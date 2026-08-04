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Nostalgia en imágenes: una exposición regresa al Alicante de principios del siglo XX

La Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante instala en el Colegio de Médicos una muestra con fotografías históricas de la ciudad y un audiovisual

Imágenes y audiovisual de la exposición en el Colegio de Médicos de Alicante

Imágenes y audiovisual de la exposición en el Colegio de Médicos de Alicante / INFORMACIÓN

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África Prado

África Prado

Alicante

Imágenes y palabras de la ciudad que llevamos dentro es el título de la exposición de imágenes históricas de Alicante organizada por la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante (APPA) que acoge el Colegio Oficial de Médicos, donde podrá visitarse hasta mediados de septiembre.

La muestra ofrece un recorrido emocional por la ciudad de Alicante a través de una selección de fotografías de hace un siglo procedentes de cristales estereoscópicos centenarios de la colección de Pedro Picatoste y Gente Comunicación.

Las imágenes retratan calles, espacios, costumbres y vida cotidiana de la ciudad durante las primeras décadas del siglo XX. Junto a ellas, los textos escritos por siete periodistas de la provincia aportan recuerdos, reflexiones y diferentes formas de sentir la ciudad. Participan con sus reflexiones María Gilabert, Ramón Gómez Carrión, Álex Guillén, Joaquín Hernández, María Rosa Mirasierras, Rosalía Mayor y Vicente Hipólito, quienes establecen un diálogo entre las imágenes del pasado y la ciudad que permanece en la memoria colectiva.

Parte de la exposición organizada por la APPA

Parte de la exposición organizada por la APPA / INFORMACIÓN

La propuesta, según explican desde la APPA, parte de la idea de que "las fotografías no solo muestran una época, sino que también necesitan palabras que ayuden a interpretarlas, contextualizarlas y conectarlas con las emociones y experiencias de quienes observan la ciudad desde el presente".

Imágenes que cobran vida

Uno de los elementos más singulares de la exposición es el audiovisual creado mediante herramientas de inteligencia artificial, en el que varias de las fotografías históricas han sido animadas con realismo. Gracias a esta tecnología, escenas de la ciudad de Alicante de hace más de un siglo recuperan el movimiento, permitiendo al visitante experimentar cómo pudo ser la vida cotidiana de aquella época.

La exposición cuenta con textos periodísticos

La exposición cuenta con textos periodísticos / INFORMACIÓN

La muestra ha sido inaugurada con la presencia del conseller de Hacienda, José Antonio Rovira; el presidente del COMA, Hermann Schwarz; la presidenta de la APPA, Rosalía Mayor; y el responsable de la colección fotográfica, Pedro Picatoste, además de representantes institucionales, periodistas, colaboradores y personas vinculadas a la cultura alicantina.

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Inauguración de la muestra con Rosalía Mayor, José Antonio Rovira y Hermann Schwarz

Inauguración de la muestra con Rosalía Mayor, José Antonio Rovira y Hermann Schwarz / INFORMACIÓN

La exposición cuenta con el patrocinio de la Dirección General de Promoción Institucional de la Generalitat Valenciana y con la colaboración del Colegio Oficial de Médicos de Alicante.

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