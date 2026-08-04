Se abre la convocatoria para la Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2024-2025

El Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante (CTAA) ha abierto la convocatoria de la Muestra de Arquitectura Reciente en Alicante 2024-2025, una iniciativa destinada a reconocer, difundir y acercar a la sociedad trabajos de especial interés relacionados con la arquitectura, el urbanismo, el paisaje, el diseño, la investigación y otras formas de ejercicio profesional.

La convocatoria está dirigida a arquitectos colegiados en España, tanto de manera individual como integrados en equipos. Para participar, las propuestas deberán corresponder a obras y trabajos realizados en la provincia de Alicante y finalizados entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025.

Vivienda en Guardamar del Segura creada por Bernardo Cerrato Hernández / INFORMACION

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta las 13:30 horas del 18 de septiembre de 2026. Además, cada participante podrá presentar el número de trabajos que considere, siempre que estos cumplan los requisitos establecidos en las bases.

En concreto, la muestra contempla nueve categorías: edificación de obra nueva; rehabilitación, reforma y restauración; planificación urbana y territorial; espacio público; paisaje; interiorismo; arquitectura efímera; divulgación, y diversificación profesional. Esta última categoría incluye, entre otros ámbitos, la gestión, el sector inmobiliario, las arquitecturas virtuales, el diseño gráfico, editorial o de producto y el comisariado.

La iniciativa permitirá reunir un material de referencia con el que conocer la arquitectura y las distintas prácticas profesionales que se desarrollan actualmente en el territorio alicantino. De este modo, la muestra pretende favorecer también el interés de la ciudadanía por una arquitectura comprometida, sensible con su contexto y capaz de contribuir a la mejora del entorno próximo.

Proyecto de Andrés Silanes Colange y Fernando Valderrama Garre con mención especial en 2022-2023 / Milena Villaba

Exposición, publicación y conferencias

Una vez cerrado el plazo de inscripción, los proyectos presentados serán revisados y analizados por un jurado formado por profesionales de los ámbitos de la arquitectura y la docencia. La deliberación tendrá lugar antes del 23 de octubre de 2026 y, posteriormente, se comunicará la relación de trabajos seleccionados.

A partir de esta selección, el CTAA organizará una exposición física y editará una publicación impresa con las obras elegidas. Asimismo, se celebrará un ciclo de conferencias en el que los propios autores podrán explicar sus proyectos y compartir los procesos y planteamientos que los han hecho posibles.

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Además, el colegio promoverá el intercambio de la muestra con otros colegios profesionales y facilitará su itinerancia por distintos territorios, con el objetivo de ampliar la difusión de los trabajos seleccionados. Las bases completas, la documentación requerida y el formulario de inscripción pueden consultarse en la página web del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.