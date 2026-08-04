La guitarra alicantina viaja a Asia: Ignacio Rodes emprende una gira por China y Taiwan

La música alicantina viaja a Asia de la mano del guitarrista Ignacio Rodes y de la obra del compositor de Villena Quintín Esquembre. Esta dupla artística tomará forma en la gira asiática que emprenderá Rodes, también director académico del Máster en Interpretación de Guitarra Clásica de la Universidad de Alicante, el próximo 11 de agosto en China y Taiwán.

Esta es la cuarta gira por Asia que realiza el intérprete alicantino, que experimenta desde hace una década el interés y la pasión por la guitarra clásica y la música española en todo el mundo y, en especial, en la cultura oriental. Tras el primer tour realizado en 2015 por Japón, con conciertos en cinco ciudades, Ignacio Rodes ha realizado ciclos de conciertos en años posteriores en países como Vietnam y China.

En esta ocasión, la gira de Rodes, en la que combina conciertos con clases magistrales, será la de más larga duración -tres semanas, del 11 al 28 de agosto- realizada por el guitarrista en Asia, con conciertos y cursos de perfeccionamiento en cuatro ciudades de China y Taiwán -este último país por vez primera-consolidando así su estrecha vinculación con algunas de las instituciones musicales más relevantes de la región.

Cartel del concierto en la ciudad china de Zhengzhou / INFORMACIÓN

"En toda Asia hay un nivel muy grande de guitarristas y de estudiantes de guitarra, con jóvenes talentos maravillosos. Los estudiantes orientales tienen algo en común, que se ve desde China a Japón, y es que son muy disciplinados y tienen un sentido muy alto del trabajo y la cultura del esfuerzo", explica el alicantino.

Un repertorio especial con composiciones del autor de Villena

La música española centra el repertorio de los recitales del guitarrista alicantino y ocupa un lugar destacado la obra del compositor y guitarrista villenense Quintín Esquembre (Villena, 1885-Madrid, 1965), autor del popular pasodoble para banda La entrada, dedicada a las fiestas de Moros y Cristianos de Villena, con tres composiciones de su autoría: Vals brillante, Canción playera y Zapateado, cuyas partituras fueron entregadas recientemente a Rodes por el nieto del compositor.

Todas estas piezas, creadas hace un siglo, serán interpretadas por primera vez ante el público de China y Taiwán con el fin de contribuir a la difusión internacional del patrimonio musical local y nacional. Además, Rodes tocará obras de Francisco Tárrega, Salvador Bacarisse y otros compositores de la Generación del 27.

Gira por cuatro ciudades

La primera etapa de la gira tendrá lugar en Shanghái, donde impartirá un curso dirigido a los jóvenes guitarristas chinos de mayor talento, seleccionados para participar en la International Guitar Summer Academy. En el marco de este prestigioso encuentro internacional, Rodes ofrecerá también un concierto.

Taipei Zhongshan Hall / fotoVoyager

Posteriormente, el guitarrista viajará a las ciudades de Luoyang y Zhengzhou, donde continuará su actividad artística y pedagógica con nuevos conciertos y clases magistrales.

La gira concluirá en Taipei, capital de Taiwán. Allí, la National Taiwan University of Arts acogerá el curso que Ignacio Rodes impartirá a destacados intérpretes del país. El concierto de clausura de esta gira tendrá lugar el 28 de agosto en la prestigiosa Zhongshan Hall, uno de los espacios de referencia para la música clásica en Taiwán.