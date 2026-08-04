'Comerás flores', de Lucía Solla: el fenómeno literario es reconocer a la protagonista

El fenómeno literario de 2025 puede leerse a pequeñas dosis o del tirón. La lectura de 'Comerás flores', de Lucía Solla, dependerá del tiempo de que dispongamos y de cómo seamos capaces de digerir la historia.¿Cuántas amigas, hermanas o primas, cuántas de nosotras, hemos sido Marina? Quizá esté precisamente en esta pregunta el éxito del libro, que, mediante una narración lírica, sin artificios y profundamente sensible, nos lleva a acompañar a Marina en una etapa de su vida que irá del amor más apasionado a una situación de maltrato.

Solla tiene una habilidad especial para narrarnos las elipsis y a los personajes: el deseo, la culpa y el amor -incluyendo aquí la amistad- son una parte inherente en la construcción de cada una de las personas que pueblan el libro y con las que el lector dialogará inevitablemente. La clave para el triunfo de la novela está en reconocer a la protagonista. Y es que libro de Solla se lee como una conversación que podrían sostener mujeres de diversas generaciones.

El "boom" de 'Comerás flores' fue tal que su presentación en Alicante causó un verdadero colapso en la librería Fahrenheit, que no pudo acoger a todas las asistentes al evento: una hora antes del inicio del coloquio, la cola de lectoras para asistir a la charla entre Lucía Solla y la librera Celia González llegaba a la esquina del la misma calle Taquígrafo Martí.

La cola para acceder a la presentación de "Comerás flores", el fenómeno literario de Lucía Solla, ocupaba toda la calle de acceso de la librería. / JOSE NAVARRO

La historia de todas

Cinco meses después de la muerte de su padre, Marina intenta continuar con una vida marcada por el duelo, la precariedad y la sensación de haberse quedado atrás. Tiene veinticinco años, comparte piso con su amiga Diana con la que sale de fiesta y ha crecido desde el colegio y conserva vínculos familiares estrechos. En ese momento conoce a Jaime, un hombre veinte años mayor que ella, sofisticado, atento y aparentemente seguro de sí mismo. Su casa, sus restaurantes y su manera de desenvolverse representan una vida adulta que Marina contempla con fascinación y contrastan con la precariedad que enfrenta su generación. Lo que sigue ha sido para muchas lectoras la historia de sí mismas siendo Marina, Diana, una hermana o una madre.