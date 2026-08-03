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El teatro veraniego de Fresca! bate récords con un 90% de ocupación en Alicante

El festival de artes escénicas del IVC supera los dos mil espectadores y logra cinco sold out de los nueve espectáculos programados en Casa Mediterráneo

Público en pie en Casa Mediterráneo durante una actuación

Público en pie en Casa Mediterráneo durante una actuación / INFORMACIÓN

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África Prado

África Prado

Alicante

El festival internacional Fresca! de artes escénicas que organiza el Institut Valencià de Cultura (IVC) finalizó el pasado mes de julio su sexta edición con cifras récord de asistencia tras once jornadas de actividad en las que la afluencia de público se ha incrementado en un 12 por ciento respecto al año anterior.

El certamen de teatro, danza y circo ha alcanzado una cuota de espectadores del 90%, la más alta de su historia, y ha agotado las localidades en cinco de los nueve espectáculos programados en Casa Mediterráneo, su principal sede, según datos facilitados por la Conselleria de Cultura en Alicante, que arrojan una cifra cercana a las 2.200 personas.

Espectáculo de circo en Fresca!

Espectáculo de circo en Fresca! / INFORMACIÓN

Fresca! se ha celebrado del 13 al 25 de julio en Alicante. La programación ha incluido nueve propuestas escénicas en Casa Mediterráneo -cinco de gran formato y cuatro propuestas familiares (Frescoreta!), que quedaron en tres tras la cancelación por problemas de salud de uno de los espectáculos- y dos actuaciones gratuitas de danza y circo en Fresca! Al Carrer, celebrados previamente por segundo año consecutivo en los jardines de la Diputación de Alicante.

La sexta edición del certamen ha combinado la presencia de compañías de la Comunidad Valenciana y producciones propias del IVC con la participación de propuestas nacionales e internacionales. Hay que tener en cuenta que el aforo de Fresca! no alcanza las 400 localidades y el de Frescoreta!, de 200.

Uno de los espectáculos familiares del festival

Uno de los espectáculos familiares del festival / INFORMACIÓN

La delegada territorial del Institut Valencià de Cultura en Alicante, Ana Bonmatí, ha mostrado su satisfacción por los resultados obtenidos y ha señalado que los datos de asistencia confirman la consolidación de la cita en la ciudad de Alicante: "La respuesta obtenida, tanto en la venta de entradas como en las valoraciones trasladadas por los asistentes, refleja el interés que despierta la programación de artes escénicas".

Actuación de danza en Casa Mediterrábei

Actuación de danza en Casa Mediterráneo / INFORMACIÓN

El festival ha vendido un total de 156 abonos. Los Abonaments de Categoria, modalidad que permite asistir a toda la programación de gran formato, han alcanzado las 66 unidades, un 25 % más que en la edición anterior. Por su parte, el Abonament Refresc, que incluye tres espectáculos, ha sido utilizado por 90 personas.

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Por otro lado, la programación de Espai Frescoreta!, dirigida al público familiar, ha completado el aforo de todas sus sesiones antes de inicio del certamen.

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