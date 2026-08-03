Evento gratuito
La banda Rata protagoniza la bienvenida de la UA con un concierto gratuito
El acto se celebrará en el anfiteatro del Aulario 2 el día 17 de septiembre y comenzará a las 20.30 horas con el grupo Pértiga como teloneros
La banda murciana RATA será la protagonista del concierto de Bienvenida a la UA, una cita con entrada libre que tendrá lugar en el anfiteatro del Aulario 2 de la Universidad de Alicante (UA) el próximo 17 de septiembre a las 21 horas, y que contará con la actuación previa de Pértiga, el grupo vencedor de la convocatoria InteractUA para artistas y bandas emergentes de la UA.
Formado por Daniel Sabater y Félix Esteban, RATA irrumpió en la escena musical nacional a principios de 2025 con una propuesta que mezcla indie rock y punk construida sobre los sonidos del bajo y la batería, con estribillos pop y letras directas. Su propuesta combina energía, espíritu DIY (Do It Yourself) y una voluntad de experimentación que conecta con la nueva generación de bandas españolas.
El grupo, que acaba de publicar su primer disco No me quiero morir nunca con Sony Music España, llegará al campus alicantino tras un verano en el que recorrerán los escenarios de festivales como Cruïlla, FIB, Santander Music o Ebrovisión y tras haber sido nominados en los Premios de la Academia de la Música en la categoría de Mejor Nuevo Artista.
Previamente a RATA, la cita comenzará a las 20.30 horas con la actuación de Pértiga, el grupo vencedor de la convocatoria de la plataforma InteractUA para artistas y bandas emergentes de la Universidad de Alicante. Se trata de una banda de pop rock originaria de Murcia y formada por un grupo de cinco amigos unidos por el proyecto. Aunque la mayoría de sus miembros comenzaron a tocar de manera autodidacta, la banda toma forma en 2024, cuando deciden unirse para desarrollar sus propias composiciones y construir su identidad musical.
Pértiga hace canciones que hablan de emociones y escenas cotidianas con música desenfadada para ser bailada y cantada con amigos, pero con letras que guardan un mensaje. El grupo se integra por Lucía García, voz y teclado, Borja Ortiz, voz y guitarra, Elena García, voz y guitarra, Chencho Martínez, bajo, y Pablo García, batería.
Las dos actuaciones del concierto están organizadas por el Servicio de Cultura de la Universidad de Alicante e incluidas en el programa de Bienvenida a la UA del curso 2026-2027.
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