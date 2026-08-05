"La casa de los vientos", la novela alicantina que gana puestos entre los lectores

En apenas tres meses, la nueva novela del escritor alicantino Juan Carlos Padilla, La casa de los vientos, se ha ganado ya la confianza de los lectores. La quinta novela de este autor, que a su vez es médico neumólogo en un hospital de Alicante, fue publicada el pasado 30 de marzo por la editorial Diéresis y acaba de lanzar la segunda edición de ejemplares, ya a punto de agotarse en formato físico.

Ganadora del último Premio de Novela Histórica de Vallirana, la obra "está siendo un auténtico best-seller para nosotros desde que participamos en la Feria del Libro de Madrid", apunta el propio Juan Carlos Padilla sobre esta obra literaria ambientada en la costa mediterránea y de mirada humanista que narra la historia de dos familias cuyos destinos se entrelazan en la España del siglo XIX y principios del XX.

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A su vez, en el formato digital la novela lleva más de medio millar de ejemplares vendidos solo en Amazon, a los que habrá que añadir los que provengan del resto de plataformas de ventas de ebook, tanto españolas como internacionales (Casadellibro.com, Apple, Google Books, Kobo-Fnac, bibliotecas virtuales, etc.)

En el ranking de ventas diario de Amazon, La casa de los vientos lleva ya semanas instalada entre las veinte primeras obras de ficción histórica. En concreto, en el puesto 9ª de Sagas mitológicas, el nº 18 en Sagas familiares de ficción y el 46º en Ficción multigeneracional (Libros).

Colaborador de INFORMACIÓN, Juan Carlos Padilla tiene otras cuatro novelas publicadas: La tercera profecía vaticana (2004), El primer lunes de noviembre (2008), El siglo de los indomables (2014) y La verdadera historia del doctor Meneses (2020).

Lo que cuenta La casa de los vientos

Tras la abolición de la Inquisición en 1834, uno de los miembros de la noble familia Beltrán rehace su vida y encuentra a Clotilde Hermosilla que, desde la indigencia, accederá a la señorial estirpe. Tras la muerte de su protector, el matrimonio deja atrás la capital madrileña para buscar nuevos horizontes en un pueblo de la costa levantina llamado Villahermosa del Mar, donde adquieren una imponente casona frente al Mediterráneo. Hasta allí llegará también la familia Mondéjar, formada por vinicultores riojanos castigados por la plaga de la filoxera, que aspiran a reemprender su profesión destilando vino fondillón, un preciado caldo que se obtiene solo en tierras alicantinas.