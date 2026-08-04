Óbito
Muere el guitarrista flamenco Pepe Habichuela
Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos
EFE
El guitarrista flamenco Pepe Habichuela, una influyente figura y miembro de una destacada dinastía, ha fallecido este martes a los 82 años.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, han lamentado el fallecimiento del artista en sus cuentas de la red social X, una noticia adelantada por el diario 'El País'.
José Antonio Carmona Carmona nació en Granada en 1944, y era nieto, hijo y hermano de guitarristas, y también padre de José Miguel Carmona, miembro de Ketama.
Pepe Habichuela compartió generación con figuras como Camarón de la Isla, Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar y Enrique Morente, con quien colaboró estrechamente desde los años setenta, tras su debut en 1964 en el tablao Torres Bermejas de Madrid. Está considerado como una de las figuras más influyentes del flamenco, arte al que contribuyó abriendo nuevos caminos y promoviendo una evolución que ha ampliado públicos y escenarios.
"Se apaga la guitarra de Pepe Habichuela, pero su música seguirá sonando allí donde el flamenco siga contando quiénes somos. Gracias por una vida entregada al arte y por engrandecer nuestro patrimonio cultural. Un abrazo a su familia y a sus seres queridos", ha escrito en su mensaje el presidente del Gobierno.
En esta misma línea, la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Madrid apunta: "Nadie hizo hablar la guitarra como Pepe Habichuela. Él se ha ido de esta tierra, pero nos deja su música".
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Fuente: El Periódico
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