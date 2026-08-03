Alicante traza su hoja de ruta para posicionarse en el mapa cultural

Alicante dispone de patrimonio, talento creativo, instituciones consolidadas y una programación cada vez más amplia. El siguiente paso es conseguir que todos esos activos formen parte de una estrategia común capaz de reforzar la identidad del territorio, generar oportunidades económicas y situar a la provincia entre los grandes referentes culturales de España.

Esa fue una de las principales conclusiones de la mesa redonda «Alicante referente cultural», que tuvo lugar en las instalaciones de INFORMACIÓN. Este encuentro contó con la participación de Marta Alonso, secretaria autonómica de Cultura de la Generalitat Valenciana; Ignacio Prieto, director general de Cultura de la Generalitat Valenciana; Ana Bonmatí, delegada territorial del Institut Valencià de Cultura (IVC) en Alicante, y Jorge Soler, director del Museo de Bellas Artes Gravina (MUBAG).

Durante la jornada, moderada por Victoria Ferrá, directora de Eventos de INFORMACIÓN, se abordó cómo construir un proyecto cultural que vaya más allá de una sucesión de exposiciones, conciertos o representaciones. Una estrategia con continuidad, coordinada entre instituciones y conectada tanto con el sector creativo como con las demandas de la ciudadanía.

Una marca cultural para Alicante

Marta Alonso avanzó que la Generalitat trabaja en un nuevo plan estratégico de turismo cultural en el que Alicante y su provincia tendrán un papel destacado. El propósito es reforzar la marca Alicante y conseguir que el territorio sea reconocido también por la calidad de su oferta cultural. «Queremos que la gente venga por el sol y playa y por la excelente gastronomía, pero también a consumir cultura», afirmó.

El proyecto no se limitará a generar nuevos contenidos. También buscará articular y consolidar la programación existente, mejorar su visibilidad y reforzar el trabajo conjunto entre la Generalitat, la Diputación y los ayuntamientos. Y, por supuesto «hay una estrategia económica, tenemos un trabajo pendiente con los sectores culturales para que sean cada vez más profesionales», resaltó la secretaria autonómica.

Identidad y singularidad

La identidad propia fue uno de los conceptos más repetidos durante el encuentro. La Comunidad Valenciana cuenta con una historia rica, un patrimonio único y una posición destacada en ámbitos como la arqueología, el arte, los archivos o el patrimonio inmaterial. En este sentido, no podemos ser atractivos si antes no trabajamos nuestra singularidad y el orgullo por nuestra identidad.

Entre los elementos que pueden ayudar a construir ese relato, Alonso mencionó la figura de Rafael Altamira, la conmemoración de los 750 años de la muerte de Jaume I y el patrimonio de ciudades como Elche. Fortalezas que deben conservarse, darse a conocer y convertirse en elementos de cohesión.

Jorge Soler coincidió en que el punto de partida debe ser el reconocimiento de una identidad cultural propia. En ese proceso, los museos permiten conservar la memoria del territorio y explicar a los visitantes de dónde procede la sociedad actual. «Todo lo que se haga tiene que partir de lo que ya se ha hecho, mantener un hilo y sentirse heredero de una historia», señaló el responsable del MUBAG.

Vertebrar la cultura en toda la provincia

Ignacio Prieto destacó que uno de los grandes objetivos de la Generalitat es hacer más presente la cultura en todo el territorio y evitar que la oferta se concentre únicamente en las principales ciudades. «La cultura tiene que vertebrarse en toda la provincia y llegar también a aquellas zonas en las que acceder a una programación cultural es más difícil», defendió.

El director general indició que la colaboración entre organismos debe traducirse en espacios más abiertos y accesibles para la ciudadanía. Como ejemplo, recordó las actividades organizadas durante la Semana Internacional de los Archivos, que permitieron mostrar el trabajo que realizan estas instituciones y acercar su función histórica y social al público.

También destacó el papel del Circuit Cultural Valencià como instrumento para extender la programación a distintos municipios y facilitar que más ciudadanos puedan acceder a espectáculos y propuestas culturales. La responsabilidad de las administraciones, resumió, es ofrecer una cultura «atractiva, cercana y accesible», capaz de reforzar la conciencia colectiva y contribuir a construir «una sociedad más justa, más culta y con más criterio».

Escuchar y profesionalizar el sector

Ana Bonmatí explicó que la primera fase del plan de la dirección territorial del IVC se ha centrado en analizar la realidad del sector cultural alicantino y escuchar sus necesidades.

Entre las demandas detectadas citó la creación de almacenes adecuados, con profesionales especializados en restauración, para conservar el patrimonio, mencionado también por Jorge Soler, así como la necesidad de impulsar residencias que permitan a los jóvenes creadores iniciar y desarrollar sus proyectos.

Bonmatí defendió la creación de mesas de diálogo y jornadas de trabajo para conocer de manera directa las necesidades del tejido cultural. El objetivo es avanzar hacia «un escenario más rico y más profesional», con estructuras estables y un mayor apoyo para artistas, compañías y gestores.

Museos para los públicos del presente

Jorge Soler recordó que la provincia cuenta con más de una veintena de museos de distinta naturaleza. A su juicio, es necesario reforzar la presencia y el apoyo de la Generalitat para ayudar a estas instituciones a la renovación, a resolver carencias o a afrontar el elevado coste que supone la conservación.

El director técnico del MUBAG también incidió en la capacidad investigadora de los museos y la necesidad de ofrecer experiencias que el público no pueda encontrar en casa. El propio MUBAG constituye un ejemplo del trabajo a largo plazo que requieren estos procesos. «En estos seis años hemos vuelto a poner el museo en el mapa», afirmó.

Resultados medibles

Los participantes coincidieron en que el éxito de la estrategia deberá evaluarse con datos. Asistencia a teatros, filmotecas, museos y festivales; presencia del cine en la ciudad; participación de los jóvenes o crecimiento de nuevos públicos serán algunos de los indicadores que permitirán comprobar si las políticas funcionan.

La secretaria autonómica mencionó el aumento de la asistencia a los teatros y el creciente interés de los jóvenes por la Filmoteca, así como el potencial del cómic, un ámbito en el que la Comunidad Valenciana cuenta con premios nacionales y numerosos creadores.

«La cultura es política social, nos une y nos hace más libres. Es la medicina del alma», concluyó. El horizonte compartido pasa por disponer dentro de cinco años de un sector más profesional, instituciones coordinadas, espacios culturales con más público y una programación capaz de mantener la calidad y ofrecer experiencias singulares. Una carrera de fondo para que Alicante no solo organice cultura, sino que sea reconocida por ella.