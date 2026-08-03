Melani Olivares y Juan José Ballesta se suman a Benissa en Corto

Los intérpretes Juan José Ballesta, Melani Olivares, Fran Berenguer y Cinta Ramírez son algunos de los populares rostros que se verán por Benissa en las próximas semanas, invitados a la segunda edición del festival de cortometrajes Benissa en Corto, que se celebrará del 31 de agosto al 6 de septiembre y que tiene al actor Unax Ugalde como padrino de esta nueva convocatoria.

A falta de cerrar el cartel definitivo, el festival ya cuenta con la confirmación de más de 150 actores, actrices, directores, directoras, productores y profesionales de la industria cinematográfica, una cifra que evidencia el respaldo que el certamen ha conseguido en un tiempo récord, tras la buena acogida de su primera edición.

Entre las nuevas figuras invitadas destaca Juan José Ballesta, conocido gracias a su interpretación en El Bola, trabajo por el que obtuvo la Concha de Plata al Mejor Actor en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián y el Premio Goya al Mejor Actor Revelación.

Melani Olivares será otra de las actrices que pasarán por el festival, una de las actrices más queridas de la televisión que alcanzó un enorme reconocimiento con la exitosa serie Aída, además de contar con una extensa carrera en teatro y cine que la ha consolidado como una intérprete versátil y muy cercana al público.

También estará presente Fran Berenguer, actor alicantino que se ha convertido en uno de los rostros más prometedores de la ficción española. Ha participado en producciones de repercusión nacional e internacional, desarrollando una carrera en constante crecimiento tanto en cine como en televisión y plataformas, tras interpretar a Ronnie, el antagonista de la exitosa saga Culpa mía y Culpa tuya.

El festival contará igualmente con la presencia de Cinta Ramírez, actriz conocida por sus roles en Desaparecidos y El Marqués.

Estas incorporaciones se suman a una larga lista de profesionales -alrededor de 150- de la industria que permitirá al público de Benissa disfrutar no solo de las proyecciones, sino también de encuentros y actividades que acercarán el cine a espectadores y nuevos creadores.