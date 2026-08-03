La Banda Sabinera cierra la edición de Noches Mágicas 2026 con un homenaje al autor de "19 días y 500 noches"

Noches Mágicas llega a su última gran noche con un concierto que rendirá tributo a uno de los artistas más grandes de la historia de la música española. Tras varias semanas llenando de música los Jardines de Abril de Sant Joan d'Alacant, el festival se cierra el jueves 6 de agosto con La Banda Sabinera, que será la encargada de poner el broche a la XIV edición de este ciclo de conciertos con un espectáculo que permitirá al público volver a adentrarse en el universo musical de Joaquín Sabina.

El concierto de clausura tendrá un carácter muy especial, pues esta formación está integrada por los músicos que durante décadas han acompañado a Joaquín Sabina tanto sobre los escenarios como en el estudio de grabación y que han participado en la creación e interpretación de buena parte de las canciones que forman parte de la historia de la música en español. No será, por tanto, un tributo, sino un recital a modo de homenaje por músicos que han estado durante muchos años a su lado.

La Banda Sabinera, en una imagen promocional / INFORMACIÓN

Sobre el escenario estarán Antonio García de Diego, Mara Barros, Jaime Asúa, Laura Gómez Palma y Paco Beneyto. Tras una primera parte donde interpretan composiciones ligadas a su propia trayectoria junto al cantautor, la organización asegura que el concierto evolucionará hacia una experiencia compartida en la que el público también se convertirá en protagonista, subiendo al escenario para interpretar junto a la banda algunos de los himnos más emblemáticos del repertorio de Sabina.

La experiencia de Noches Mágicas comenzará desde las 20 horas, con la apertura de puertas, para que los asistentes puedan recorrer los Jardines de Abril, disfrutar de la zona gastronómica, las exposiciones artísticas, el mercado de artesanía y la ambientación del recinto. Como antesala del concierto principal, el Escenario Jardín acogerá a las 20.45 horas la actuación del alicantino Óscar Ballester, compositor y cantante con una sólida trayectoria dentro de la escena musical local, que será el encargado de abrir musicalmente la última jornada del festival. Las últimas entradas para esta cita continúan disponibles en www.nochesmagicas.es.