bajas del Caribe, recogidas durante investigaciones de campo, con una composición musical moderna de raíces colombianas y ecos europeos, creada especialmente por el galardonado músico alicantino Luis Ivars para esta exposición

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