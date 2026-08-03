Dos décadas de Leyendas del Rock: el festival afronta la edición más ambiciosa y multitudinaria de su historia

Veinte años después de su nacimiento, Leyendas del Rock celebra una efeméride que sus organizadores quieren convertir en un punto de inflexión. Del 5 al 8 de agosto, el Polideportivo Municipal de Villena volverá a reunir a miles de aficionados al heavy metal en una edición que Marcos y Mario Rubio, padre e hijo y promotores del festival, definen como la más ambiciosa de su historia. "A nivel de producción técnica y distribución del recinto hemos ido creciendo año tras año, y esta edición supone un punto culminante en la trayectoria del festival", explican.

Ese crecimiento también se refleja en las exigencias técnicas de los artistas. Bandas como los alemanes Helloween, una de las referencias del power metal europeo, desplegarán una pantalla trasera de 14 por 10 metros para ofrecer un espectáculo visual sin precedentes en Villena. A ello se suman diversas mejoras en el recinto como un nuevo muelle de carga, el traslado de la zona de prensa y firmas, una barra adicional para absorber el incremento de público previsto y varios refuerzos en la infraestructura. "Estamos preparados para acoger producciones mucho más exigentes", subrayan.

Una imagen del montaje de los escenarios principales del Leyendas del Rock realizada con dron / Alex Domínguez

Este diario ha podido comprobar sobre el terreno la transformación del recinto para asumir el aumento de aforo previsto, pues aseguran que va a ser la edición más multitudinaria de la historia del Leyendas del Rock. Pese a ello, la distribución seguirá siendo reconocible para los miles de asistentes que cada verano convierten el Polideportivo Municipal de Villena en su lugar de peregrinación para disfrutar de algunas de las principales bandas del panorama internacional.

Un cartel con grandes nombres y 60 bandas

La vigésima edición contará con la gira del 40 aniversario de Helloween, que reunirá a siete músicos sobre el escenario; el estreno de In Flames en Villena y el regreso de Arch Enemy con nueva vocalista. Además, la jornada del miércoles ya ha agotado las entradas de día gracias a un cartel encabezado por los míticos Savatage, la despedida de Sepultura y uno de los últimos conciertos de la historia de Slaughter to Prevail. Esa misma jornada también actuará Black Label Society, el proyecto liderado por el guitarrista Zakk Wylde, histórico colaborador de Ozzy Osbourne.

Marcos Rubio, promotor del Leyendas del Rock, coordina el montaje subido a su bicicleta / Alex Domínguez

"Este año seguimos trayendo auténticas leyendas del metal, que es la esencia del festival. Contamos con grupos como Helloween, Savatage, Black Label Society o Sepultura, todos con producciones muy importantes. También hay bandas como Godsmack, que nunca habían venido a España y llegan con un equipo de unas treinta personas, prácticamente como un cabeza de cartel. Al mismo tiempo seguimos apostando por nuevas generaciones, porque el futuro del metal necesita bandas contemporáneas", señala Marcos Rubio.

Con buena parte de los grandes referentes del género retirados o en el tramo final de sus carreras, Leyendas del Rock ha ido incorporando propuestas más actuales, especialmente vinculadas al metalcore y otros sonidos contemporáneos. En esa renovación tiene un papel destacado Mario Rubio, que aporta una visión más cercana a las nuevas generaciones de aficionados. "El Leyendas sigue siendo el Leyendas, aunque se haya modernizado en algunos aspectos. Nunca perderá la presencia de las grandes bandas clásicas", asegura.

Operarios trabajan en el techo de los dos escenarios principales del Leyendas del Rock / Alex Domínguez

Entre las incorporaciones que más ilusión le hacen destaca Northlane, que debutará en Villena, además de In Flames y "un gran número de grupos nacionales muy interesantes que merece la pena descubrir en el escenario pequeño". Según explica, el criterio para confeccionar el cartel nunca responde a etiquetas. "No hacemos una distinción por estilos. Nos interesa traer grupos que gusten al público, independientemente de si hacen black metal, metalcore o hard rock americano. Siempre intentamos confeccionar un cartel lo más completo posible".

Una experiencia que va más allá de los conciertos

Aunque España cuenta con numerosos festivales dedicados al rock y al metal, Leyendas del Rock ha conseguido consolidar una personalidad propia. Más allá de los conciertos, el ambiente familiar, la convivencia entre asistentes y unas instalaciones pensadas para facilitar la estancia forman parte de la experiencia. Mientras la edición de este año está a punto de comenzar, la organización ya trabaja en la siguiente. Este jueves anunciará alrededor de veinticinco bandas para 2027, el mayor avance de cartel realizado hasta la fecha.

Vista de dron de los preparativos del Leyendas del Rock, que toma forma de cara a su vigésimo aniversario / Alex Domínguez

Los organizadores defienden que el festival ofrece "una experiencia muy cómoda para el público, con una buena relación calidad-precio, mucha sombra, piscina, acampada junto al recinto, aparcamiento muy cercano y un cartel de primer nivel". También destacan que "desde la primera banda hasta la última intentamos mantener un nivel muy alto, algo que no siempre sucede en otros festivales". Los abonos de cuatro días están a la venta al precio de 199 euros, mientras que las entradas de día tienen un coste de 109 euros. Se pueden encontrar estos tickets más otros complementos como los aseos premium o las consignas con enchufe a través de la página web www.leyendasdelrockfestival.com.

Regresa el mítico Aúpa Lumbreiras

La celebración del vigésimo aniversario de Leyendas coincide además con el regreso al Polideportivo Municipal de Villena del histórico Aúpa Lumbreiras, desaparecido hace unos años para dar paso al festival Rabolagartija y su apuesta por una programación más abierta a otros estilos musicales. La nueva edición reunirá durante tres jornadas a algunos de los nombres más destacados del punk nacional junto a bandas internacionales como The Toy Dolls, Talco, Marky Ramone's Blitzkrieg o Dubioza Kolektiv. Sus entradas están a la venta en la página wep www.aupalumbreiras.com.

"El Aúpa siempre ha tenido una identidad muy marcada, distinta del Rabolagartija, que apostaba por una mayor variedad de estilos. En esta ocasión tendremos bandas como Soziedad Alkoholika, Evaristo, Reincidentes o El Drogas junto a una selección de los mejores grupos del punk-rock nacional", explica Mario Rubio. Entre ambos festivales, y sin ofrecer una cifra exacta, la empresa organizadora, Run to the Hills S.L., un nombre inspirado en el clásico de Iron Maiden, reconoce que la inversión es de siete dígitos.