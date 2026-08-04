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Concierto de indie rock

La banda norteamericana We Are Scientists hace parada en Alicante dentro de su gira internacional

La agrupación con sede en Nueva York llega a la Playa de San Juan el martes 4 de agosto para traer al local Confetti los mejores himnos del indie rock

We are scientist aterriza en Alicante

We are scientist aterriza en Alicante / INFORMACION

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Nuria Camps

Nuria Camps

Alicante

Los alicantinos amantes del indie rock continúan celebrando un verano lleno de conciertos. El grupo americano We are scientist formado por Keith Murray y Chris Cain hará parada en Alicante el martes 4 de agosto en Confetti Playa, en la avenida de la Costa Blanca. El evento abrirá sus puertas a las 21.30 horas para recibir a la banda neoyorquina.

La agrupación continua su gira europea para compartir con sus seguidores su último álbum Qualifying Miles. Tras el exitoso lanzamiento, esta versión ampliada pone aún más de relieve el impulso constante de la banda y su creciente público internacional. Se trata de una edición "de lujo" que añade contenido adicional a la versión original del álbum. En este lanzamiento el grupo americano ha regalado a sus oyentes cinco versiones acústicas, siete grabaciones en directo y un tema inédito.

El concierto será el prímo 4 de agosto a las 22.30 hora

El concierto será el próximo 4 de agosto a las 22.30 horas / INFORMACION

We are scientist presenta en esta nueva etapa una versión más profunda y austera que evoca la música que marcó su infancia. La nostalgia por el pasado y la melancolía son algunos de los puntos clave desde donde nacen los temas de este nuevo disco. Además, la banda ha optado por un sonido marcado por el rock de las guitarras de los años 90.

Desde el nacimiento de la banda a principios de los 2000 con sus primeros temas como Nobody Move, Nobody Get Hurt Inaction o It's a Hit, se han ganado un lugar dentro del indie rock con la creación de 10 discos que contienen verdaderos himnos para una generación.

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Desde las redes sociales del local Confetti aseguran que aún se puede adquirir las últimas entradas para el concierto a través de la página oficial y que, para los que se queden con ganas de más, al finalizar el concierto el local ofrecerá una sesión de DJ.

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