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Programación cultural

Teatro, circo y diversión familiar: así regresa el Festival de Artes Escénicas ManIAC Fest a la provincia

El Instituto Gil-Albert alcanza la tercera edición del proyecto con el objetivo de llevar la cultura a diferentes municipios durante dos fines de semana consecutivos, con propuestas como Las novias viudas o la actuación de Wako Danza

&quot;Las novias viudas&quot;, de Juan Luis Mira, se podrá disfrutar el domingo 16 de agosto en Murla

"Las novias viudas", de Juan Luis Mira, se podrá disfrutar el domingo 16 de agosto en Murla / INFORMACIÓN

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Juan Fernández

Juan Fernández

Alicante

Organizado por el Instituto Alicantino de Cultura Juan Gil-Albert, el Festival Interactivo de Artes Escénicas ManIAC Fest alcanza su tercera edición con el objetivo de diversificar la cultura para todos los públicos por diferentes poblaciones de la provincia y ofrecer, al mismo tiempo, un apoyo a las compañías locales.

Así lo ha manifestado el diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, quien ha insistido en señalar que “los espectáculos incluidos han sido seleccionados para atraer y hacer participar a un público intergeneracional. Nuestro objetivo, además, es deslocalizar las artes escénicas y promocionarlas en localidades alicantinas que no tienen un acceso fácil a la oferta cultura”. Asimismo, Navarro ha añadido que “desde la Diputación pretendemos potenciar un modelo de ocio que incluya el conocimiento y la puesta en valor del patrimonio propio, de los artistas locales y de las propuestas de calidad más destacadas”.

El sábado 15 de agosto, Xàbia acogerá el espectáculo “Dummies” de Wako Danza

El sábado 15 de agosto, Xàbia acogerá el espectáculo “Dummies” de Wako Danza / INFORMACIÓN

Las actuaciones se realizarán en dos fines de semana de agosto: los días 7, 8 y 9 de agosto y los días 14, 15 y 16 de agosto en diversas localidades de la provincia. Así, el festival arrancará en Aigües el viernes 7 con la compañía Colectiv Not Known y el espectáculo Caso enterrado, una pieza de circo y danza que combina comedia y misterio y que recibió un premio en el Festival Controsions en 2024.

Un día más tarde, el sábado 8, la agrupación de circo contemporáneo BotProject presentará en Algueña Rec.on(strucció), una trama que reflexiona sobre la vejez a través de acrobacias y cama elástica gigante. El primer fin de semana del ManIAC Fest concluirá en Finestrat con Baila la lluvia, un concierto de jazz a cargo de la sofisticada voz de Ana Pereira, quien fue entrevistada en la sección de Sonidos de Proximidad de este diario, acompañada por Isaac Martín (guitarra, bajo y dirección musical), Daniel Orts (piano) y Tico Porcar (batería).

Ana Pereira se enfrenta a su reto más especial: actuar en el Teatre Arniches.

Ana Pereira, durante una sesión de fotos realizada en la sede de INFORMACIÓN en Alicante / Rafa Arjones

San Miguel de Salinas será el escenario donde el viernes, 14 de agosto, se podrá disfrutar con las acrobacias y el humor de Desempolsant, una puesta en escena de la Compaía Aicrag, fiel a su proyecto pedagógico de igualdad de género y fomento de la cultura; mientras que el sábado 15, Xàbia acogerá Dummies, de Wako Danza, un espectáculo de danza contemporánea con Eduard Turull y Eduardo Zúñiga, en el que dos cuerpos se encuentran, se chocan, como piezas sueltas en un tablero.

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El broche del festival correrá a cargo del musical escrito y dirigido por Juan Luis Mira y producido por Ícara Teatro y el Teatro Principal de Alicante, Las novias viudas. La cantante y actriz Ana Arrarte, acompañada al piano por Enrique Pedrón, ofrecerán este espectáculo el domingo, 16 de agosto, en Murla.

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